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Венгрия объявила о готовности к "зеленому" переходу

Министр финансов Венгрии Михай Варга и глава ЕЦБ Кристин Лагард
Министр финансов Венгрии Михай Варга и глава ЕЦБ Кристин Лагард Авторское право Tibor Illyes/MTI via AP
Авторское право Tibor Illyes/MTI via AP
By Euronews
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Венгрия заинтересована в повышении конкуренции с помощью "зеленого" перехода, заявил министр финансов страны Михай Варга. В Будапеште прошла встреча министров финансов ЕС.

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Климатическая повестка, старение населения и "зеленый" переход стали главными темами неформальной встречи министров финансов стран ЕС, которая прошла в пятницу в Будапеште. В мероприятии также приняли участие главы Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

На встрече было отмечено, что Венгрии необходимо сделать свою климатическую политику более последовательной и прозрачной. Страна заинтересована в повышении конкурентоспособности посредством "зеленого" перехода, отметил министр финансов Венгрии Михай Варга.

"Новым элементом обсуждения стало то, как мобилизовать существующие располагаемые доходы и как увеличить другие виды инвестиций, которые необходимы Европе для экономического роста", — сказал он.

Это была неофициальная встреча, поэтому в этот раз не было принято никаких решений, но большое количество участников и тот факт, что большинство стран-членов были представлены на высоком уровне, можно считать успехом, считают в Венгрии.

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