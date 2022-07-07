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Новости Европы

Европарламент поддержал право на аборт

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 Aida Sanchez Alonso
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Демонстрация за право на аборт
Демонстрация за право на аборт   -   Авторское право  J. Scott Applewhite/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Европейский парламент принял резолюцию, в которой резко осуждается ослабление в Соединённых Штатах охраны сексуального и репродуктивного здоровья женщин, а также лишение их права на аборт. В июне Верховный суд США отменил закон, разрешавший искусственное прерывание беременности по всей стране. Теперь эта практика будет зависеть от решения властей в каждом американском штате - более консервативные из них будут налагать на аборты запреты или жесткие ограничения.

"Зелёный" депутат из Германии выразила солидарность с американками: 

«Я была абсолютно шокирована, когда услышала о планах отменить защиту одного из фундаментальных прав, которым является право на аборты, - сказала Терри Рейнтке. - Как женщина, я верю в наше право распоряжаться собственным телом, самой делать выбор. Мы должны сделать всё возможное, чтобы дать отпор и сопротивляться такого рода атакам".

324 голосами против 155 в Страсбурге была одобрена резолюция, включает призыв добавить право на аборт в Хартию основных прав Европейского Союза. 

Испанский социал-демократ указывает, что не все члены ЕС будут соблюдать это право по внутриполитическим причинам. 

«В Европе есть некоторые страны, которые не гарантируют здоровье и репродуктивные права женщин. Это например, Польша, но есть и другие, - сказала Ираче Гарсиа. - В любом случае нужно, чтобы обеспечение сексуального и репродуктивного здоровье было занесено в Хартию основных прав ЕС, гарантирующую права человека.

В ЕС Мальта - единственная страна, где полностью запрещены аборты. В Польше действуют очень ограничительные законы. Европарламент призывает государства-члены обеспечить женщинам доступ к безопасного, легальному и бесплатному прерыванию беременности, а также к дородовым услугами и охране материнского здоровья.