Экономика стран еврозоны продемонстрировала рост в IV квартале

Еврозона избежала сокращения экономики в последнем квартале 2022 года и продемонстрировала экономический рост, несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков. Эксперты предсказывали сокращение ВВП за квартал на 0,1%.

Согласно предварительным данным Евростата, ВВП стран еврозоны вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом.

"Хорошие новости", - написал в Twitter Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике. "Мы продолжаем сталкиваться с многочисленными проблемами, но перспективы на этот год сегодня выглядят немного светлее, чем осенью".

Данные Евростата подкрепляют появившуюся тенденцию к оптимизму в плане роста экономики. Призрак страшной рецессии, вызванной войной России в Украине, энергетическим кризисом и стремительным ростом инфляции, отходит на второй план.

В последние недtли и Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы для еврозоны на 2023 год, что отражает устойчивость блока на фоне сложившейся ситуации.

Еврозона может избежать рецессии в текущем году, полагают эксперты.

"К осени мы были настроены очень пессимистично. Цены на газ взлетели до небес после того, как Россия прекратила экспорт газа в Европу. Все прогнозировали очень тяжелое время зимой", - сказал Euronews после публикации данных по ВВП Грегори Клейс, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра по экономике Bruegel.

Наличие мощных подземных газохранилищ , закупки нероссийского сжиженного природного газа (СПГ), продолжающаяся финансовая поддержка, планы экономии электроэнергии в масштабах ЕС и более мягкая, чем обычно, зима, позволили смягчить наиболее разрушительные последствия энергетического кризиса, отметил Клейс.

Но неопределенность по-прежнему высока, поскольку Россия не проявляет никаких признаков того, что в ближайшее время остановит вторжение в Украину. Кроме того, перед континентом стоит непростая задача пополнения своих газохранилищ до наступления следующей зимы.

"Все не так ужасно, но и не слишком хорошо", - отметил аналитик.

Данные Евростата по странам показывают смешанную картину в еврозоне.

Самый впечатляющий рост показала экономика Ирландии - 3,5% ВВП за четвертый квартал 2022 года. В Бельгии (0,1%), Испании (0,2%), Франции (0,1%), Латвии (0,3%) и Португалии (0,2%) зафиксированы положительные, хотя и ограниченные темпы роста.

Отрицательные показатели продемонстрировали Италия (-0,1%), Литва (-1,7%), Австрия (-0,7%) и Германия (-0,2%).

На показатели ВВП Ирландии существенное влияние оказывают иностранные инвестиции транснациональных корпораций, стремящихся извлечь выгоду из налоговой системы страны. "Цифры еврозоны необъективны из-за Ирландии", - сказал Клейс. "Возможно, без Ирландии еврозона показала бы отрицательный рост в последнем квартале 2022 года".