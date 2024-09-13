Украина: эвакуация из Донецкой области

By Euronews

Большинство эвакуированных из Донецкой области Украины в сентябре - жители Покровского района, где продолжается наступление российских войск.

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В Донецкой области Украины в сентябре сотни людей покинули свои дома на эвакуационных поездах. Большинство из них - жители Покровского района, где наступает российская армия и обостряются бои.

Местные власти издали приказ об обязательной эвакуации, особенно для семей с детьми, но некоторые не сразу решились покинуть свои дома.

Андрей, эвакуированный из Покровска:

"Шумно было в первое время, потом как-то привык. Потом началось это: "Бу-бух, бу-бух!" Да сколько, думаю, можно? А так я, честно, даже бы и не уезжал. Не хочется вообще никуда ехать, но приходится, потому что там очень громко".

Жителей Покровска доставили в Павлоград на автобусе, а затем они сели на поезд до Кропивницкого и Львова.

Покровск уже несколько месяцев является одной из ключевых целей Москвы. В августе украинские войска предприняли внезапное вторжение в Курскую область России, пытаясь отвлечь российские войска от Покровска.