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"Это беспрецедентная эскалация": МИД Румынии осудил РФ за удар по гражданскому судну

Несмотря на взрыв, судно сохранило ход и дплыло до соседнего порта Констанца
Несмотря на взрыв, судно сохранило ход и дплыло до соседнего порта Констанца Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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Россию обвиняют в нанесении удара по гражданскому торговому судну в Чёрном море. Это первый подобный инцидент с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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"Море стало театром боевых действий", - заявил румынский министр обороны Ангел Тылвэр, комментируя атаку на зерновоз в морской экономической зоне Румнынии в Чёрном море.

Передаёт наш корреспондент Андре Ротару:

"Грузовое судно, перевозившее зерно из Украины в Египет, было атаковано, предположительно, российской ракетой. Это произошло примерно в 30 милях от румынского побережья, за пределами территориальных вод, но в исключительной морской экономической зоне Румынии.

Сразу после того, как на борту прогремел взрыв, капитан вызвал по радиосвязи помощь и дал команду изменить курс судна, направив его в румынский порт Констанца, чтобы определить повреждения. Береговая охрана Румынии сообщила, что жертв нет, и в спасательной операции нет необходимости.

Этот инцидент, конечно же, вызвал бурную реакцию ряда высокопоставленных чиновников Румынии. Прежде всего, министр обороны страны заявил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой, что это превращает Чёрное море из зоны международного сотрудничества в зону активных военных действий.

Также Министерство иностранных дел Румынии опубликовало заявление, в котором говорится, что это "беспрецедентная эскалация в незаконной и неоправданной войне, которую Россия ведёт против Украины”.

Российская сторона информацию пока не комментировала.

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