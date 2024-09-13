Тайфун "Яги": число погибших выросло до 233

"Самый мощный ураган за десятилетия" обрушился на север Вьетнама, вызвав наводнения и оползни.

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Во Вьетнаме растёт число жертв тайфуна "Яги". Власти подтвердили гибель 233 человек. 800 - пострадали. Ещё 103 - числятся пропавшими без вести.

Почти половина из них - жители деревушки Ланг Ну в провинции Лаокай, от которой остались одни руины, горы мусора и грязи. Там из-за проливных дождей, вызванных штормом, местные реки вышли из берегов, произошёл оползень, застав жителей врасплох.

На поиски выживших мобилизовано около 500 сотрудников спасательных служб. Но в пострадавший район нельзя доставить тяжелую технику: дороги завалены или размыты.

"Яги" ударил по Вьетнаму в субботу. Скорость ветра достигала 145 километров в час. В воскресенье он стих, но сильные ливни все эти дни не прекращались.

Ураган, который уже считают одним из самых мощных в Азии, бушевал и на Филиппинах, затронул юг Китая. Пострадали северные районы Таиланда, где затопило несколько прибрежных деревень.

По меньшей мере шесть человек погибли в провинции Чианграй, где ливни также вызвали оползень. Власти предупреждают: вода продолжает прибывать и просит жителей переместиться на более высокие участки.

Как считают климатологи, такие экстремальные погодные явления напрямую связаны с изменением климата, вызванным деятельностью человека.