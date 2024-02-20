Ученые создали эффективный против резистентных бактерий антибиотик

Новый антибиотик, крезомицин, оказался эффективным против бактерий, резистентных к противомикробным препаратам. Испытания прошли в лабораторных условиях.

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Исследователи из США создали новый антибиотик, который, по их словам, работает против устойчивых к противомикробным препаратам бактерий.

Синтетический антибиотик, получивший название крезомицин, оказался эффективным против штаммов бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, таких как Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa.

Две из этих бактерий включены в список приоритетных патогенов Всемирной организации здравоохранения, для борьбы с которыми "срочно требуются новые антибиотики".

Устойчивость к противомикробным препаратам — когда бактерии, вирусы или другие микроорганизмы перестают реагировать на лекарства — является одной из главных угроз общественному здравоохранению, которая приводит к более чем 35 000 смертей в Евросоюзе в год.

"Хотя мы еще не знаем, безопасен ли крезомицин и подобные ему препараты для человека, наши результаты показывают значительно более высокую ингибирующую активность против длинного списка патогенных штаммов бактерий, которые убивают более миллиона людей каждый год, чем клинически одобренные антибиотики", — сказал в своем заявлении профессор химии Гарвардского университета Эндрю Майерс, возглавлявший исследование.

Новая молекула — одна из нескольких, разработанных командой, и вдохновлена классом антибиотиков, называемых линкозамидами. К ним относится часто назначаемый клиндамицин — антибиотик, который используется для лечения серьезных бактериальных инфекций.

"Большинство антибиотиков — это либо натуральные продукты, либо полусинтетические (химически модифицированные) версии натуральных продуктов. Однако бывает трудно понять, как химически изменить антибиотики, чтобы они работали лучше, — говорит старший преподаватель молекулярной микробиологии в Имперском колледже Лондона Эндрю Эдвардс. Он не принимал участия в исследовании. — Эта работа интересна и значима тем, что она изучает на самом фундаментальном атомном уровне, как существующие антибиотики останавливают рост бактерий. Затем исследователи использовали эту информацию для создания нового антибиотика, который не только работает очень эффективно, но и способен преодолевать резистентность".

Новый антибиотик крезомицин нацелен на бактериальную рибосому и обладает улучшенной способностью связываться с ней.

Хотя в некоторых случаях бактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам, нацеленным на рибосому, вырабатывая ферменты, которые нарушают способность препарата к связыванию с ней, этот антибиотик очень похож на свою мишень, что делает его более эффективным.

Проблемы впереди

По словам Эдвардса, исследование продемонстрировало важность "понимания того, как работают антибиотики на самом фундаментальном уровне, чтобы можно было разработать более совершенные версии, преодолевающие резистентность".

Ученые использовали метод, описанный в исследовании 2016 года, который был проведен в лаборатории Майерса. Он предполагает использование химических строительных блоков в различных комбинациях и тестирование их на бактериях, что может ускорить открытие антибиотиков.

Однако Эдвардс предупредил, что "перемещение интересных результатов из лаборатории в клинику — долгий и очень сложный процесс".

"В то время как эта работа показывает многообещающие данные, полученные в ходе исследований на животных, еще предстоит выяснить, будет ли разработанный здесь антибиотик работать на людях", — добавил он.

После открытия нового антибиотика в лаборатории проводятся исследования, чтобы исключить его токсичность, которые могут продолжаться годами.

На данный момент исследователи подтвердили, что соединение не ингибирует рост человеческих клеток ни одного из ключевых ферментов для функционирования клеток.

"Открытие новых антибактериальных средств крайне важно для того, чтобы быть на шаг впереди бактерий, поскольку эти патогены постоянно совершенствуют способы обходить даже наши антибиотики "последней надежды", — сказал Euronews Health Бен Треско, соавтор исследования и аспирант Гарварда. — При широком использовании антибиотиков уровень устойчивости к противомикробным препаратам продолжает расти. Кроме того, крупными фармацевтическими компаниями эта область исследований в значительной степени игнорируется по экономическим соображениям, что дает академическим лабораториям, подобным нашей, возможность оказать реальное влияние на ситуацию".