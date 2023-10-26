Итальянский учёный исследовал воздействие изменения климата на общины в Папуа-Новой Гвинее и собирался вернуться домой по суше и морю, но работодатель настаивал на авиаперелёте.

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Чтобы совершить путешествие из Киля (Германия) в южную часть Тихого океана без перелёта, нужно плыть на лодке, ехать на поезде, автобусе, такси, каршерингом, даже в полицейском эскорте (через Пакистан).

Но климатолог Джанлука Гримальда считает такой способ передвижения наиболее приемлемым. Даже если в конечном итоге это будет стоить ему работы. Так, собственно, и вышло.

Путь героя нашего сюжета в Буку (провинция Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея) занял около 35 дней.

Шесть месяцев он изучал то, как воздействует изменение климата на общины Бугенвиля. На обратную дорогу у него должно было уйти два месяца.

Однако, работодатель - Кильский институт мировой экономики - поставил учёному ультиматум.

"Они заявили: либо ты возвращаешься через пять дней, это означает, что нужно сесть на самолёт фактически через три дня, либо ты уволен", - рассказывает он в интервью Euronews Green.

При чём тут экоактивизм?

Гримальда говорит, что во время работы над своим последним исследованием он столкнулся с неожиданными задержками продолжительностью около семи недель, и признаёт, что мог бы лучше информировать университет о происходящем с ним.

"Я подозреваю, что моё участие в акциях гражданского неповиновения, связанных с климатом, в прошлом году также могло повлиять на позицию работодателя", - добавляет климатолог и член организации Scientist Rebellion.

Day 1: After yet another day of delay,we set off on 16th Oct (we were meant to leave on the 8th,but I don't mind, I'm just so grateful to Mike,owner of Kute shipping,to let me on board his cargo ship).I'm jobless but convinced I did the right thing in standing by my principles.8/ pic.twitter.com/9qRC2JL9N1 — dr. gianluca grimalda (@GGrimalda) October 19, 2023

В прошлом году он выходил на несколько акций протеста, в том числе приклеил руку к полу музея Volkswagen в Германии, был в числе экоактивистов, блокировавших частный аэропорт в Италии во время своего отпуска.

На запрос Euronews представитель Кильского института мировой экономики заявил, что там не комментируют внутренние дела учреждения и личные дела своих сотрудников.

По его словам, Институт поддержал доктора Гримальду в предыдущей поездке в Папуа-Новую Гвинею и очередная - тоже планировалась совместно.

"Во время деловых поездок Институт поддерживает своих сотрудников в том, чтобы они путешествовали способом, не оказывающим негативного влияния на климат", - сказал представитель Института.

"Мы стремимся по мере возможности обходиться без авиаперевозок в Германии и других странах ЕС. Если авиаперелёты необходимы, мы предоставляем компенсацию за выбросы CO2".

Почему учёный не летает?

Гримальда не пользуется авиатранспортом последние десять лет. По его расчётам, во время "медленного путешествия" (по воде и суше) в Киль по маршруту длиной 27 000 км будет произведено в 10 раз меньше CO2, чем при перелёте. Это примерно 4,5 метрических тонны сэкономленных выбросов.

К тому же профессор пообещал жителям, с которыми он общался во время полевых работ, что сделает всё возможное, чтобы ограничить свое воздействие на планету.

Профессор пообещал жителям, с которыми он общался во время полевых работ, что сделает всё возможное, чтобы ограничить свое воздействие на планету.

"В связи с изменением климата все общины прибрежных территорий, которые мы посетили, уже имели опыт переселения вглубь материка из-за повышения уровня моря", - объясняет он.

"Многие общины в горах испытывают нехватку еды, когда период засухи длится дольше обычного".

What spurs me to #StayGrounded is also the promise I made to 1000s Bougainvilleans in my talks that I'll minimize my CO2 emissions on my journey to Europe.White men(as we're called here)are often referred to as giaman(=liars,fraudsters).I don't want to giaman. #RefuseToFly 137/ pic.twitter.com/MJhehAtb9C — dr. gianluca grimalda (@GGrimalda) October 1, 2023

Такое случается каждый год. Но если раньше засуха длилась три недели, то теперь - все шесть.

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"Я не собираюсь отказываться от своих принципов, даже если это будет стоить мне работы. Я хочу донести до людей такую мысль: что касается изменения климата, не хочу говорить, что всё безнадёжно, но мы действительно в беде", - говорит Гримальда.

"В условиях, когда экосистемы рушатся на глазах, - добавляет он, - мы не можем оставлять всё как есть".

Как спланировать "медленное путешествие"?

Гримальда не рассчитывает на то, что все последуют его примеру, хотя, по его мнению, некоторым его коллегам, занимающимся длительными полевыми исследованиями, стоило бы чаще совершать "медленное путешествие", говорит он. Правда, наш собеседник признаёт: организовать его нелегко.

"Это требует определённой подготовки, особенно в отношении виз", - поясняет он. Другие путешествующие не спеша делятся своим опытом и информацией в Интернете, что помогает в процессе подготовки. Его к тому же упростило распространение онлайн-процедур.

Профессор Гримальда на грузовом судне во время путешествия в Киль Gianluca Grimalda

"Во время своего самого первого путешествия я ехал Транссибирским экспрессом из Москвы в Пекин, и электронного билета у меня не было", - вспоминает Гримальда.

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"Поэтому мне пришлось идти пешком в офис на окраине Москвы, чтобы получить бумажный билет".

Технологический прогресс позволяет ему работать непосредственно во время поездки - хоть в машине, хоть на грузовом судне.

"Нет ничего такого, что я должен делать в Киле и что я не мог бы делать во время путешествия", - объясняет Гримальда.

Многие встречающиеся на пути климатологу люди также с ним своими наблюдениями, касающимися изменения климата. Происходило это порой неожиданно. В Пакистане, например, сопровождающие учёного полицейские показывали ему видеозаписи смертоносных наводнений, разрушивших страну в прошлом году.

Гримальда в сопровождении полицейских пересекает территорию Пакистана Gianluca Grimalda

"Я просто хотел побудить людей делать что-то необычное, нестандартное", - говорит Гримальда.

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"В какой-то мере я хотел вдохновить людей на то, чтобы они, преодолевая страх, сделали что-то, что будет способствовать более устойчивому образу жизни".