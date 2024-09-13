Россия выслала шестерых британских дипломатов. Их обвинили в "шпионаже" и "подрывной работе"

ФСБ заявила в пятницу, что лишила аккредитации шесть британских дипломатов в Москве, в действиях которых, по мнению силового ведомства, есть признаки "шпионской" и "диверсионной" работы.
В пятницу ФСБ объявила о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в Москве по подозрению в проведении "разведывательно-подрывной работе" на фоне беспрецедентной напряжённости в отношениях между Кремлём и Западом из-за войны в Украине.
В силовом ведомстве утверждают, что располагают документами, свидетельствующими о том, что отдел британского МИД в Лондоне, отвечающий за Восточную Европу и Центральную Азию, координировал "подрывную политику" на российском направлении и ставил задачу обеспечить "стратегическое поражение" РФ.
"Вышли за рамки"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демарш в своём телеграм-канале, выразив солидарность с ФСБ.
"Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов", – заявила она, добавив, что британское посольство "вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями".
На "России-24", в свою очередь, показали кадры, на которых, как утверждается, запечатлён отъезд из России шести дипломатов, а также обнародовали их фотографии и имена.
По данным гостелеканала, лишение иностранного дипломата аккредитации в России автоматически влечёт за собой его высылку.
Этот шаг был предпринят в тот момент, когда премьер-министр Великобритании Кейр Стармер прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудят возможность разрешить ВСУ обстреливать Россию ракетами, поставляемыми Западом.
Киев просит союзников снять все ограничения.