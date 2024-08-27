"Как лесные пожары в засуху". Эксперты предупреждают об опасности морских тепловых волн

Тёплая вода – синоним удачного отпуска, но для морских обитателей она может быть губительной. Температура океана стремительно повышается: насколько велика угроза подводным экосистемам, и можно ли как-то предотвратить катастрофу?

На Кипре рекордные температуры раскаляют сушу и перегревают море.

Группа местных учёных под руководством эколога Луиса Хаджиоанну взяла с собой нашу съёмочную группу, чтобы мы смогли своими глазами увидеть разрушительное воздействие жары на хрупкие подводные экосистемы.

Температура воды в этом районе – тридцать с лишним градусов.

"Видимость сегодня не очень хорошая, – сетует эксперт, – обычно вода кристально чистая".

Но увидеть бедственное положение этого участка не составляет труда. В прошлом году здесь, на цветущих подводных лугах, жили морские черепахи и скаты. Теперь это безжизненное пространство, усеянное останками морских губок.

"Мы находимся в зоне повышенных температур, как на земле, так и под водой, – отмечает Луис Хаджиоанну. – Жаркие периоды становятся всё более интенсивными, более продолжительными, и очевидно, жара влияет на организмы. И худшее, что может с ними случиться – это гибель. Они умирают".

Пока местная фауна страдает от жары, сюда мигрируют инвазивные виды из близлежащего Красного моря, что тоже подрывает экосистему.

"С повышением температуры у нас появилось гораздо больше новых видов, которым удается каким-то образом пройти через Суэцкий канал. И они находят здесь благоприятные условия для существования. И во многих случаях эти новые виды конкурируют с местными, вытесняют их и порождают множество проблем", – поясняет эколог.

"Вот здесь видны погибающие полипы. Они выглядят совершенно мертвыми"

Уже более десяти лет кипрские исследователи внимательно следят за повышением температуры морской воды с помощью специальных подводных датчиков.

Записи показывают, что и летом, и зимой воды Кипра становятся теплее, чем раньше – особенно на мелководье, где жизнь зависит от хрупких коралловых рифов. Команда учёных фотографирует кораллы, чтобы задокументировать изменения с течением времени.

Институт моря и морской жизни Кипра (CMMI) участвует в двух финансируемых Евросоюзом исследовательских проектах – PUREEF-Y и EFFECTIVE. Они изучают влияние морских тепловых волн на мелководные рифы и ищут способы защитить и восстановить подводные экосистемы.

Анализ осадочных пород показывает, как тепловые волны влияют на уровень загрязнений и на другие параметры.

"В осадочных породах мы также исследуем мейофауну. Выживаемость этих мелких водных организмов зависит от температуры, питательных веществ и других условий. Многие виды могут даже исчезнуть, если вода или песок слишком нагрелись, или если баланс питательных веществ исказился из-за перемен климата и тепловых волн", – говорит Элени Кристофору, морской биолог CMMI.

"Как лесные пожары"

Проблемы с биоразнообразием в акватории – лишь один из примеров глобального явления, за которым пристально следят океанографы из компании Mercator Ocean во французской Тулузе.

Карина фон Шукманн, ведущий автор докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), поясняет, что усиление аномальной жары – одно из последствий теплового дисбаланса на нашей планете.

"Морские тепловые волны могут возникать из-за перегретых зон в атмосфере, – отмечает она. – Атмосфера взаимодействует с океаном, океан нагревается, ветер замедляется и так далее, что способствует возникновению подобных условий. В последнем докладе МГЭИК мы увидели, что в целом это приводит к усилению экстремальных явлений – мы наблюдаем более высокую интенсивность и частоту этих экстремальных явлений".

Морские тепловые волны – когда вода подолгу остаётся необычно тёплой – распространяются по планете, как лесные пожары. Они угрожают экосистемам, рыболовству, аквакультуре и туризму и могут держаться неделями, месяцами и даже годами.

В Средиземном море температура на поверхности постоянно повышается с 1980-х годов, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение всего XXI века.

Чтобы лучше понимать и прогнозировать морские тепловые волны, компания Mercator Ocean разработала специальные компьютерные модели в рамках программы ЕС "Коперник".

"Мы собираем все доступные данные наблюдений – со спутников и так называемые данные in situ, то есть сделанные в море, с помощью автономных буёв, а также с кораблей, с помощью всевозможных измерительных приборов, – говорит Мари Древийон, океанограф Mercator Ocean. – Мы интегрируем все эти данные в единую модель и составляем прогноз на ближайшие десять дней, который говорит нам о том, сохранится ли морская тепловая волна в том же районе через неделю, или ситуация изменится в ту или иную сторону. Еженедельно мы публикуем сводки о текущей ситуации".

Переживут ли кораллы нагревание моря?

"Нам нужно понять, какие виды будут окончательно утеряны, какое влияние это окажет на нас, как изменится экологическое равновесие и, в первую очередь, как нам прекратить ту катастрофу, которой мы подвергли океаны", – подчеркнул Пьер Баюрель, гендиректор Mercator Ocean International.

По оценкам ученых, к 2050 году 90% оставшихся в мире коралловых рифов могут погибнуть.

Чтобы повысить устойчивость рифов, команда Луиса Хаджиоанну на Кипре экспериментирует с коралловыми питомниками. Учёные помещают фрагменты исчезающих видов кораллов в безопасное место вдали от хищников. Маленькие кораллы смогут подрасти в защищённом питомнике и их пересадят на морское дно, чтобы восстановить здоровые рифовые экосистемы.

Луис ведёт нас к необычной платформе, подвешенной на глубине 5 метров.

"Вот мы и в плавучем питомнике. Это первое испытание такого рода в Средиземном море. Мы прикрепим кораллы и будем наблюдать за ними в течение как минимум года, используя фотограмметрию и другие визуальные методы", – поясняет учёный.

Но пока неизвестно, переживут ли эти кораллы нагревание моря.

"Сейчас самый пик тепловых волн. Мы продолжим размещать новые фрагменты кораллов в плавучем питомнике в разное время года, чтобы понять, как они будут себя вести", – говорит Луис Хаджиоанну.

"Мы знаем, что через десять-двадцать лет море будет совсем другим, – уверен эксперт. – Мы пытаемся сохранить хотя бы некоторые ключевые виды, которые поддерживают остальное биоразнообразие – тогда, надеемся, грядущие перемены будут не столь ужасными или даже фатальными для морской жизни".

Пока же океан продолжает нагреваться, и время для многих морских видов может быть на исходе.