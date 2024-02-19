Каковы последствия морских тепловых волн в долгосрочной перспективе?

Изменение климата приводит к возникновению тепловых волн в море и на суше. Мы исследуем долгосрочные последствия тепловых волн в Средиземном море и рассматриваем способы поддержки уникальных колоний кораллов.
Последние данные о температуре на поверхности моря вызвали большой резонанс в новостях, поскольку Служба наблюдения за изменением климата «Коперник» сообщила, что эти показатели достигли новых рекордных максимумов уже в январе этого года. Так какое же влияние оказывает повышение температуры воды на жизнь в морских глубинах? Об этом мы поговорим в текущем выпуске программы Climate Now.
Прежде чем мы углубимся в тему, кратко напомним последние данные Службы наблюдения за изменением климата «Коперник», свидетельствующие о том, что январь стал самым тёплым за всю историю наблюдений: глобальная температура на 0,7 градуса по Цельсию превышала средний показатель за период с 1991 по 2020 год. Также мы пережили самые тёплые 12 месяцев подряд за всю историю наблюдений, когда средняя температура впервые превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Этот символичный порог рассматривается как ключевая цель Парижского климатического соглашения ООН.
Однако в январе на территории Европы имел место заметный контраст температур. В некоторых частях Скандинавии были зафиксированы самые низкие температуры за последние десятилетия, а в Испании в конце месяца наблюдался температурный максимум, превышающий средний показатель на 8 градусов.
В океанах между 60 градусами северной широты и 60 градусами южной широты, в расположенных между двумя полярными зонами морях, средняя температура на поверхности воды во всем мире составляла в среднем 20,97 градусов по Цельсию. Этот показатель заставляет задуматься, поскольку практически приближен к абсолютному максимуму за всю историю наблюдений (20,98 градуса по Цельсию), зафиксированному в августе 2023 года.
Такая температура на поверхности моря не предвещает ничего хорошего для лета 2024 года, поднимая вопросы о том, насколько жизнеспособными могут быть некоторые важные экосистемы, такие как кораллы, в условиях регулярного воздействия морских тепловых волн.
Отправляемся в Ле Фарийон
Учитывая вышеупомянутые факты, команда Climate Now отправилась в Марсель, чтобы заняться дайвингом вместе с исследователями из неправительственной организации Septentrion Environnement. Когда мы присоединились к ним, они уже надевали снаряжение и отправлялись в море.
«Сегодня мы собираемся проверить состояние популяции красных горгонарий на глубине от 30 до 40 метров недалеко от Марселя в местечке под названием Ле Фарийон», — пояснил морской биолог Тристан Эстак.
Он подчеркнул необходимость частых визитов: «Цель заключается в том, чтобы регулярно выполнять мониторинг, чтобы выявить тенденцию ухудшения состояния этой популяции с течением времени».
Живописное побережье национального парка Каланки пострадало от воздействия тепловых волн в 1999, 2003, 2015, 2022 и 2023 годах.
И теперь это означает, что колоний кораллов отряда горгонарий и других кораллов на глубине от 10 до 20 метров больше нет. На большей глубине в более прохладной воде эти особые виды всё ещё обитают.
«Ситуация такова, что всё, что было мертво в 2022 году, таковым и остаётся. Здесь ещё много останков горгонарий», — говорит Тристан, указывая на то, что пополнения популяции кораллов не произошло после устойчиво высоких температур последних лет.
«Когда вы достигаете глубины 35-40 метров, вы сможете увидеть плотную популяцию кораллов в хорошем состоянии, как это было и в предыдущие годы. Значит, в тот период они ещё не были поражены».
Съёмка для документирования изменений
Видео и фотографии, которые делают учёные, обеспечивают им надёжную основу для наблюдения за тем, как морские тепловые волны уничтожают определённые виды организмов в Средиземном море.
Жюстин Ришом показывает нам три фотографии одного и того же места недалеко от Корсики, чтобы проиллюстрировать происходящее. Нам демонстрируют самую старую фотографию, датированную 2015 годом. «Вы можете увидеть колонии средиземноморских красных кораллов в очень хорошем состоянии. На второй фотографии 2017 года заметно, что колонии кораллов начинают погибать. Можно рассмотреть некроз и участки омертвевших тканей. Это может быть связано с волнами тепловых аномалий», — отмечает он.
«И, наконец, на последнем изображении, сделанном в 2023 году, мы видим, что эти колонии красных кораллов полностью исчезли, демонстрируя довольно плоскую структуру среды обитания, которая больше не доступна для рыб».
По всему миру количество морских тепловых волн удвоилось с 1982 года, а виды организмов, не способные передвигаться, к примеру, кораллы, пострадали больше всего.
Как можно помочь кораллам?
Учёные говорят, главное, что мы можем сделать, чтобы помочь им, — это предотвратить рыболовство и туризм в уязвимых районах. Якоря, ласты, загрязнение и некоторые методы рыболовства способны привести к повреждению кораллов и невозможности их восстановления.
«Возможно, устранив человеческий фактор, мы дадим им шанс адаптироваться. Велика вероятность того, что возникнет мутация, и у нас появятся суперколонии, адаптированные к изменению климата, которые затем в лучших условиях смогут воспроизводить и отвоёвывать новые уровни ближе к поверхности воды», — объясняет Тристан Эстак.
Тем не менее Жюстин Ришом предостерегает, в ближайшее время не стоит ожидать заметного восстановления.
По крайней мере, в Средиземном море. «В масштабах человеческой жизни мы не сможем вернуться к ландшафтам, которые были потеряны, например, после морских тепловых волн 1999, 2003 и 2022 годов», — говорит он.
По прогнозам, морские тепловые волны будут возникать чаще и станут более интенсивными по мере нагревания планеты. Даже в наиболее благоприятных условиях эти виды растут всего на несколько миллиметров в год.
Команда Septentrion Environnement продолжит свою миссию по исследованию кораллов, документированию негативных изменений и просвещению местного населения и лиц, принимающих решения, о важности этих экосистем для биоразнообразия в Средиземном море. Инвазивные виды, загрязнение и высокая температура формируют растущую угрозу для этих вод, крайне важно повышать осведомленность и устанавливать защитные зоны, чтобы дать кораллам шанс на выживание.
Выражаем благодарность Службе наблюдения за изменением климата «Коперник», Septentrion Environnement, Associated Press, Office de Tourisme de Marseille, Marineheatwaves.org и национальному парку Каланки.