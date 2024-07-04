Этна вновь извергается

Извержение Этны, самого высокого действующего вулкана в Европе, началось на острове Сицилия

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Проснулся один из больших кратеров самого высокого в Европе действующего вулана Этна на Сицилии, выбросив столбы пепла и дыма до 4500 метров над уровнем моря. По склонам с высоты 3300 метров потекли потоки раскалённой лавы.

На данный момент активность Этны остается не выше средней, но итальянские власти повысили уровень тревоги с зелёного до желтого из-за подземных толчков, опасаясь того, что ситуация может резко измениться.

Высота Этны, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - 3357 метров. У вулкана от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Из них раз в несколько месяцев извергается лава.

К активизации Этны добавилось и извержение вулкана Стромболи, расположенного в Тирренском мооре на архипелаге Эолийских островов, недалеко от Сицилии.