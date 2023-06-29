Исследование: микропластик может попадать в организм человека через контактные линзы

Согласно выводам нового исследования, обычные контактные линзы могут быть причиной попадания частиц микропластика в организм человека. Это весьма тревожная информация, если учесть, что в мире ими пользуются десятки миллионов людей.

Ваши контактные линзы могут быть источником попадания в глаза опасного для здоровья человека микропластика, показало новое исследование.

Контактными линзами в мире, согласно статистике, пользуются до 140 миллионов человек.

В исследовании, опубликованном Американским химическим обществом, говорится, что линзы, носимые в течение 10 часов в день, могут выделять более 90 000 частиц микропластика в год.

"Наше исследование показывает неизученный путь прямого воздействия микропластика на человека", - заключили авторы.

"Необходимы исследования для оценки потенциального риска для здоровья, вызванного воздействием микропластика на глаза", - говорится в тексте.

Что такое микропластик и как он влияет на здоровье человека?

Микропластик - это крошечные частицы пластика размером до 5 мм, которые встречаются повсюду. Согласно исследованию, проведенному в 2022 году, каждую неделю в организм человека попадает до пяти граммов микро- и нанопластика. Накопившегося за год количества достаточно для изготовления одной кредитной пластиковой карты.

Это может иметь опасные последствия для здоровья, говорят эксперты.

Крошечные частицы задерживаются в крови человека, оседают в органах и даже могут передаваться эмбрионам во время беременности. Новые исследования показывают, что микропластик может становиться причиной заболевания раком.

Как ученые проверяли контактные линзы на наличие микропластика?

Ученые исследовали шесть типов многоразовых контактных линз различных марок и с разным сроком службы.

Для имитации нормального износа линзы хранили в воде, держали под лампой, имитирующей солнечный свет, и промывали водой три раза каждые 10 часов.

После того, как линзы получили эквивалент 30 или 90 дней солнечного света, ученые проанализировали воду, в которой они хранились.

Они обнаружили, что линзы с более коротким сроком службы теряют больше микропластика.

Авторы призвали к проведению "срочных" исследований того, какой ущерб могут нести эти крошечные частицы для здоровья человека, попадающие в организм через глаза.

Вносят ли контактные линзы вклад в загрязнение планеты пластиком?

Микропластик - это лишь часть более широкой проблемы загрязнения пластиком.

Только в Великобритании более 750 миллионов контактных линз ежегодно выбрасываются в канализацию или на свалки.

Им требуется до 500 лет для разложения.

Из десяти миллиардов тонн пластика, которые когда-либо были изготовлены человеком, шесть миллиардов лежат на свалках или загрязняют окружающую среду.

Это оказывает разрушительное воздействие на дикую природу. Например, более 90% морских птиц страдают от пластика в кишечнике.