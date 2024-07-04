Брюссель обвиняет Пекин в том, что тот выделяет своим автопроизводителям огромные субсидии, которые приводят к искусственному снижению цен и нечестной конкуренции

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Европейская комиссия подтвердила, что с 5 июля будут наложены высокие тарифы на китайские аккумуляторные электромобили (BEV) . Это судьбоносное решение способно изменить отношения Брюсселя с Пекином и вызвать ответные меры в отношении европейских производителей.

Этот шаг, о котором было объявлено в начале июня, стал результатом глубокого расследования, в ходе которого было установлено, что субсидии вливаются во всю цепочку поставок BEV, производимых в Китае, как отечественными, так и иностранными компаниями. По словам официальных лиц ЕС, государственные деньги КНР были обнаружены повсюду: от добычи сырья, необходимого для производства батарей, до услуг по доставке готовой продукции к европейским берегам.

Масштабы дотаций позволяют китайским производителям предлагать свои электромобили по заметно более низким ценам, чем те, что собираются в странах блока, где стоимость энергии и рабочей силы намного выше. Разрыв в ценах вызвал стремительный рост импорта китайских BEV: по данным Еврокомиссии, с 3,9% доли рынка в 2020 году до 25% в конце 2023 года.

Эта волна дешевого импорта представляет собой "угрозу экономического ущерба" для конкурентов ЕС, которая может привести к большим потерям и чревата потерей до 12 миллионов рабочих мест, предупреждает орган исполнительной власти.

Поэтому тарифы необходимы, чтобы компенсировать преимущества получателей субсидий.

Решение, опубликованное в четверг, предусматривает дифференцированные пошлины, рассчитываемые в зависимости от материнской компании, годового оборота и предполагаемой суммы полученных субсидий. Они будут применяться сверх существующей 10-процентной ставки.

BYD: 17,4%

Geely: 19,9%

SAIC: 37,6%

Другие производители китайских электромобилей, которые сотрудничали в расследовании, но не были подвергнуты индивидуальной выборке: 20,8%

Другие производители BEV в Китае, которые не сотрудничали: 37.6%

Введение этих мер будет пока носить временный характер. Таможенные органы будут требовать от китайских экспортеров банковских гарантий, а не наличные деньги. Это означает, что конечные покупатели могут не сразу заметить изменения в своем кармане.

Государства ЕС проведут первое голосование по этому вопросу через две недели. Оно не будет иметь обязательной силы, но послужит для проверки политической ситуации. Тарифы останутся в силе до принятия окончательного решения в ноябре, которое страны-члены могут заблокировать квалифицированным большинством голосов.

Германия и Венгрия, скорее всего, выступят против, хотя этого может оказаться недостаточным для того, чтобы сорвать инициативу. Это могут сделать не менее 15 государств.

Тем временем Брюссель и Пекин обсудят возможные решения, которые могли бы предотвратить постоянное введение тарифов.

"Мы продолжаем интенсивно взаимодействовать с Китаем в поисках взаимоприемлемого решения, - говорится в заявлении исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, который отвечает за торговлю. - Любой результат нашего расследования, достигнутый путем переговоров, должен четко и в полной мере учитывать озабоченность ЕС и соответствовать правилам ВТО".

Тем не менее, надежды на сделку невелики. Пекин оспорил расследование по форме и по существу, назвав его "голым протекционистским актом", который "искусственно создал и преувеличил так называемые субсидии". Он поклялся "принять все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний".

В прошлом месяце министерство торговли Китая начало антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза, и этот шаг многие считают прелюдией к ответным мерам. Считается, что больше всего от гнева КНР могут пострадать сельское хозяйство и гражданская авиация ЕС.