Пугало и робот помогут сохранить морских птиц

Морские птицы под угрозой исчезновения

Архипелаг Берленгаш у португальского побережья — важное место гнездования бакланов, буревестников, чаек и других морских птиц.

«Морские птицы прекрасны! — говорит Ана Алмейда из Португальского общества изучения птиц. — Это птицы, которые обитают в трех разных средах: в небе, на суше и в море. Они совершенно фантастически приспособлены к жизни в воде. Они очень живучи и выполняют роль санитаров моря. Поэтому, если их численность сокращается, это говорит о том, что состояние моря ухудшилось. И мы должны с этим что-то делать».

На главном острове архипелага Ана Алмейда и ее коллега Элизабета Силва следят за искусственными гнездами, в которых птицы вскармливают птенцов. Но, хотя некоторые виды птиц чувствуют себя хорошо, численность других постепенно сокращается, а некоторые и вовсе исчезли за последние десятилетия.

«Морским птицам более, чем другим птицам, угрожает деятельность человека, — убеждена Ана. — Например, балеарский буревестник находится на грани полного исчезновения. Он гнездится здесь зимой. Предполагается, что при существующих тенденциях, через 60 лет он исчезнет. Его больше не будет. Вообще у нас здесь несколько угрожаемых видов, чья численность стремительно сокращается».

Половина всех видов морских птиц Европы сокращается и находится под угрозой исчезновения. Некоторые из этих птиц случайно гибнут от крючков и рыболовных сетей. А именно — 200 тыс. птиц в год, то есть одна птица каждые три минуты. И это только в европейских водах.

Пугало: дешево и сердито

Среди множества причин сокращения численности птиц самая распространенная — попадание в рыбацкие сети. Здесь на архипелаге специалисты по охране природы сотрудничают с рыбаками в рамках проекта, финансируемого ЕС, с целью сохранения птиц простым и недорогим способом.

Португальские рыбаки используют длинную крючковую снасть, плавающую недалеко от поверхности. Птицы, ныряющие за добычей, могут зацепиться за крючки, пораниться или даже погибнуть. Для рыбаков это не просто неприятность — из-за этого они теряют снасть и улов.

Ученые разрабатывают методы отпугивания птиц от рыбаков. Самым эффективным оказалось простое пугало. Оно напоминает воздушного змея, выглядит как хищник и может быть установлено рядом с рыбацкими снастями, чтобы отпугнуть птиц от опасного места.

«Птицы держатся на расстоянии и не попадаются на крючок, — объясняет Элизабета Силва. — Это хороший результат, потому что приспособление очень простое, а польза от него и для птиц, и для рыбаков».

Исследовательский проект MedAves Pesca анализирует полученный опыт для того, чтобы использовать его для спасения птиц в других частях Европы.

Робот, собирающий сети

А как насчет подводных обитателей? С давних времен они попадаются в брошенные рыбацкие сети. Извлекать их из них дорого и опасно для ныряльщиков. А со временем сети распадаются на маленькие фрагменты, которые доходят по пищевой цепочке до нас самих.

«Сети делают из пластика, поэтому они тоже часть более крупной проблемы замусоривания пластиком, рассказывает специалист по химической экологии Мариса Алмейда. — Они распадаются сначала на пластиковые фрагменты, а затем микрочастицы, которые в свою очередь оказываются в желудках рыб и переходят дальше по пищевой цепочке. Кроме того, они захватывают и впитывают из воды множество загрязнителей».

Сотрудники Междисциплинарного центра морских и экологических исследований в Порту изучают вред, которые пластиковые снасти могут причинять морским животным, в том числе размножая опасных микробов.

«Существуют бактерии и другие микроорганизмы, которые поселяются в этом пластике, — добавляет специалист по экологии морей Сандра Рамош. — Он становится их средой обитания. Поэтому такой пластик может наносить не только физический вред, но и заражать животных, которые его проглатывают».

Лучше всего — это найти и поднять потерянную сеть до того, как она распадется на части. Ученые объединились с инженерами-робототехниками вокруг проекта NetTag. Они разрабатывают робота, которого назвали IRIS, который может работать под водой, используя акустические приборы и искусственный интеллект.

«Этот робот был создан для того, чтобы помочь рыбакам находить потерянные сети и другие снасти. Рыбацкие сети оснащены небольшими передатчиками, небольшими акустическими приспособлениями. Они выглядят, как такой вот цилиндр. Когда мы запускаем робота под воду, он начинает посылать сигнал, как бы спрашивая: есть тут кто? А эти штуки должны ему ответить. Затем робот должен добраться до сети. То есть рыбакам, чтобы найти сеть, достаточно бросить робота в море, где он будет заниматься поиском».

Инженеры удовлетворены работой робота в опытном бассейне. Но сможет ли он также действовать в открытом море с его течениями, препятствиями и плохой видимостью? Чтобы ответить на этот вопрос мы отправились на полевые испытания с местными рыбаками. Они очень не любят терять сети, заменить которые стоит дорого.

Ученые забрасывают сеть с акустическим датчиком в море. А затем опускают робота, чтобы он ее нашел. По их словам, стоит такой датчик недорого и может быть прицеплен ко всем рыбацким сетям без особых затрат. Робот сделан простым в управлении. Обойдется он недорого, так как его могут использовать сразу несколько судов.

Прототип робота практически закончен. Теперь ученым предстоит найти партнера, который смог бы в скором времени вывести это изобретение на рынок. В надежде, что таким образом рыбаки получат еще один способ снизить урон окружающей среде и защитить морских животных от случайных опасностей.