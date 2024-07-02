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Защита водных путей Европы: загрязненная испанская лагуна борется в суде

Защита водных путей Европы: загрязненная испанская лагуна борется в суде
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Andrea Bolitho
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Испанские экоактивисты делают все возможное, чтобы защитить местные водоемы от загрязнения и потери биоразнообразия. Они проводят кампанию за спасение умирающей лагуны, предлагая наделить ее статусом субъекта с законными правами, и строят домики на деревьях, чтобы привлечь обратно летучих мышей.

Крупнейшую в Европе лагуну с соленой водой, Мар-Менор в Испании, медленно отравляют и загрязняют интенсивное сельское хозяйство и животноводство, старые шахты, бурный рост туристической инфраструктуры и строительство. Ирония заключается в том, что она защищена многочисленными законами об охране окружающей среды, но на бумаге.

Пять лет назад местный юрист, профессор и активистка Тереза Висенте пришла к выводу, что единственный способ спасти Мар-Менор — это наделить ее статусом юридического субъекта.

Она возглавила историческую кампанию, поддержанную тысячами протестующих, в результате которой ее «Народная законодательная инициатива» (положение, позволяющее гражданам вносить законопроекты в парламент) стала законом. Испанский сенат принял его в сентябре 2022 года. Впервые в Европе экосистема получила право на сохранение видов и местообитаний и защиту от вредной деятельности.

Отели и многоэтажные жилые дома на Ла-Манге, тонкой полоске суши, отделяющей лагуну Мар-Менор от Средиземного моря.
Отели и многоэтажные жилые дома на Ла-Манге, тонкой полоске суши, отделяющей лагуну Мар-Менор от Средиземного моря.euronews

«Запах гниющей растительности становился все сильнее»

Мы встретились с Терезой и ее коллегой, юристом по защите окружающей среды Эдуардо Салазаром Ортуньо, у лагуны Мар-Менор в испанской провинции Мурсия. Они привели нас в район неподалеку от Рамбла-дель-Альбухон. По мере того как мы приближались к береговой линии лагуны, запах гниющей растительности все усиливался. У самого берега мы увидели протяженную полосу бледной воды. Эдуардо объяснил, что она имеет такой цвет, потому что вся подводная растительность была уничтожена.

Тереза выросла рядом с лагуной, и ей почти невыносимо видеть, что с ней стало. 

«Каждый раз, когда я прихожу сюда, мне хочется плакать. В то же время я чувствую решимость бороться, чтобы Мар-Менор получила законные права», — рассказала она в интервью Euronews.

Береговая линия лагуны Мар-Менор.
Береговая линия лагуны Мар-Менор.euronews

«Мы все — Мар-Менор, потому что мы — природа»

По ее словам, теперь лагуна официально обладает правосубъектностью.

«Мар-Менор — это живой организм. Это субъект, который может защищать себя. “Себя” в данном случае означает, что Мар-Менор — это мы все, потому что мы — часть природы».

В апреле 2024 года Тереза получила за свою работу престижную премию Голдманов в области охраны окружающей среды, которую часто называют «зеленой нобелевкой».

По словам Эдуардо, в настоящее время в рамках нового правового статуса Мар-Менор в суде рассматриваются три дела.

«Права Мар-Менор [теперь] имеют приоритет над правами собственников инфраструктуры вокруг лагуны. Когда мы обращаемся в суд, у нас есть права, которые важнее других прав. Это не объект, который не хочет подвергаться загрязнению, — теперь это живое существо, которое против загрязнения».

Юрист и активистка экологического движения Тереза Висенте в этом году получила премию Голдманов за кампанию, направленную на предоставление лагуне статуса правового субъекта.
Юрист и активистка экологического движения Тереза Висенте в этом году получила премию Голдманов за кампанию, направленную на предоставление лагуне статуса правового субъекта.euronews

Компании получают штрафы за сброс соляного раствора в лагуну

Хотя лагуна по-прежнему загрязняется, некоторые изменения к лучшему уже происходят. В начале этого года компании, сбрасывавшие в лагуну соляной раствор с опреснительных установок, были оштрафованы более чем на два миллиона евро, а правительство Испании увеличило бюджет на ликвидацию последствий загрязнения.

Тереза начала кампанию после экологической катастрофы 2019 года, когда рыба, ракообразные и подводные растения были практически уничтожены из-за сильной эвтрофикации

Эвтрофикация — это процесс, при котором бесконтрольно разрастаются зеленые водоросли, питаясь избытком нитратов из удобрений. Они блокируют свет, не давая флоре расти и вырабатывать кислород. В августе 2021 года на берег было выброшено пять тонн мертвой рыбы.

Эдуардо Салазар Ортуньо объясняет: «Катастрофа — это, чтобы вы понимали, когда весь этот берег был завален рыбой, которой не хватало кислорода для дыхания в воде. А до рыбы исчезло 80 процентов растений! 80 процентов!»

Рамон Паган, еще один защитник окружающей среды и президент местной ассоциации жителей, опасается, что в этом году трагедия может повториться, поскольку недавние сильные дожди смыли в лагуну огромное количество нитратов.

Он отвез нас в Лос-Ньетос, некогда оживленный городок на краю лагуны. Туристы больше не посещают это место, где коричневый пляж покрыт грязью, а в воздухе витает запах гниющих растений. Многие дома пустуют, а несколько ресторанов закрылись.

Земля вокруг Мар-Менор используется для выращивания овощей в теплицах. Большая часть удобрений для почвы попадает в лагуну.
Земля вокруг Мар-Менор используется для выращивания овощей в теплицах. Большая часть удобрений для почвы попадает в лагуну.euronews

Возвращение летучих мышей в Бланку

В 80 километрах к северо-западу, на берегу реки Сегура, расположился город Бланка. Местные защитники окружающей среды пытаются применить другую стратегию для спасения своего водоема — они хотят вернуть летучих мышей, которые жили здесь раньше.

Летучие мыши имеют важное значение для экосистем, поскольку они контролируют численность насекомых, опыляют растения и разносят семена. Раньше они обитали в пещерах на скалах у реки, но около 20 лет назад скалы обрушились, засыпав пещеры и уничтожив их популяцию. 

Нефтали Эскрибано, посол Европейского климатического пакта, в июне провел мастер-класс по изготовлению деревянных гнезд для летучих мышей. Их развесят на деревьях у рек, чтобы приманить животных обратно в Бланку.

Нефали Эскрибано показывает корреспонденту Euronews Андреа Болито один из деревянных домиков для летучих мышей, которые будут развешаны на деревьях у реки.
Нефали Эскрибано показывает корреспонденту Euronews Андреа Болито один из деревянных домиков для летучих мышей, которые будут развешаны на деревьях у реки.euronews

Узнать о воде больше

Euronews совместно с Европейской комиссией освещает кампанию ЕС Water Wise («Знания о воде»)  — #WaterWiseEU. Наша серия выпусков Water Matters («Вода имеет значение») и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на водные системы Европы и о необходимости устойчивого управления водными ресурсами. Water Matters будет посвящена различным вопросам, связанным с водой, чтобы напомнить о важности защиты природы и экосистем, являющихся неотъемлемой частью круговорота воды. С помощью увлекательного контента Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить отдельных людей и сообщества стать «знатоками воды» —#WaterWiseEU.

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Испания Фауна и флора Вода