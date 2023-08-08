В прошлом году по Антарктиде ударила самая сильная в мире тепловая волна - что это значит для нашей планеты?

Для борьбы с экстремальными погодными условиями в Антарктиде необходимы срочные меры, говорится в новом докладе ученых

Даже в Антарктиде - одном из самых отдаленных и безлюдных мест на Земле - бьются температурные рекорды.

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Самый южный континент не изолирован от экстремальной погоды, связанной с антропогенным изменением климата, говорится в новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Environmental Science.

"В прошлом году в Антарктиде произошла крупнейшая в мире тепловая волна в плане отклонения от нормальной температуры, - говорит Мартин Зигерт, гляциолог, профессор геонаук Эксетерского университета и ведущий автор статьи. - Температура, которая обычно в среднем составляет около -50°C, поднялась до -10°C. Это абсолютно неслыханно для тепловой волны такого масштаба".

Что происходит с погодой в Антарктиде?

В западной части Антарктиды, особенно на ее полуострове, наблюдается резкое таяние ледяного покрова. Это грозит огромным повышением уровня моря в ближайшие несколько столетий, в то время как на восточной стороне лед временами нарастает.

Один из западных ледников тает настолько быстро, что ученые прозвали его ледником Судного дня. А морские льды Антарктики меняются от рекордно высоких до шокирующих объемов - намного меньших, чем когда-либо.

"Меняющаяся Антарктида - плохая новость для нашей планеты, - предупреждает Зигерт. - Если тенденция сохранится, то береговые линии исчезнут, а глобальное потепление усилится из-за потери льда, отражающего солнечный свет. Ученые уже давно наблюдают за этим явлением, и сейчас оно вызывает еще большую озабоченность".

Зигерт и его команда хотели больше узнать о причинах экстремальных явлений и о том, будет ли их больше в результате сжигания ископаемого топлива.

Последствия изменения климата в Антарктиде непредсказуемы

В исследовании говорится, что экстремальные явления, связанные с изменением климата, усиливаются на континенте, который раньше казался относительно защищенным от глобального потепления. По словам авторов статьи, Антарктида "не является статичным гигантом, застывшим во времени", а испытывает на себе гнев и экстремальные воздействия климатических изменений "спорадически и непредсказуемо".

Анна Хогг, соавтор статьи и профессор Лидского университета, говорит, что отчет иллюстрирует сложные и взаимосвязанные изменения между льдом, океаном и воздухом. "После того как вы произвели значительные изменения, бывает очень трудно повернуть их вспять", - говорит она.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к тому, что морской лед достигает рекордно низкого уровня.

Это изменение связано с деятельностью человека. "Это действительно серьезный признак изменения климата, - считает Хелен Фрикер, профессор геофизики из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, которая не принимала участия в исследовании. - Это нехорошо".

Группа Зигерта и Хогга рассматривала несколько факторов, включая тепловые волны, потерю морского льда, разрушение ледяных шельфов и воздействие на биоразнообразие. Зигерт описывает прошлогоднюю жару в Антарктиде, в результате которой температура на термометрах исследовательских станций превысила норму на 38 градусов.

По словам Хогга, морские льды находятся на рекордно низком уровне, что является серьезной причиной для беспокойства: в Антарктике среднее значение протяженности морского льда в июле упало ниже предыдущего минимума, установленного в 2022 году. Ледяные шельфы, которые могут быть размером с несколько больших зданий, также находятся под угрозой, поскольку они тают и в конечном итоге разрушаются.

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Антарктика уже подвергается и будет подвергаться воздействию более частых и сильных экстремальных погодных явлений, говорится в новом исследовании AP Photo/Natacha Pisarenko, File

Каковы последствия экстремальной погоды в Антарктиде?

Морской лед и ледяные шельфы работают как пробка в бутылке, сдерживая ледники, которые в противном случае устремились бы в океан. Когда они исчезают, ледники текут во много раз быстрее.

Более того, исчезновение крупных массивов льда ускоряет потепление, как смена белой футболки на черную в жаркий летний день. Замените лед сушей или водой, и внезапно Земля начнет поглощать солнечные лучи, а не отражать их.

Тема экстремальных явлений "возникает все чаще и будет возникать еще чаще в будущем", говорит Питер Шлоссер, вице-президент и проректор Лаборатории глобального будущего Университета штата Аризона, не принимавший участия в исследовании: "Такие системы, как Антарктида, экстремальны по своей природе, но это не означает, что они не уязвимы, добавляет он, - они очень чувствительны к небольшим изменениям".

Тревожный рост числа разрушительных событий

"Я не алармист, но то, что мы видим, вызывает тревогу", - говорит Валид Абдалати, исследователь окружающей среды из Университета Колорадо, не принимавший участия в исследовании. Он говорит, что экстремальные явления - это одно, но если они накладываются на тенденцию - тенденцию глобального потепления, которая усиливает эти экстремальные явления, - это уже повод для беспокойства.

"Мы можем справиться с событиями, - добавляет он, - но мы не можем справиться с постоянным увеличением числа таких разрушительных событий".

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Именно к этому, по мнению климатологов, нам необходимо готовиться, продолжая сокращать выбросы парниковых газов и одновременно принимая меры по адаптации к повышению уровня моря и экстремальным погодным условиям во всем мире.

"Мы говорим об этом уже 30 лет, - отмечает Тед Скамбос, гляциолог из Университета Колорадо, чья работа 2000 году была процитирована в статье Зигерта и Хогга. - Я не удивлен, я разочарован. Хотелось бы, чтобы мы принимали меры быстрее".