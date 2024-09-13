Четырехпартийный кабинет министров Нидерландов поклялся установить "самый строгий режим предоставления убежища за всю историю", чтобы обуздать нелегальную миграцию.

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Правительство Нидерландов, возглавляемое премьер-министром Диком Схоофом, подтвердило свое намерение "как можно скорее" попросить исключения из миграционных правил и правил предоставления убежища Европейского союза". Наблюдатели называют это беспрецедентным шагом со стороны государства-основателя.

План, представленный в июле, после вступления Шуфа в должность, считается надуманным и символическим, не имеющим практически никаких шансов на успех, поскольку он потребует пересмотра крайне чувствительного законодательства и может открыть шлюзы для аналогичных требований.

Маловероятно, что другие столицы захотят удовлетворить желание Амстердама: исключение Нидерландов из миграционной системы блока неизбежно спровоцирует волну просителей убежища в соседних странах, создавая кризисный сценарий.

Правда, этот запрос представляет собой новую дерзкую попытку одной из стран ЕС бросить вызов устоявшимся законам в отчаянном стремлении обуздать нелегальную миграцию. Это происходит на фоне решения Германии восстановить пограничный контроль на всех своих девяти сухопутных границах, что ставит под сомнение функционирование беспаспортной Шенгенской зоны.

"Правительство собирается как можно скорее объявить в Брюсселе, что Нидерланды хотят отказаться от европейских правил предоставления убежища и миграции", - говорится в программе кабинета, представленной в пятницу днем.

В программе говорится, что "пока" этот пункт об отказе не будет выполнен, страна сосредоточится на реализации Нового пакта о миграции и убежище - всеохватывающей реформы, которую ЕС завершил в мае после почти четырех лет упорных переговоров.

Главное новшество Пакта - система "обязательной солидарности", которая предоставит странам три варианта управления просителями убежища: переселить определенное количество из них, платить 20 000 евро за каждого отвергнутого или финансировать оперативную поддержку. Нидерланды выберут финансовую поддержку, а не прием, подтверждается в программе.

В преддверии заявления Нидерландов Еврокомиссия дала понять, что все государства-члены обязаны соблюдать существующие правила и что любые исключения из них должны обсуждаться до, а не после их утверждения.

"Мы приняли законодательство. Оно принято. Вы не можете отказаться от принятого законодательства в ЕС, - заявил его представитель ранее в пятницу. - Это общий принцип".

В мае Нидерланды проголосовали за все законы, входящие в Новый пакт.

Для вступления в силу потребуется два года. До конца года государства-члены должны представить планы реализации, в которых подробно описаны административные, оперативные и юридические шаги, которые они намерены предпринять, чтобы воплотить законы в жизнь.

Самый строгий режим за всю историю

Программа, представленная в пятницу, была согласована четырьмя партиями, входящими в правящую коалицию Нидерландов: ультраправой, националистической PVV, консервативно-либеральной VVD, популистской, выступающей от лица фермеров, BBB и восходящей правоцентристской NSC.

Технократ Шуф не принадлежит ни к одной из этих партий и, как ни странно, был выбран в качестве консенсусной фигуры, которая возглавит новую политическую эру.

Предложение об отказе от предоставления убежища включено в более широкую главу, посвященную миграции. В ней содержится обширный перечень мер, призванных создать "самый строгий режим предоставления убежища за всю историю" - это одно из ключевых обещаний в программе кабинета.

Правительство утверждает, что Нидерланды больше не могут справиться с "большим наплывом" просителей убежища, обращающихся за международной защитой. Также указывается, что многие из мигрантов попадают в ЕС через другие страны-члены, а затем прибывают на территорию Нидерландов.

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В 2023 году в страну въехали около 48 500 просителей убежища и членов их семей. Среди наиболее распространенных национальностей - сирийцы, турки, йеменцы, сомалийцы и эритрейцы.

Согласно программе, правительство введет чрезвычайное законодательство с широкими полномочиями по замораживанию ходатайств о предоставлении убежища и возможности депортации людей без вида на жительство, "в том числе насильно". Просителям убежища будет предложено вернуться в страну происхождения, как только она будет признана "безопасной", - концепция, оспариваемая неправительственными организациями.

Нидерланды также планируют сотрудничать с "единомышленниками и соседними странами", чтобы справиться с внезапным наплывом нелегальных мигрантов, и создать "мини-Шенгенскую зону" для усиления наблюдения за безопасностью при пересечении границы.