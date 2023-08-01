Опрос Еврокомиссии показал, что жители лишь одной страны ЕС считают, что их правительство делает достаточно для борьбы с изменением климата. Это жители Финляндии.

Более 6 из 10 граждан ЕС утверждают, что за последние полгода они предпринимали действия по борьбе с изменением климата. Это следует из результатов опроса 26 358 человек, представляющих различные социальные и демографические группы по всему блоку.

Опрос, проведенный Еврокомиссией, показал, что подавляющее большинство европейцев — 93% — считают, что изменение климата является серьезной проблемой, стоящей перед миром.

Респонденты из семи стран — Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Мальты, Нидерландов, Австрии, Финляндии и Швеции — назвали изменение климата самой серьезной проблемой в мире. В 16 из 27 стран-членов ЕС эта проблема входит в первую тройку.

Так где же больше всего людей принимают меры по борьбе с изменением климата и кто, по мнению европейцев, несет за это ответственность?

Где в Европе больше всего людей, лично борющихся с изменением климата?

Наибольший процент людей, принимающих меры самостоятельно, отмечен в Люксембурге (82%), за ним следуют Финляндия и Швеция (по 81%).

Наименьшее число людей, заявивших о самостоятельных действиях, — в Польше (39%), Болгарии (35%) и Румынии (29%).

Среди самых распространенных в ЕС действий по борьбе с изменением климата — сокращение использования пластика Pexels

В Люксембурге наиболее популярным действием стало сокращение количества отходов и их сортировка для последующей переработки. На третьем месте — сокращение потребления одноразовых товаров, таких как пластиковые пакеты, и покупка более экологически чистых продуктов питания.

В Финляндии и Швеции респонденты также предпочитают перерабатывать отходы и отказываются от лишней упаковки. Использование экологически чистых альтернатив личному автомобилю, таких как велосипед или общественный транспорт, было следующим по популярности действием по защите климата в этих двух странах.

Кто, по мнению европейцев, должен принимать меры в связи с изменением климата?

Несмотря на то, что многие решают изменить образ жизни, стремясь быть более экологичными, лишь 35% людей считают себя лично ответственными за это.

Большинство предполагает, что ответственность за борьбу с изменением климата лежит на Европейском Союзе, правительствах стран, предприятиях и промышленности.

Более двух третей граждан ЕС считают, что их правительство не делает достаточно для борьбы с изменением климата. Хотя с весны 2021 года этот показатель снизился на 8%.

Во всех странах ЕС, кроме одной, Финляндии, респонденты чаще всего говорят, что их правительство делает недостаточно.

При этом люди с оптимизмом смотрят на то, что может дать совершенствование деятельности ЕС в области климата. Три четверти опрошенных считают, что это может привести к инновациям, которые помогут компаниям во всем блоке.

"Европейские граждане понимают угрозу изменения климата и продолжают поддерживать действия ЕС, национальных правительств, бизнеса и частных лиц в этой области, — заявил глава "зеленой" службы ЕС Франс Тиммерманс. — Результаты этого опроса являются убедительным напоминанием о том, что поддержка населением европейской программы Green Deal остается столь же высокой, как и прежде. Политики и лица, принимающие решения, должны прислушаться к этому призыву".