Мусорный бизнес: ЕС и его партнеры остановят незаконную отгрузку отходов

Ежегодно Европа вывозит миллионы тонн отходов в развивающиеся страны. Мешки с мусором и электронные гаджеты выбрасывают на другом конце света. По оценкам, треть поставок в этом высокодоходном бизнесе нелегальны. Что предпринимают власти и бизнес Европы?

Оставить и извлечь пользу

Для борьбы с этим явлением ЕС решил ограничить экспорт отходов, поощряя их переработку дома. Получится ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, не обойтись без посещения Туниса - страны, куда вывозят немало мусора из Европы.

Именно Тунис несколько лет назад оказался в центре дела о незаконном вывозе бытовых отходов из Италии. В 2020 году оттуда в порт Сусс прибыли почти 300 контейнеров. Тунисские и итальянские экологи сыграли решающую роль в обеспечении возврата большей части отходов и способствовали вынесению обвинительных приговоров по обе стороны Средиземного моря.

Хуссем Хамди - основатель ассоциации, пропагандирующей грамотную переработку отходов в Тунисе. Он - член сети Tunisia Verde, которая активно боролась за возврат контейнеров в Италию. "Это была маленькая победа для Туниса, Африки и для всех защитников окружающей среды, - вспоминает Хамди. - Мы смогли послать сигнал другим странам на южном побережье: "Смотрите, это можно сделать!". Речь идет о сети так называемой экомафии, в которую вовлечены компании, политики и так далее. Думаю, если копнуть поглубже, то найдется много интересного".

В этом году итальянская таможня конфисковала еще 82 тонны отходов, направлявшихся в Тунис. Мажди Карбай, бывший тунисский депутат, уже много лет бьет тревогу. "Базельская конвенция предусматривает, что определенные виды отходов нельзя импортировать, - напоминает он. - Но, по некоторым данным, отдельные порты, например, Бизерта, стали настоящими хабами, откуда привозят и вывозят отходы - и с других континентов, и из африканских стран".

Утилизация отходов - острый вопрос в Тунисе. Страна запустила масштабный план модернизации отрасли, но отходы по прежнему нередко захораниваются на огромных свалках без сортировки. А порой, и безо всякого контроля безопасности.

Больше надзора и штрафов

Согласно новой европейской директиве, страны, не являющиеся членами ОЭСР, такие как Тунис, должны доказать, что имеют возможности для экологически безопасной переработки отходов, чтобы принимать их извне. При этом экспорт пластика за пределы ЕС будет запрещен. Документ также предусматривает новые инструменты для борьбы с экомафией.

В Генуе, главном морском порту Средиземноморья, на передовой борьбы с нелегальным оборотом отходов стоят таможенники. Ежегодно через причалы лигурийского города проходит более миллиона контейнеров. Часть вывозится по поддельными таможенными декларациями. "В Европе мы производим много отходов. ИХ можно было бы использовать и перерабатывать, и соответствующие компании получают за это деньги. Но так поступают не все, - констатирует Андреа Бигги, глава отдела по борьбе с мошенничеством таможенного управления Генуи. - Преступные организации пытаются нажиться на излишках и получить прибыль от средств, вложенных в переработку этих материалов".

Итальянские таможенники участвуют в новой европейской системе раннего предупреждения. Она активируется при обнаружении подозрительных грузов, которые в этом случае оперативно досмотрят. Брюссель также пересмотрел закон об экологических преступлениях, ужесточив наказания и расширив список правонарушений.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (Olaf) играет ключевую роль в координации расследований. "Важно объединить усилия не только таможенников, которые являются нашими прямыми партнерами, но и подключить природоохранные органы, - считает Луиджи Гарруто, следователь Olaf. - Мы стараемся построить мост между ЕС и страной назначения, а также провести расследование в стране-экспортере, выяснить, не работает ли там преступная сеть и если так, ликвидировать ее".

Европа забирает медь

Отходы часто являются ценным ресурсом. Новые правила поощряют их утилизацию на территории ЕС. Какие проблемы и возможности стоят перед сектором? Мы спросили об этом Гастона Десклозо, директора по операциям Derichebourg Environnement, одной из ведущих европейских компаний этого профиля.

Группа перерабатывает старые электронные кабели на новом заводе в Валансьене, на севере Франции. Его мощность - 20 тысяч тонн в год. Медь, извлеченную из кабелей, продают партнерам в Бельгии и Германии. Этот металл - в списке важнейших материалов ЕС. Компания Derichebourg использовала средства, полученные по линии Французского плана восстановления, чтобы перезапустить бизнес. "Раньше мы экспортировали кабели в Азию, так как в Европе не было достаточного спроса на медь, - уточняет Десклозо. - Теперь мы сами можем поставлять медь на европейские заводы".

Задача номер один - убедить европейское производство активнее пользоваться продуктами вторичной переработки. Сегодня из утилизации в дело возвращается менее 12 % материалов.

"Нам очень нужна сильная европейская политика, политика стимулов, - говорит Тесс Поцци, менеджер по связям с общественностью Derichebourg Environnement. - Наряду с амбициозными задачами по переработке, нам также нужны стимулы для производителей, чтобы они брали переработанные у нас материалы. Пока спрос на них мал. Мы должны стимулировать включение переработанных материалов в новые продукты, которые потребляем на европейском континенте".