Из-за Эль-Ниньо и парниковых газов следующие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю

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"Мы должны быть готовы": по данным Всемирной метеорологической организации, парниковые газы и явление Эль-Ниньо могут привести к тому, что климат в мире будет все дальше отходить от привычного

В ближайшие пять лет глобальные температуры, вероятно, поднимутся до рекордных уровней, предупреждает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Под влиянием парниковых газов, способствующих выделению тепла, и погодного явления Эль-Ниньо существует 98-процентная вероятность того, что хотя бы один из следующих 5 лет - и весь период в целом - станет самым теплым в истории.

В последнем докладе ВМО также говорится, что есть 66-процентная вероятность того, что среднегодовая температура поверхности Земли в период с 2023 по 2027 год будет превышать доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C по крайней мере в течение одного года.

Это ненадолго превысит цели Парижского соглашения, которое призывает ограничить рост глобальной температуры в этом столетии до 1,5°C.

Превысит ли глобальное потепление 1,5°C в ближайшие пять лет?

"Этот доклад не означает, что мы навсегда превысим уровень 1,5°C, указанный в Парижском соглашении, которое относится к долгосрочному потеплению в течение многих лет, - говорит генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. - Однако ВМО бьет тревогу по поводу того, что мы будем превышать уровень 1,5°C на временной основе все чаще".

Вероятность временного превышения 1,5°C неуклонно растет с 2015 года, когда она была близка к нулю. В период с 2017 по 2021 год она составляла уже около 10 процентов.

Теперь вероятность того, что средняя температура в ближайшие пять лет превысит этот порог - 32 процента, согласно данным Метеорологического управления Великобритании - ведущего центра ВМО по подобным прогнозам.

"По прогнозам, средняя глобальная температура будет продолжать расти, все дальше отдаляя нас от привычного климата", - говорит профессор Леон Хермансон, ученый-эксперт Метеорологического управления Великобритании.

Гусь идет по высохшему дну озера Веленце в Венгрии AP Photo/Anna Szilagyi, File

Какое влияние окажет Эль-Ниньо на глобальные температуры?

Средние глобальные температуры в 2022 году превысили уровень 1850-1900 годов примерно на 1,15°C. По данным ВМО, охлаждающие условия Эль-Ниньо в течение последних трех лет временно сдерживали долгосрочную тенденцию к потеплению.

Эти условия закончились в марте 2023 года, и в ближайшие несколько месяцев ожидается развитие потепления Эль-Ниньо. Как правило, такие условия повышают глобальную температуру через год после их развития, а это означает, что эффект будет заметен в 2024 году.

В сочетании с антропогенным изменением климата, предупреждает Таалас, это приведет к тому, что глобальные температуры окажутся на "неизведанной территории".

"Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды, - добавляет он. - Мы должны быть готовы".

Могут ли системы раннего предупреждения помочь нам подготовиться к экстремальным погодным условиям?

Доклад был выпущен в преддверии Всемирного метеорологического конгресса, который состоится в конце месяца. Там эксперты обсудят, как укрепить метеорологические службы для поддержки адаптации к изменению климата.

Одним из важнейших приоритетов является инициатива "Ранние предупреждения для всех", которая была выдвинута Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на COP27 в прошлом году.

Несмотря на увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи, тепловые волны и штормы, в системах предупреждения населения об этих опасностях все еще существуют пробелы - особенно в развивающихся странах.

Выжившие люди среди обломков разрушенных зданий после наводнения в деревне Ньямукуби, провинция Южное Киву, Конго, 8 мая 2023 года Justin Kabumba/AP

Данные, собранные в 2022 году, показали, что только в половине стран-членов ВМО имеются системы, информирующие население и правительства о приближении опасных погодных явлений. Для того чтобы эти системы были эффективными, они также должны быть связаны с политикой, коммуникациями и планами реагирования на чрезвычайные ситуации.

Инициатива направлена на устранение этих пробелов, и Гутерриш призвал ВМО помочь обеспечить защиту каждого человека на Земле с помощью систем раннего предупреждения в течение пяти лет.