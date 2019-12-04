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Спорт

Гомофобный скандал в мире регби разрешён

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  Ольга Кепински 
Гомофобный скандал в мире регби разрешён
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Исраэль Фолау и Австралийский регбийный Союз договорились.

Регбист требовал 9,5 млн долларов компенсации за, как он считает, неправомерное расторжение контракта с ним в мае этого года. Стороны пришли к соглашению после 12-часовых переговоров в Федеральном суде Мельбурна. Детали договора и сумма финальной компенсации не разглашаются.

Мы очень довольны достигнутым соглашением. Сегодняшним признанием и извинениями со стороны Австралийского регбийного союза мы были оправданы, и теперь можем продолжать жить дальше и сосредоточиться на нашей вере и семье. Мария и я хотели бы поблагодарить Бога за его попечительство и силу
Исраэль Фолау
бывший игрок сборной Австралии

Официальной причиной исключения из сборной послужили гомофобные посты Фолау в соцсетях. В одном из них он сказал, что всех "пьяниц, гомосексуалов, воров, изменников и атеистов ждет ад".

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Those that are living in Sin will end up in Hell unless you repent. Jesus Christ loves you and is giving you time to turn away from your sin and come to him. _______________ Now the works of the flesh are manifest, which are these , adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Galatians 5:19‭-‬21 KJV _______________ Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38 KJV _______________ And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent: Acts 17:30 KJV _______________

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В последствии спортсмен, практикующий христианский фундаментализм, заявил, что его увольнение - следствие религиозной дискриминации, а своим постом в Instagram он не хотел никого ранить.

Это лишь один из нескольких скандалов, связанных с Фолау в Австралии. Всего две недели назад регбист заявил, что обрушившиеся на Австралию лесные пожары не что иное, как кара божья за легализацию абортов и однополых браков в стране.

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