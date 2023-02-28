Порты — это связующие узлы глобальной торговли. От их активности зависят европейский экономический рост и благополучие прибрежных регионов. Но есть у этой блестящей медали и обратная сторона: портовые зоны, в которых постоянно сжигаются гигантские объёмы ископаемого топлива, оставляют колоссальный углеродный след.

Морской бриз стал ветром перемен

Еще до недавнего слияния с портом Антверпена бельгийский Зебрюгге считался крупнейшем автохабом в мире. Огромные суда, которые здесь швартуются, вырабатывают электроэнергию за счет сжигания топлива. Но в ближайшем будущем они смогут получать экологически чистую энергию от многочисленных ветряных турбин. Это "зеленое" решение идеально подходит для самого ветреного района Бельгии.

Дрис Де Смет, советник по устойчивой энергетике порта, уточняет: "Первые ветряные турбины в Европе были установлены именно здесь, в Зебрюгге, так что мы всегда были пионерами в этой области. Сегодня 54 ветряка обеспечивают экологически чистой энергией 100 тысяч домохозяйств. При этом большая часть вырабатываемой здесь энергии напрямую потребляется портовыми терминалами и компаниями, что позволяет им перевести значительную часть деятельности на безуглеродные рельсы".

Объединенный порт Антверпена и Брюгге - один из крупнейших в Европе - стремится стать и одним из самых экологичных в мире. В Евротерминале, например, переходят на светодиодное освещение, покрывают крыши солнечными панелями, а контейнеры и автомобили моют собранной дождевой водой. И все это - в дополнение к энергии ветра. Ветер в Антверпене не очень постоянный, солнце тоже светит не всегда, но терминал справляется, используя новые аккумуляторные батареи. Эти инновации – часть проекта PIONEERS, поддерживаемого Европейским Союзом.

**Один порт — 10%**CO₂ страны

Управляющий директор Евротерминала Ив де Ларивьер рассказал, что сегодня он получает 86% энергии из "зеленых" источников, что позволяет стабилизировать расходы.

"Мы сразу видим эффект от использования возобновляемой энергии, ведь цены на электричество в прошлом году взлетели до небес, - поясняет он. - Наши клиенты просят указывать наш экологический след. Это значит, что, даже если сегодня в этом нет прямого бизнес-обоснования, то завтра оно точно появится. Я думаю, что мы будем готовы".

На порт Антверпен-Брюгге приходится 4,5% в ВВП Бельгии и более 160 тысяч рабочих мест - благодаря грузовым терминалам, распределительным центрам и крупнейшему в Европе химическому кластеру. Ежегодные выбросы CO₂ здесь составляют 17 миллионов тонн - проблема, которую порт стремится решить, выйдя на углеродный нейтралитет к 2050 году.

Один наш порт производит более 10% всего углеродного следа Бельгии. Хи Янссенс Глава отдела корпоративных отношений порта Антверпен-Брюгге

"У нас огромная проблема с углеродными выбросами, - признает Хи Янссенс, начальник отдела корпоративных отношений порта Антверпен-Брюгге. - Мы одни производим более 10% всего углеродного следа Бельгии. Порт - высокоэнергоемкая платформа с большими потребностями в топливе, электричестве, сырье, тепле. Наша главная цель - оставаться конкурентоспособной платформой мирового класса, но с нулевым углеродным следом в долгосрочной перспективе".

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"Зелёный" водород вместо нефтегазового импорта

Один из способов прийти к этому - наладить улавливание, хранение и повторное использование CO₂. Ещё одно решение - переход от ископаемых видов топлива к альтернативным, таким как водород, который можно производить с использованием возобновляемых источников энергии, оставаясь CO₂-нейтральными. В будущем порт намерен стать международным хабом "зеленого водорода", который может с успехом заменить ископаемые источники энергии — в том числе российские нефтегазовые ресурсы — во многих промышленных сферах.

Терминал PSA уже экспериментирует с альтернативным топливом, включая водород. Контейнеры здесь перевозятся сотней транспортных кранов. Их дизельные двигатели производят значительные выбросы. В рамках проекта PIONEERS терминал и его партнер, группа CMB.TECH, модернизируют один из таких кранов. Его оснащают гибридной системой, сочетающей дизельное топливо с водородом, что снизит общий уровень выбросов. Тестирование покажет, как можно масштабировать эту технологию.

Барт Пайманс, менеджер по устойчивым решениям порта, представляет инновацию. "Метод, который мы демонстрируем, называется двухтопливной технологией. Мы фактически смешиваем водород и дизельное топливо для работы двигателя. Двухтопливная технология позволяет нам использовать уже существующую технику, создавая постепенно водородную инфраструктуру. На сегодня ее нет. Так что если у порта возникнут проблемы с поставками водорода, у нас сохраняется я возможность вернуться к дизельному топливу".

В проекте PIONEERS, который координируется из порта Антверпен-Брюгге, также участвуют порты Барселоны в Испании, Констанцы в Румынии и Венло на юге Нидерландов. Цель инициативы - продемонстрировать различные экостратегии, которые порты могут использовать, оставаясь конкурентоспособными - в соответствии с целями европейского "зеленого курса". Инге Де Вольф - координатор проекта – поясняет : "Каждый участник предлагает уникальную портовую экосистему, и мы можем учиться друг у друга, в том числе благодаря взаимодействию с портовым сообществом, заинтересованными сторонами. Мы сосредоточимся, к примеру, на производстве и поставке чистой энергии, устойчивом проектировании портов. Мы также будем рассматривать транспортные потоки, оптимизацию пассажирооборота, а также цифровую трансформацию. Таким образом, к окончанию проекта мы должны разработать генеральный план "зеленого" порта, который можно будет использовать по всей Европе и за ее пределами".

Капитаны удалённого плавания

Цифровые технологии могут повысить эффективность работы порта, что приведет к снижению выбросов. Данные в режиме реального времени доступны благодаря камерам, датчикам качества воздуха и другим устройствам, расположенным по всему порту. Полуавтономные беспилотники используют алгоритмы машинного обучения для сканирования территории и обнаружения плавающего мусора или разливов нефти.

Администрация, таким образом, может оперативно реагировать на любой источник загрязнения воздуха, будь то промышленный объект или судно.

На цифровые технологии переходят и суда. Компания Seafar, еще один участник проекта, оснащает их камерами и другими датчиками, позволяющими осуществлять дистанционное управление. Капитаны управляют, глядя на мониторы в офисе. Это - более удобный способ работы, который к тому же дает определенные преимущества для окружающей среды. Газалех Киа, руководитель проекта, объясняет: "Когда у нас есть вся информация, данные, полученные с устройств, мы можем предложить оптимизацию маршрута и скорости, - уточняет она. - С этими опциями реально снизить расход топлива, в результате углеродный след уменьшится и у нас будет и больше экологически чистых грузов".

С корабля на велосипед

И последнее, но не менее важное: то, как люди передвигаются по порту, может оказывать большое влияние на выбросы. От тяжелых грузовиков и товарных поездов до личных автомобилей сотрудников - все транспортные средства вносят вклад в общее загрязнение окружающей среды, от которого страдает население. Цель Антверпена - перевести как минимум половину жителей на экологичные средства передвижения. Город сотрудничает с управлением порта, которое инвестировало 40 миллионов евро, чтобы соединить все предприятия портовой зоны безопасной и удобной велодорожкой.

Стивен Виндей, консультант по мобильности Антверпена, обещает пересадить горожан и сотрудников порта на велосипеды. "Совершенно очевидно, что порт - неотъемлемая часть города, особенно когда речь идет о мобильности. В течение десяти лет каждый объект в порту получит велосипедную дорожку - прямо до ворот. Мы хотим сделать город более активным, умным, более доступным и удобным для жизни", - комментирует он.

Промышленность делает лишь первые шаги к экологически чистым портам будущего. Европа стремится к климатической нейтральности к 2050 году, так что конечная цель этого пути ясна уже сейчас.