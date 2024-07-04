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СМИ Венгрии сообщили, что Орбан 5 июля посетит Москву

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Grigory Sysoyev/Sputnik
Авторское право Grigory Sysoyev/Sputnik
By Euronews
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По данным журналистов, состоится встреча с Путиным. Орбана будет сопровождать министр иностранных дел Петер Сийярто.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетит Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Венгрии сообщил журналист-расследователь Паньи Сабольч и венгерская редакция "Радио Свобода". В поездке Орбана будет сопровождать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава Евросовета Шарь Мишель заявил, что у страны, председательствующей в ЕС на ротационной основе, нет полномочий вести переговоры с РФ от имени ЕС. "Позиция Евросовета четкая: Россия является агрессором, Украина является жертвой. Никаких переговоров быть не может без участия Украины", — написал Шарль Мишель на своей странице на платформе X.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность визита Орбана в Москву.

Премьер-министр Польши Дональд Туск спросил Орбана, правда ли он едет в Москву?

Ранее Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину посетил Киев, где предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "подумать над прекращением огня".

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