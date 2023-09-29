Около 300 тысяч тонн снарядов ржавеют на дне Балтийского моря. Они представляют серьёзную угрозу для людей и подводных экосистем.

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Балтика, стратегический водный путь, соединяющий крупнейшие европейские страны, - сегодня один из самых загрязнённых водоёмов на Земле. За время двух мировых войн на его дне скопились тысячи неразорвавшихся мин, гранат, снарядов, ракет, бомб, начинённых отравляющими веществами.

Тогда сброс в море считался быстрым, безопасным и дешёвым способом избавиться от ненужных боеприпасов. Причём многие из них были затоплены союзными войсками в 1945 году, поскольку они опасались партизанских вылазок в постнацистской Германии.

Десятилетиями это оружие ржавеет в морских глубинах, выделяя в акваторию токсичные химикаты, включая тротил, иприт, фосген и мышьяк.

ЕС ищет пути решения. В пятницу еврокомиссар по охране окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс должен обсудить этот вопрос с министрами прибалтийских стран на встрече в Литве. Но учёные сетуют Euronews на то, что эту очень серьёзную угрозу слишком долго игнорировали.

Экологическая катастрофа

Химическаты, которые просачиваются в море, изменяют кислотность и температуру воды, дестабилизируют экосистемы. Они также вызывают заболевания у многих видов животных. Загрязняющие вещества от боеприпасов были обнаружены даже в тканях рыб.

Эксперты опасаются, что употребление в пищу рыбы, выловленной вблизи мест захоронения оружия, может привести к накоплению канцерогенов в организме человека.

Основатель НКО "Международный диалог по подводным боеприпасам" Терренс Лонг считает, что прежде всего необходимо информировать общественность о проблеме, чтобы можно заставить правительство принимать меры.

"Захороненные на дне боеприпасы дают утечку токсинов, которые наносят вред морским экосистемам и ставят под угрозу нашу морскую жизнь. Будь то ярый сторонник движения по борьбе с изменением климата или нет, - эта проблема затрагивает всех без исключения", - сказал Лонг в интервью Euronews.

"Тротил, содержащийся в боеприпасах, обесцвечивает, сжигает кораллы, провоцирует вредное цветение водорослей. Иприт распадается на неорганический мышьяк, который распространяется по морскому дну, уничтожая всё живое. Химикаты также влияют на фотосинтез планктона и скорость вылупления личинок из икринок ракообразных", - пояснил он.

Камера гидролокатора показывает химические вещества, попадающие в организм планктонов IMUD

"Именно такая ситуация сегодня в Балтике. Мы не сможем спасти моря, если не признаем реальности", - добавил он.

Несмотря на то, что учёные на протяжении десятилетий предоставляли доказательства, подтверждающие опасения, власти действовать не спешили.

Общественности же - мало что известно об угрозе захороненного в воде оружия для жизни растений, животных и людей.

Правительства избегают ответственности

Сдетонировать боеприпасы могут при дноуглубительных работах, строительстве морских ветряных электростанций и рыболовном трале, даже от удара якорем. К тому же, оружие может оказаться в руках преступников. Политики только недавно, наконец, стали задумываться о проблеме.

В начале этого года Германия объявила о выделение 100 млн евро на операцию по поиску, подъёму со дна и и уничтожению старых снарядов.

Резкое уменьшение популяции рыб в Балтийском море из-за токсичного коктейля из боевых отравляющих веществ, удобрений, промышленных отходов и сточных вод сказалось на рыбной отрасли и заставило правительства принять меры. В августе Европейская комиссия ввела новые ограничения на вылов двух видов рыб в местной акватории.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды встретится с министрами стран ЕС в Паланге, чтобы обсудить состояние экосистем Балтийского моря Frederic Sierakowski/Frederic Sierakowski

"Если сравнить реальные поступки и заявления властей, то можно заметить поразительную разницу. По факту, они практически бездействуют", - сказал Euronews Клаус Бёттхер, эксперт НПО JPI Oceans.

Терранс Лонг также считает, что отказ от включения в Конвенцию о запрещении химического оружия каких-либо упоминаний о подводных боеприпасах свидетельствует о том, что правительства пытаются уйти от ответственности.

Технологические решения существуют

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Однако Бёттхер считает, что в последнее десятилетие наметилась положительная динамика. Инженеры, учёные, политики и инвесторы начали думать сообща над тем, чтобы определить самые оптимальные методы и способы уничтожения опасных морских залежей.

Новые технологии в области морских исследований, включая применение искусственного интеллекта, облегчают обнаружение и картирование хранящихся в море снарядов. Некоторые из них обезвреживают с помощью водяных пушек перед подъёмом на поверхность, а другие извлекаются для подрыва или сжигания на суше.

"Мы разработали технологию, которая показывает, что очистить дно океанов - реальная задача. Боеприпасы видны и осязаемы, и их можно оттуда удалить", - сказал Бёттхер.

Эти технологические решения могут оказаться полезными и необходимыми для очистки и Чёрного моря, когда в Украине кончится война.

Эксперты приветствуют начинания ЕС, но призывают к скоординированным на общемировом уровне действиям в решении проблемы, которая затрагивает многие регионы планеты.

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"Министры прибрежных стран Балтийского моря должны обратиться к Организации Объединённых Наций с просьбой о созыве Международной конференции по проблеме загрязнения боеприпасами морей", - уверен Лонг.

"Балтийское море - это часть сердца и лёгких планеты, - добавил он. - Земля - это единый организм. И когда наши сердце и лёгкие больны, это сказывается на здоровье всех нас".