Россия богатеет от экспорта энергоносителей в Евросоюз

Несмотря на то, что Брюссель разрабатывает всё более жёсткие санкции против Москвы, они по-прежнему не распространяется на весь её экспорт. Россия, вероятно, и дальше будет зарабатывать много денег на продаже своего природного газа и нефти. За 100 дней войны в Украине она получила от этого 93 миллиарда евро дохода. Происходит снижение добычи энергоносителей, но его компенсирует повышение на них цен.

Зарегистрированный в Финляндии Центр исследований энергии и чистого воздуха опубликовал в понедельник доклад, согласно которому, такой экспорт сейчас на 60% дороже, чем в прошлом году.

«Последние данные и этот доклад показывают, что Россия зарабатывает около 1 миллиард евро в день на экспорте по всему миру ископаемого топлива, - сказал сотрудник брюссельского института Брейгель Бен МакВильямс. - По оценкам, война обходится России также примерно в миллиард евро в день. Таким образом, существует определенный паритет между тем, что Россия получает каждый день за экспорт энергии, и тем, что она тратит на финансирование своей войны».

Крупнейшим покупателем российских энергоресурсов остаётся Евросоюз. На долю РФ приходится 60% импортируемого странами ЕС ископаемого топлива. В последние месяцы 27 членов и отказались от её угля и ввели частичное нефтяное эмбарго. В ближайшей перспективе оно вряд ли лишит финансирование военную машину, но может вызвать мировой ажиотаж.

«Нефтяное эмбарго действует с большой задержкой, - продолжал брюссельский аналитик. - То есть мы будет продолжать импортировать нефть из России до конца этого года. Но мы рискуем поднять много много шума на рынках и испугать их растущими ценами. А Россия, даже экспортируя небольшие объёмы, будет извлекать всё большую прибыль при этих более высоких ценах».

Несмотря на усилия Евросоюза по снижению своей зависимости от импорта из России энергоносителей, глобальный спрос на них остается высоким. Это значит, что если Брюссель решит полностью перекрыть Москве краны - с большим уроном для себя - она может переключиться на других покупателей, хотя тоже не без потерь.