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Новости Европы

Как велика зависимость Евросоюза от российской нефти?

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 Jorge Liboreiro
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Нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод   -   Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Война в Украине обнажила укоренившуюся зависимость Европейского Союза от российской нефти, одной из самых прибыльных статей экспорта Москвы. ЕС является крупнейшим нефтяным клиентом России, ежедневно покупая около 2,2 млн баррелей сырой нефти и 1,2 млн баррелей нефтепродуктов.

Эта модель потребления поставила блок в крайне затруднительное положение, поскольку Кремль продолжает свои военные действия в Украине, получая прибыль от заоблачных цен на энергоносители.

Как посчитала независимая исследовательская организация Центр исследований энергии и чистого воздуха, после начала вторжения 24 февраля 27 государств-членов ЕС потратили более 20 миллиардов евро на российскую нефть. 

Эмбарго на такой экспорт в рамках санкций ЕС против РФ кажется неизбежным. 

Посмотрите видео о зависимости ЕС от российской нефти, кликнув на фото.