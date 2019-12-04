Гомофобный скандал в мире регби разрешён

Исраэль Фолау и Австралийский регбийный Союз договорились.

Регбист требовал 9,5 млн долларов компенсации за, как он считает, неправомерное расторжение контракта с ним в мае этого года. Стороны пришли к соглашению после 12-часовых переговоров в Федеральном суде Мельбурна. Детали договора и сумма финальной компенсации не разглашаются.

Мы очень довольны достигнутым соглашением. Сегодняшним признанием и извинениями со стороны Австралийского регбийного союза мы были оправданы, и теперь можем продолжать жить дальше и сосредоточиться на нашей вере и семье. Мария и я хотели бы поблагодарить Бога за его попечительство и силу Исраэль Фолау бывший игрок сборной Австралии

Официальной причиной исключения из сборной послужили гомофобные посты Фолау в соцсетях. В одном из них он сказал, что всех "пьяниц, гомосексуалов, воров, изменников и атеистов ждет ад".

В последствии спортсмен, практикующий христианский фундаментализм, заявил, что его увольнение - следствие религиозной дискриминации, а своим постом в Instagram он не хотел никого ранить.

Это лишь один из нескольких скандалов, связанных с Фолау в Австралии. Всего две недели назад регбист заявил, что обрушившиеся на Австралию лесные пожары не что иное, как кара божья за легализацию абортов и однополых браков в стране.