Европейский Союз запретил закупки из России угля и, после нескольких недель мучительных переговоров, нефти. Задача - лишить Москву важного источника дохода для ведения войны в Украине. Следующим, теоретически, должно быть газовое эмбарго, но это вызывает ещё большие споры среди лидеров ЕС.

«Никакое эмбарго не может быть введено в отношении газа», — заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер после двухдневной встречи с коллегами, завершившейся во вторник.

Венцом саммита стала договоренность о запрещении 90% импорта российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций. Его принятие было задержано на четыре недели после того, как несколько государств-членов, не имеющих выхода к морю, и сильно зависящих от поставок из России, пригрозили наложить на пакет вето, если они не добьются значительных уступок. Им было разрешено получать российскую нефть по трубопроводу в течение как минимум 18 месяцев.

Лидеры Португалии и Бельгии, а также правительство Венгрии, также заявили, что не поддержат газовое эмбарго. Но не все согласились с их позицией.

«Я также думаю, что мы должны ввести санкции в отношении газа», — заявил журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Его коллега из Эстонии Кая Каллас также публично поддержала такой шаг, но признала, что это будет сложно: «Я думаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но как реалист, и не думаю, что он там будет".

Для двух прибалтийских стран такое позиционирование на первый взгляд кажется удивительным. По данным Агентства ЕС по сотрудничеству регуляторов энергии, Латвия получает 93% импортируемого природного газа из России. Для Эстонии эта доля составляет 79%.

Финляндия (100%), Болгария (79%), Венгрия (61%), Австрия (64%) и Германия (49%) также особенно зависят от российского газа.

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