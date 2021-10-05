В младенцах обнаружили большое количество микропластика

Проблема распространения микропластика коснулась детей. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology Letters. В статье сказано, что в организме младенца содержится в среднем в 15 раз больше микропластика, чем у взрослых.

Речь идёт о крошечных кусочках полимеров размером менее пяти миллиметров. Они могут образовываться при разрушении пластмассовых игрушек или других предметов. Микропластик используется для производства многих бытовых продуктов, в том числе косметики, моющих средств, стиральных порошков и даже капсул для медицинских препаратов.

Микропластик есть у всех

Команда исследователей анализировала образцы фекалий жителей американского штата Нью-Йорк на наличие двух распространённых типов микропластика — полиэтилентерефталата и поликарбоната. По всех образцах был хотя бы один вид микропластика, но у детей его содержание было как минимум в 10 раз больше.

Учёные полагают, что дети потребляют большое количество микропластика, когда грызут игрушки, сосут соски-пустышки, ползают по поверхностям, содержащим микропластик, например, по коврам.

Опасно ли это?

До сих пор неясно, как именно микропластик влияет на здоровье человека. Исследователи склоняются к мнению, что в целом микропластик безвреден в пищеварительной системе. Но есть публикации о том, что столь малые частицы могут попадать в кровоток и преодолевать клеточные мембраны.

В ходе экспериментов с лабораторными животными микропластик вызывал гибель клеток, воспаление и нарушение метаболизма.

Пластиковый мусор, собранный в прибое Canva

Борьба с микропластиком

В то время как вред микропластика непосредственно для человека вызывает ещё много вопросов, существуем множество доводов в пользу его опасности для природы. В прошлом году исследователи из Университета Дюка подтвердили факт отравления рыбы химическими веществами, образующимися в результате попадания микропластика в океан.

Речь идёт о значительных объёмах потенциально опасного загрязнения — ведь только в результате стирки синтетических вещей со сточными водами в окружающую среду уходит большое количество микропластика. Прежде считалось, что рыбы без проблем переваривают этот мусор, однако следы микропластика теперь обнаруживают в репродуктивных органах рыб.

Как избавиться от микропластика

В качестве одного из главных помощников в борьбе с микропластиком сейчас рассматривают мидий. Они очищают океан, причём с относительно высокой эффективностью. Колония из 300 мидий за час способна отфильтровать четверть миллионов кусочков микропластика. Математические модели показывают, что в перспективе мидии будут отфильтровывать до 25% микропластика в воде.

Параллельно исследователи ищут новые подходы для фильтрации мусора. В Нидерландах, например, для этого стали использовать так называемый «пузырьковый барьер» — с помощью потока пузырьков к берегу прибивают пластик, который несёт река. В Амстердаме таким образом в 2019 г. удалось на 86% сократить объём полимерного мусора, попадающего через один из каналов в Северное море. В Португалии аналогичный проект планируют запустить в следующем году.

Мидии — надежда человечества в борьбе с микропластиком Canva

Защита от микропластика дома

Мало кто может поселить у себя дома колонию мидий для очистки воды от микропластика, да и «пузырьковый барьер» в частных условиях не создать, но есть и бытовые средства борьбы с пластиковым загрязнением.

Экоактивисты в принципе рекомендуют покупать меньше синтетики и ни в коем случае не выбрасывать пластиковый мусор вместе с неперерабатываемыми отходами — ведь тогда он окажется на свалке.

Среди «зелёных» рекомендаций — изменение подхода к стирке. Если дождаться максимальной загрузки стиральной машины, то будет снижено трение одежды о барабан, что, в свою очередь, сократит количество волокон, попадающих в канализацию. Кроме того, существуют и специальные фильтры для сбора микропластика, выпадающего с синтетических материалов.