By Euronews

Спустя годы после отказа от курения оно все еще оказывает влияние на защитную систему организма, выяснили исследователи.

РЕКЛАМА

Курение оказывает долгосрочное воздействие на иммунную систему.

К такому выводу пришли ученые из французского Института Пастера, обнаружив, что даже спустя годы после того, как люди бросают курить, влияние табака на иммунную защиту организма сохраняется.

Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

Исследователи задались целью выяснить, какие еще факторы, помимо возраста, пола и генетики, играют роль в том, как организм защищается от внешних угроз.

Они подвергли образцы крови 1000 здоровых людей воздействию вирусов и бактерий и наблюдали за их иммунной реакцией, учитывая 136 переменных, включая индекс массы тела, курение, сон, физические нагрузки и другие факторы.

Выделились три переменные: курение, латентная цитомегаловирусная инфекция (бессимптомный вирус из семейства герпесов) и индекс массы тела.

Авторы объяснили, что у курящих людей наблюдалась повышенная воспалительная реакция при стимуляции бактериями, которая исчезала, когда они бросали курить, но влияние курения на реакцию Т-клеток, которые помогают защититься от болезней, сохранялось и спустя годы после отказа от курения.

Долгосрочное влияние на иммунитет

"Сравнение иммунных реакций у курильщиков и бывших курильщиков показало, что воспалительная реакция быстро возвращается к нормальному уровню после отказа от курения, а воздействие на адаптивный иммунитет сохраняется в течение 10-15 лет, - говорится в заявлении Даррага Даффи, руководителя отдела трансляционной иммунологии в Институте Пастера и последнего автора исследования. - Впервые удалось продемонстрировать долгосрочное влияние курения на иммунные реакции".

По словам исследователей, курение, по-видимому, приводит к долгосрочным изменениям в иммунной системе, влияя на экспрессию генов.

"Это важное открытие, позволяющее выяснить, как курение влияет на иммунитет здоровых людей, а также, для сравнения, на иммунитет людей, страдающих различными заболеваниями", - говорит Виолен Сент-Андре, биолог из Института Пастера и ведущий автор исследования.

Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования, которые также могут помочь выявить взаимодействия белков и генов, на которые влияет курение.

"Эти результаты дают новое представление о влиянии курения на здоровье человека и о роли модифицируемых воздействий окружающей среды на изменчивость иммунного ответа", - заключили авторы.