Власти ряда стран послушали экоактивистов и запретили или ограничили использование пластиковых пакетов. И это начало давать свои плоды.

Пластиковые пакеты повсюду - они замусоривают наши улицы, засоряют реки и душат диких животных в океане.

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Однако после долгих лет кампании, проводимой экологическими организациями, многие страны всё-таки запретили их использование.

В настоящее время более чем в 100 государствах введён полный или частичный запрет на одноразовые пластиковые пакеты. В период с 2010 по 2019 год количество госпрограмм, направленных на постепенный отказ от пластика, увеличилось в три раза.

И меры начинают приносить первые плоды.

Как они действуют, и что думают о них местные жители?

Как работает законопроект?

Речь, в первую очередь, идёт о законодательных мерах, которые ограничивают использование лёгких полиэтиленовых пакетов в магазинах и супермаркетах. Они либо отсутствуют вовсе, либо покупатели должны платить за них отдельно.

Причём, если тонких пластиковых пакетов во многих странах уже не найти, то многоразовые, плотные - по-прежнему доступны потребителям.

В целом же, по миру, вводятся меры разной степени жёсткости.

Например, в Кении за производство пакетов, которые, как признали власти, засоряют инфраструктуру и вызывают наводнения, грозит до четырёх лет лишения свободы или штраф в размере 36 тыс. евро.

Пластиковые отходы копятся на пляжах многих стран мира. canva

Подобные меры применяются по всей Африке и Азии. Там страны импортируют значительную часть "перерабатываемого" мусора из стран Северного полушария и поэтому более остро ощущают на себе последствия нерационального использования пластика.

Многие страны запрещают не только пакеты, но и другую продукцию из этого материала. Так, Евросоюз избавился от одноразовых столовых приборов, соломинок, палочек для воздушных шаров и кофейных капсул.

Где в ЕС используют больше всего пластиковых пакетов?

В Европе 18 стран ввели запрет на тонкие пластиковые пакеты. В этом списке Франция, Германия, Италия, Исландия и Албания.

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Еще 23 страны требуют от потребителей заплатить за них. Швейцария и Норвегия - разрешают производителям пластиковых пакетов устанавливать тарифы на их использование по своему усмотрению.

По данным Евростата за 2019 год, самые большие объёмы потребления этой упаковки - в странах Балтии и Северной Европы. "Рекордсменами" в Европе считаются Латвия (284 пакета на человека в год) и Литва (332). Однако ситуация может измениться, поскольку с 2025 года латвийские магазины больше не будут иметь права бесплатно раздавать пластиковые пакеты. Аналогичный запрет вступит в силу в этом году и в Литве.

Меньше всех объёмы потребления в Португалии (8), Бельгии (17) и Польше (23). Отметим, что португальские власти запретили пакеты в 2021 году, через два года после польских коллег.

Эффективны ли ограничения?

До сих пор запреты на пластиковые пакеты работали вполне успешно. В Калифорнии, например, это позволило сократить их потребление на 71,5%.

Согласно обзору существующих исследований, сделанному в 2019 году, введение платы за пакеты привело к снижению потребления на 66% в Дании, более чем на 90% в Ирландии, от 74 до 90% в Южной Африке, Бельгии, Гонконге, Вашингтоне, Санта-Барбаре, Великобритании и Португалии и примерно на 50% в Ботсване и Китае.

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Эффект заметен и на местах.

В ходе ежегодной уборки пляжей в 2022 г. в Нью-Джерси (США), где недавно был введён запрет, количество собранных пластиковых пакетов сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. На столько же меньше собрали соломинок и контейнеров для еды.

"Очень отрадно наблюдать эту тенденцию по уменьшению объёмов отходов из полиэтилена и пенопласта", - сказала Синди Зипф, исполнительный директор неправительственной природоохранной организации Clean Ocean Action, которая регулярно проводит акцию по уборке прибрежных террриторий под названием "Чистый океан".

Что об этом думает общественность?

На введение каких-либо дополнительных сборов общественность обычно реагирует негативно или, как минимум, без энтузиазма.

Но плата за пластиковые пакеты - это совсем другая история. В Ирландии, где после принятия данной меры их использование сократилось в объёмах на 90%, такая политика получила большую поддержку у населения.

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"Введение платы за пластиковые пакеты оказалось настолько популярной мерой среди ирландцев, что её отмена была бы в политическом плане совсем невыгодной", - пишут авторы исследования.