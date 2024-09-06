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Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Есть вероятность, что и весь год получит статус самого жаркого

Маргарита Салазар, 82 года, вытирает пот салфеткой в своем доме в Веракрусе, Мексика, 16 июня 2024 года.
Маргарита Салазар, 82 года, вытирает пот салфеткой в своем доме в Веракрусе, Мексика, 16 июня 2024 года. Авторское право AP Photo/Felix Marquez, File
Авторское право AP Photo/Felix Marquez, File
By Ruth WrightSeth Borenstein и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Уже в июне Европа столкнулась с экстремальными погодными условиями и опасными для здоровья людей периодами жары, причем некоторые группы населения подвергаются большему риску, чем другие.

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"Климатический кризис затягивает свою хватку": лето 2024 года объявлено самым жарким в истории.

Об этом сообщает европейская климатическая служба Copernicus. Директор службы Карло Буонтемпо, как и некоторые другие климатологи, не был уверен в том, что 2024 год станет самым жарким в истории, поскольку август 2023 года был намного жарче среднего.

Однако август 2024 года сравнялся с августом 2023-го, что "совершенно убедило" Буонтемпо в том, что этот год станет самым жарким в истории.

"Чтобы этого не случилось, мы должны увидеть весьма значительное похолодание в оставшиеся несколько месяцев, что на данном этапе не выглядит вероятным", - отметил климатолог.

Насколько жарким было лето 2024 года?

По данным Copernicus, средняя температура северного метеорологического лета - по данным за июнь, июль и август - составила 16,8 градуса Цельсия. Это на 0,03 градуса теплее, чем прежний рекорд 2023 года.

Записи Copernicus относятся к 1940 году, но американские, британские и японские данные, которые собираются с середины XIX века, показывают, что последнее десятилетие было самым жарким с момента проведения регулярных измерений и, вероятно, примерно за 120 000 лет, как считают некоторые ученые.

Август 2024 и 2023 годов стали самыми жаркими в мире - 16,82 градуса Цельсия в среднем. Июль немного уступил 2023 году по температуре, но поскольку июнь 2024 года был намного жарче июня 2023 года, это лето в целом стало самым жарким, сказал директор Copernicus Карло Буонтемпо.

"Эти цифры говорят о том, что климатический кризис все сильнее захватывает нас", - сказал климатолог из Потсдамского института климатических исследований Штефан Рамсторф, который не принимал участия в исследовании.

Почему Земля нагревается?

Хотя прошлогодняя рекордная жара была отчасти вызвана Эль-Ниньо - временным естественным потеплением в центральной части Тихого океана, которое изменяет погоду по всему миру, - этот эффект исчез, и это показывает, что основной причиной является долгосрочное антропогенное изменение климата, вызванное сжиганием угля, нефти и природного газа, указывает Буонтемпо.

"Нет ничего удивительного в том, что мы наблюдаем эту жару, эти экстремальные температуры", - говорит эксперт. - Мы увидим еще и не такое".

Станет ли 2024 год самым жарким в истории?

Благодаря прогнозируемой Ла-Нинье - временному естественному похолоданию в центральной части Тихого океана - последние четыре месяца года могут и не стать рекордсменами. Однако, по словам Буонтемпо, вряд ли на планете будет достаточно прохладно, чтобы 2024-й не побил годовой рекорд.

По словам климатологов, это не просто цифры в книге рекордов, а погода, которая вредит людям.

"Все это приводит к еще большим страданиям по всему миру, поскольку такие места, как Финикс, все чаще в течение года становятся похожи на мангал, запертый на ключ", - сказал декан факультета окружающей среды Мичиганского университета и климатолог Джонатан Оверпек. В этом году в этом городе в Аризоне было более 100 дней с температурой 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градусов Цельсия).

"С более продолжительными и сильными периодами жары приходят более сильные засухи в одних местах, более интенсивные дожди и наводнения в других. Изменение климата становится слишком очевидным и слишком дорогостоящим, чтобы его игнорировать", - напоминает он.

Лето экстремальной жары в Европе

Мало где в Европе этим летом удалось избежать сильной жары и экстремальных погодных условий, причем даже олимпийские спортсмены не смогли укрыться от зноя.

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Жара обрушилась на Грецию, Турцию и Кипр уже в июне, и за несколько недель там скончались пять туристов.

Всего несколько недель спустя четыре человека погибли в Италии, когда температура достигла 38 градусов по Цельсию. Наибольшему риску подвергаются пожилые женщины.

В августе во Франции выдались самые жаркие выходные в году. После смертоносной жары 2003 года Франция остается одной из наиболее подготовленных европейских стран, где действуют системы предупреждения, обеспечивающие безопасность граждан.

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