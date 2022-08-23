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Ocean

Традиции чешского рыбоводства помогают сохранить природу

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Традиции чешского рыбоводства помогают сохранить природу
Авторское право  Euronews
  Денис Локтев

Первая мысль, которая приходит в голову при разговоре о рыбоводстве, это рыбы в клетке и все, связанные с этим опасения за окружающую среду. Но на территории Европейского Союза существует много рыбных хозяйств, в которых используются вековые методы, позволяющие не только производить богатую белком пищу, но и делать это, не нанося вреда окружающей среде, биоразнообразию и местным жителям.

При должном подходе некоторые формы аквакультуры как, например, разведение моллюсков в прудах и заводях или выращивание морской капусты и других беспозвоночных, могут оказаться полезными для окружающих экосистем, поддерживая и восстанавливая биоразнообразие, и избавляя окружающую среду от избытка питательных веществ.

Владимир Жлабек возглавляет исследовательский центр CENAKVA в Чехии, где разведением рыбы в прудах занимаются со Средних веков. По его словам, экстенсивное рыбоводство может оказать исключительную пользу местным экосистемам:

“Экстенсивное рыбоводство — это разведение рыбы без полного контроля над процессом. Вы просто выпускаете рыб в окружающую среду, используя ресурсы, уже имеющиеся в наличии в природе.

Но эти пруды могут приносить и другую пользу. Это не просто место обитания рыбы. Они также могут предотвращать наводнения. Они удерживают воду, когда ее много, а потом постепенно выпускают ее в окружающую среду.

Они также создают вокруг нас микроклимат. Летом они увлажняют воздух в жаркую погоду. Это способствует биоразнообразию, создает жизненное пространство для различных организмов, нуждающихся в воде и не могущих ее получить иначе.

Рыболовы создаю эти пруды, поддерживают их и управляют водой. Рыба, в них живущая, принадлежит к экосистеме. Она там необходима. Иначе, рано или поздно, пруды заилятся, зарастут и мы их лишимся. Если рыбоводческие хозяйства перестанут их поддерживать, мы также их лишимся, потому что никто больше не заинтересован в поддержании их в хорошей форме. Мы не хотим, чтобы это случилось. Нам нужен баланс между разведением рыбы и другими функциями”.