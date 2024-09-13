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Россия выслала шестерых британских дипломатов. Их обвинили в "шпионаже" и "подрывной работе"

Здание ФСБ на Лубянке.
Здание ФСБ на Лубянке. Авторское право AP Photo, File
Авторское право AP Photo, File
By Euronews
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ФСБ заявила в пятницу, что лишила аккредитации шесть британских дипломатов в Москве, в действиях которых, по мнению силового ведомства, есть признаки "шпионской" и "диверсионной" работы.

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В пятницу ФСБ объявила о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в Москве по подозрению в проведении "разведывательно-подрывной работе" на фоне беспрецедентной напряжённости в отношениях между Кремлём и Западом из-за войны в Украине.

В силовом ведомстве утверждают, что располагают документами, свидетельствующими о том, что отдел британского МИД в Лондоне, отвечающий за Восточную Европу и Центральную Азию, координировал "подрывную политику" на российском направлении и ставил задачу обеспечить "стратегическое поражение" РФ.

"Вышли за рамки"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демарш в своём телеграм-канале, выразив солидарность с ФСБ.

"Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов", – заявила она, добавив, что британское посольство "вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями".

На "России-24", в свою очередь, показали кадры, на которых, как утверждается, запечатлён отъезд из России шести дипломатов, а также обнародовали их фотографии и имена.

По данным гостелеканала, лишение иностранного дипломата аккредитации в России автоматически влечёт за собой его высылку.

Этот шаг был предпринят в тот момент, когда премьер-министр Великобритании Кейр Стармер прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудят возможность разрешить ВСУ обстреливать Россию ракетами, поставляемыми Западом.

Киев просит союзников снять все ограничения.

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