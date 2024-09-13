NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Правительство Нидерландов попросит исключить пункт о предоставлении убежища из правил ЕС "как можно скорее

Премьер-министр Дик Шуф пообещал занять более жесткую позицию в отношении нелегальной миграции.
Премьер-министр Дик Шуф пообещал занять более жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Четырехпартийный кабинет министров Нидерландов поклялся установить "самый строгий режим предоставления убежища за всю историю", чтобы обуздать нелегальную миграцию.

РЕКЛАМА

Правительство Нидерландов, возглавляемое премьер-министром Диком Схоофом, подтвердило свое намерение "как можно скорее" попросить исключения из миграционных правил и правил предоставления убежища Европейского союза". Наблюдатели называют это беспрецедентным шагом со стороны государства-основателя.

План, представленный в июле, после вступления Шуфа в должность, считается надуманным и символическим, не имеющим практически никаких шансов на успех, поскольку он потребует пересмотра крайне чувствительного законодательства и может открыть шлюзы для аналогичных требований.

Маловероятно, что другие столицы захотят удовлетворить желание Амстердама: исключение Нидерландов из миграционной системы блока неизбежно спровоцирует волну просителей убежища в соседних странах, создавая кризисный сценарий.

Правда, этот запрос представляет собой новую дерзкую попытку одной из стран ЕС бросить вызов устоявшимся законам в отчаянном стремлении обуздать нелегальную миграцию. Это происходит на фоне решения Германии восстановить пограничный контроль на всех своих девяти сухопутных границах, что ставит под сомнение функционирование беспаспортной Шенгенской зоны.

"Правительство собирается как можно скорее объявить в Брюсселе, что Нидерланды хотят отказаться от европейских правил предоставления убежища и миграции", - говорится в программе кабинета, представленной в пятницу днем.

В программе говорится, что "пока" этот пункт об отказе не будет выполнен, страна сосредоточится на реализации Нового пакта о миграции и убежище - всеохватывающей реформы, которую ЕС завершил в мае после почти четырех лет упорных переговоров.

Главное новшество Пакта - система "обязательной солидарности", которая предоставит странам три варианта управления просителями убежища: переселить определенное количество из них, платить 20 000 евро за каждого отвергнутого или финансировать оперативную поддержку. Нидерланды выберут финансовую поддержку, а не прием, подтверждается в программе.

В преддверии заявления Нидерландов Еврокомиссия дала понять, что все государства-члены обязаны соблюдать существующие правила и что любые исключения из них должны обсуждаться до, а не после их утверждения.

"Мы приняли законодательство. Оно принято. Вы не можете отказаться от принятого законодательства в ЕС, - заявил его представитель ранее в пятницу. - Это общий принцип".

В мае Нидерланды проголосовали за все законы, входящие в Новый пакт.

Для вступления в силу потребуется два года. До конца года государства-члены должны представить планы реализации, в которых подробно описаны административные, оперативные и юридические шаги, которые они намерены предпринять, чтобы воплотить законы в жизнь.

Самый строгий режим за всю историю

Программа, представленная в пятницу, была согласована четырьмя партиями, входящими в правящую коалицию Нидерландов: ультраправой, националистической PVV, консервативно-либеральной VVD, популистской, выступающей от лица фермеров, BBB и восходящей правоцентристской NSC.

Технократ Шуф не принадлежит ни к одной из этих партий и, как ни странно, был выбран в качестве консенсусной фигуры, которая возглавит новую политическую эру.

Предложение об отказе от предоставления убежища включено в более широкую главу, посвященную миграции. В ней содержится обширный перечень мер, призванных создать "самый строгий режим предоставления убежища за всю историю" - это одно из ключевых обещаний в программе кабинета.

Правительство утверждает, что Нидерланды больше не могут справиться с "большим наплывом" просителей убежища, обращающихся за международной защитой. Также указывается, что многие из мигрантов попадают в ЕС через другие страны-члены, а затем прибывают на территорию Нидерландов.

РЕКЛАМА

В 2023 году в страну въехали около 48 500 просителей убежища и членов их семей. Среди наиболее распространенных национальностей - сирийцы, турки, йеменцы, сомалийцы и эритрейцы.

Согласно программе, правительство введет чрезвычайное законодательство с широкими полномочиями по замораживанию ходатайств о предоставлении убежища и возможности депортации людей без вида на жительство, "в том числе насильно". Просителям убежища будет предложено вернуться в страну происхождения, как только она будет признана "безопасной", - концепция, оспариваемая неправительственными организациями.

Нидерланды также планируют сотрудничать с "единомышленниками и соседними странами", чтобы справиться с внезапным наплывом нелегальных мигрантов, и создать "мини-Шенгенскую зону" для усиления наблюдения за безопасностью при пересечении границы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Шенгенская зона без границ прекратит существование?

Новое правительство Нидерландов хочет отказаться от миграционной политики ЕС

"Это беспрецедентная эскалация": МИД Румынии осудил РФ за удар по гражданскому судну

Нидерланды Еврокомиссия Шенгенское пространство