"Быстрая мода" выходит из моды? ЕС надеется на это

По оценкам экспертов, индустрия моды - один из главных загрязнителей окружающей среды: на неё приходится около 20% общемирового объёма сточных вод и примерно 10% выбросов углекислого газа. Евросоюз намерен изменить эту ситуацию. Но насколько это реально?

Популярный все последние годы концепт fast fashionпретерпевает изменения. В ЕС уверены: вредящая экологии бизнес-модель функционирует уже не так эффективно, как раньше, и конец эры "быстрой моды" уже близок.

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И действительно, многие потребители, подстёгиваемые "проснувшимся" поколением Z, выказывают желание быть более экологичными в выборе одежды. Но не исключено, что ЕС просто выдает желаемое за действительное. Попробуем разобраться в этом.

Лидеры индустрии Boohoo, Pretty Little Thing и ASOS и правда ощутили снижение прибыли в последние годы. Зато Zara и H&M - напротив, говорят о её существенном росте.

А компания Shein, несмотря на частые претензии по поводу авторских прав на дизайн и недавний скандал с организованной для фэшн-блогеров поездкой на фабрику в Китай, по-прежнему привлекает тысячи покупателей.

Уже сам факт того, что китайский гигант способен ежедневно добавлять на свой сайт 6 тысяч новых моделей, говорит о том, что спрос на концепцию "быстрой моды" есть.

Шопинг остаётся любимым занятием для многих европейцев Francisco Seco/The AP

Однако Евросоюз надеется, что будущее за "осознанным потреблением" и "экологичной модой".

В прошлом месяце евродепутаты одобрили соответствующую стратегию развития индустрии. Она предусматривает производство более прочной одежды, подлежащей ремонту, и пригодной для переработки и вторичного использования.

Также они поддержали правила, согласно которым производители должны обеспечивать соблюдение прав человека, социальные нормы в отношении сотрудников, правила маркировки товаров, а ещё - заботиться о благополучии животных и окружающей среде на каждом этапе выпуска продукции.

"Потребители сами по себе не могут реформировать текстильное производство своими покупательскими привычками. Если мы дозволим рынку саморегулироваться, то двери для "быстрой моды", которая эксплуатирует людей и ресурсы планеты, останутся открытыми", - объясняет евродепутат Делара Буркхардт, добавляя: ЕС должен законодательно обязать производителей и крупные компании следовать концепции устойчивого развития".

Евродепутат Делара Буркхардт занимается продвижением законодательной инициативы концепта "осознанной моды" Thierry Monasse/Getty

Реальная стоимость "фаст-фэшн"

Буркхардт и многие другие депутаты Европарламента уже давно призывают выстроить чёткие рамки для индустрии "быстрой моды".

"Произошедшие в прошлом катастрофы, такие как обрушение здания Rana Plaza в Бангладеш, растущие свалки текстиля в Гане и Непале и объёмы микропластика в океанах, показывают, что происходит, когда мы не придерживаемся этого принципа, - говорит она. - Мы ждали достаточно долго - пора что-то менять!"

Несмотря на то, что предложения, по сути, носят положительный характер, со всех сторон высказываются сомнения относительно того, сможет ли это регулирование помочь странам за пределами Европы.

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В настоящее время основной объём текстильных отходов в мире приходится на пустыню Атакама в Чили и африканские страны Гану и Кению.

Атакаму не случайно называют "мировой свалкой": примерно 741 акр её территории покрывают горы выброшенных одежды и обуви. Это эквивалентно площади Центрального парка.

Свалка одежды в пустыне Атакама в Южной Америке настолько велика, что её видно из космоса. AFP via Getty Images

Причём, многие из вещей, оказавшиеся на этой свалке, вовсе не носилось и не могли быть перепроданы из-за своего низкого качества.

Чили занимает первое место в Южной Америке по импорту б/у одежды, но из-за огромного объёма выходящих на рынок фаст-фэшн-товаров большая её часть попросту оказывается на свалке. Горы текстильного мусора не просто бросаются в глаза - они вредят окружающей среде и живущим поблизости людям.

Такие же проблемы испытывают на себе и африканские страны, например, Гана.

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Еженедельно туда ввозится 15 млн. единиц бывшей в употреблении одежды. Местные жители называют её obroni wawu, что переводится как_"одежда мёртвого белого человека"._

Гана является крупнейшим в мире импортёром вещей секонд-хэнд.

Зачастую происходит так. Так называемые charity shops или магазины, торгующие подержанными вещами и отдающие выручку на благотворительные цели, получают тонны текстильной продукции из Великобритании, США и Китая в качестве гумпомощи. А затем её продают другим экспортёрам, которые продолжают цепочку. Они сбывают одежду продавцам на местных рынках.

На рынке Кантаманто в Аккре есть тысячи киосков, в которых за менее чем доллар продаются вещи недорогих брендов Wikimedia Commons

Так, например, на рынке Кантоманто в Аккре есть тысячи киосков, в которых менее чем за доллар можно купить вещи недорогих брендов - H&M, Primark, New Look и т. д. На многих артикулах до сих пор висят ярлыки благотворительных магазинов.

Продать такое огромное количество невозможно. По оценкам фонда Or Foundation, около 40% одежды с рынка Кантаманто отправляется на свалку.

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Часть - утилизируют предприятия по переработке отходов, часть - сжигают, выбрасывая в воздух загрязнения от синтетических тканей.

По горам текстильного мусора в Лагуне Корле в Гане можно судить о последствиях "быстрой моды" Wikimedia Commons

Остальное выбрасывается на бесконтрольные свалки. В одну из таких превратился населённый пункт Олд Фадама, расположенный всего в нескольких километрах от рынка. Там проживает около 80 000. Многие дома построены прямо поверх мусора, среди него пасётся скот. Неподалёку находится лагуна Корле, ведущая к океану. Оттуда отходы вымываются в море. Пляжи по всей стране покрыты кучами выброшенных одежды и обуви.

Люди и планета важнее прибыли от текстильной промышленности Делара Буркхардт депутат Европарламента

Евросоюз надеется перейти от линейной производственной модели к цикличной, в которой каждая вещь может быть использована повторно, переработана или хотя бы сделана из биоразлагаемых и компостируемых материалов.

Это вполне рациональная идея, учитывая понимание того, как негативно "быстрая мода" сказывается на экологии.

Однако критики инициативы утверждают, что она не поможет отвадить потребителей от дешёвой и легкодоступной одежды.

Тюки бывшей в употреблении одежды на витрине в Кении SOPA Images/Getty

"Быстрая мода" - вредная привычка, от которой сложно отказаться

В условиях экономического спада и растущей инфляции неудивительно, что многим людям с ограниченным бюджетом трудно отказаться от брендов, предлагающих модную и, что особенно важно, очень дешёвую одежду.

Тем, кому удаётся вырваться из сетей "быстрой моды", предлагается не так уж много альтернативных вариантов. И зачастую они не многим лучше.

"Прокат одежды, который часто рекламируется как экологически чистый вариант, по факту - вредит экологии больше, чем выбрасывание вещей после использования. Поэтому потребители недоумевают и попросту не знают, как действовать", - заявили Euronews аналитики компании Canvas8.

По оценкам Фонда Эллен Макартур, 30% новой одежды, производимой каждый год, никогда не надевается. И, судя по всему, проблема не только в её качестве.

Б/у одежда на распродаже в Кении SOPA Images/Getty

Французские социологи провели исследование в 2022 году, которое показало следующее. 35% респондентов сказали, что выбрасывают свою одежду из-за того, что она износилась, однако на самом деле, подавляющее большинство (56%) отправили её в мусор лишь потому, что она не подходила им по размеру или просто надоела.

Выходит, что больше половины купленных вещей оказывается на свалках не столько по вине брендов, сколько самих покупателей.

Калли Рассел, гендиректор и соучредитель компании Unfolded, поясняет: "Мы имеем дело с перепроизводством, вызванным тем, что бренды не знают, что выпускать для потребителей, и просто гонятся за большими продажами и выручкой. К сожалению, решать проблему, которую они сами создали, производители не собираются".

Как заставить бренды пересмотреть свою бизнес-модель?

Некоторые считают, что акцент ЕС на перепродаже и ремонте не имеет экономического смысла и не поможет изменить поведение потребителей.

Справедливости ради, стоит отметить, что некоторые бренды "быстрой моды" уже делают шаги к тому, чтобы их одежда служила дольше. Гигант розничной торговли Zara недавно начал предлагать услуги по ремонту одежды. Но когда средняя цена 70% всех предметов одежды, покупаемых во Франции, составляет всего 8,20 евро, вряд ли многие будут доплачивать за пришитую пуговицу или залатанное платье.

Компания Zara начала предлагать услуги по ремонту одежды, но стоят они относительно дорого Thomas Trutschel/Photothek/Getty

Зато планы ЕС по расширению зоны ответственности производителей (EPR) аналитики в большинстве своём одобряют.

Согласно предложенной схеме, розничные продавцы будут нести финансовую ответственность за все этапы утилизации одежды. Это включает в себя сбор, сортировку и переработку одежды.

Пока предложения по EPR находятся на стадии разработки, их подробности неизвестны. Но ясно одно: если брендам не будут грозить крупные штрафы, то вряд ли они станут пересматривать свою бизнес-модель.

"К сожалению, одним законодательством проблему быстрой моды не решить. Регулирование - это отправная точка для перемен. Но до тех пор, пока существует потребительский спрос, компании будут находить обходные пути или способы смягчения регулирования, - объясняет Калли Рассел, добавляя: Реальный способ решить проблему быстрой моды - это просветить покупателей и показать им, что существуют и другие способы взаимодействия с модой".

Экоактивисты организации "Восстание против вымирания" протестуют в магазине SHEIN, 2022 г. Alain Pitton/Alain Pitton/NurPhoto

Каковы шансы на то, что культура "быстрой моды" исчезнет?

Очевидно, что отношение к ней меняется у все большей части потребителей.

По данным eBay, бывшая в употреблении одежда составляет 22% гардероба людей в возрасте от 18 до 34 лет в Великобритании, и эта цифра, скорее всего, будет расти.

Значительную часть этой возрастной группы составляют представители поколения Z, многие из которых активно покупают одежду в магазинах б/у вещей и приложениях по обмену одеждой.

Тем не менее, огромной популярностью всё так же пользуются подборки в TikTok, в которых представлены вещи, стоящие копейки подобных Shein брендов. К тому же для тех, кто активно ведёт свои соцсети, важно никогда не появляться перед фолловерами в одном наряде дважды.

Хотя аналитики Canvas8 выяснили, что 43% британцев испытывают чувство вины за покупки в магазинах Zara и H&M, лишь 17% намерены в ближайшие пять лет сократить свои траты на "быструю моду".

По всей видимости причина кроется именно в цене. 72% опрошенных заявили, что выбирают товары фаст-фэшн, потому что это "хорошее соотношение цены и качества".

В том же исследовании более половины британцев признались, что знают очень мало о пагубновм влиянии индустрии "быстрой моды" на окружающую среду и многие отметили, что хотели бы получать больше информации из официальных источников.

Особенно остро ЕС критикуют за то, что в его законодательстве не закреплён прожиточный минимум. Если это всё же случится, то ритейлеры больше не смогут продавать одежду по заниженным ценам, поскольку лишатся возможности использовать дешёвую рабочую силу.

Экоктивисты XR протестуют против Чёрной пятницы в Амстердаме, 2021 г. Romy Arroyo Fernandez/Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto

В частности Shein не единожды уличали в подобной практике. В адрес компании выдвигали целый ряд обвинений по поводу её кадровой политики и условий труда сотрудников.

В прошлом году британский телеканал Channel 4 отправил засекреченного сотрудника на две фабрики Shein в Гуанчжоу. Выяснилось, что базовая зарплата на них составляет всего 4 тыс. юаней в месяц (или около 503 евро). Рабочий день длится 18 часов. И сотрудники должны за него производить 500 единиц одежды. При этом в месяц предоставляется всего один выходной.

Многие нанятые - часто женщины - трудятся на износ, но живут в нищете. Повышение заработной платы означало бы сокращение перепроизводства и улучшение жизни работников таких фабрик.

Крупные ритейлеры используют дешёвую рабочую силу, пренебрегая правами сотрудников и вынуждая их работать в тяжёлых условиях JADE GAO/AFP via Getty Images

Хотя предложенные ЕС меры, безусловно, являются шагом в правильном направлении, очевидно, что они не способны остановить индустрию "быстрой моды".

В идеале потребители должны дистанцироваться от неё и делать более рациональный, обусловленный экологическими факторами выбор. Но в текущей экономической ситуации для многих это нереально.

Вот какой совет людям с ограниченным бюджетом даёт Калли Рассел:

"Откажитесь от скоропалительных решений при покупках, на которые наталкивает вас "быстрая мода", покупайте меньше. Это вовсе не значит, что при этом нужно тратить больше. Необходимо приобретать более универсальные вещи, которые произведены с учётом интересов планеты".