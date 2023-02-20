Франция: производители фруктов не рады тёплой зиме

Фермеры и агрономы по всей Европе пытаются приспособиться к новым климатическим реалиям. На юго-западе Франции тёплые зимы становятся всё большей проблемой для местных производителей фруктов: ранее цветение плодовых деревьев может привести к потере урожая.

"Если в ближайшие несколько недель наступят заморозки, они погубят цвет и завязи, а, следовательно, летом не будет плодов", – поясняет биолог Бенедикт Венден. Она работает на плантации недалеко от Бордо, обрабатывает большие массивы фенотипических и геномных данных с целью отобрать посадочный материал для создания сортов, которые лучше приспособятся к погодным условиям 2050 года.

По данным Службы мониторинга изменения климата Copernicus, Европа пережила 3-й самый теплый январь за всю историю наблюдений, температура воздуха на 2,2°C превысила средний показатель последних 30 лет.

Отклонение от температурной нормы в Европе в январе 2023 года. euronews

В масштабе всей планеты наблюдаются и обратные тенденции:

Температурные аномалии в мире, январь 2023 года. Copernicus Climate Change Service Implemented by ECMWF

На севере России, в Афганистане и Пакистане в январе было холоднее, чем обычно. В то же время на востоке США, в Канаде и Европе температура была выше средней.

Метеорологи и экологи также наблюдают за морскими льдами на полюсах. В Арктике в январе площадь морского ледяного покрова на 4% отставала от среднего уровня, что стало третьим самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Площадь морских льдов в Арктике, отхождение от средних значений. Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

В районе Антарктиды в прошлом месяце площадь морских льдов находилась на рекордно низкой отметке – на 31% ниже средних значений с 1991 года.

Площадь морских льдов в Антарктиде, отхождение от средних значений. Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

В ПОИСКЕ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ БУДУЩЕГО

В Европе многим сортам фруктов нужна долгая холодная зима для обеспечения нужного объёма урожая. Изменение климата нарушает естественный цикл развития растений. Бенедикт Венден изучает сорта яблонь, вишен, абрикосов и персиков с целью определить, какие из них лучше приспособлены к тёплому климату. Она пригласила корреспондента euronews Джереми Уилкса на одну из плантаций:

"Это дерево получило свою дозу холода, – говорит учёный, – поэтому на нём начали распускаться почки. А вот другая особь: дерево ещё спит. Ему необходимы низкие температуры, прежде чем оно будет готово к весне".

Программа "Climate Now" euronews

Проблема, с которой мы столкнулись сейчас, заключается в том, что с повышением зимних температур фруктовым деревьям не хватает холода, поэтому цветение происходит нерегулярно, что приводит к серьёзным проблемам с урожаем. Бенедикт Венден Национальный научно-исследовательский институт сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE)

Эта проблема возникла не вчера: средняя зимняя температура в Европе повысилась с 50-х годов прошлого века. По прогнозам, она продолжит расти в ближайшие десятилетия.

Средние температуры в Европе, 1971-2000 гг. Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

"УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ НЕТ"

В своей лаборатории Бенедикт подвергает различные особи воздействию тепла и сопоставляет то, как деревья реагируют на меняющиеся условия окружающей среды на генетическом уровне.

По её словам, простого и универсального решения не существует: "Я считаю, что лучше иметь смесь сортов: например, этот очень хорош, если зима мягкая, но без морозов. А этот сорт подойдёт, если у вас затяжные заморозки. Так что лучше разнообразие, так вы гарантированно получите урожай. Это усложняет задачу производителям, но дает им подушку безопасности в случае сильных перепадов температур".

Филипп Сфилигой– землевладелец в четвёртом поколении. На своём участке площадью 80 гектаров он выращивает сливы и яблоки. На протяжении 15 лет он полностью придерживается принципов органического сельского хозяйства. В 2021 и 2022 годах он потерял около 60% урожая яблок из-за поздних заморозков. Фермер опасается, что та же участь постигнет его и в этом году:

"Если на следующей неделе будет стоять тёплая погода, есть риск, что дерево действительно начнёт цвести. К сожалению, если этот процесс начинается, его уже не остановить – цикл запущен. Его можно лишь немного замедлить. Поэтому если дерево замёрзнет через несколько недель, будет уже слишком поздно, ничего не поделаешь.

Программа "Climate Now" euronews

Филипп уже закупает новые сорта и готовится к ещё более тёплым зимам. "Это сорт "опал", он хорошо переносит мягкие зимы. А это "далинетт", такому яблоку не страшна жара летом. Вот так, постепенно, мы готовим наши сады к климатическим изменениям".