ЕС поддержал интерес детей к роботам

Изучение математики, науки, техники через роботостроение - такова цель европейской программы Robocoop. Сотни детей и учителей в Австрии и Словакии осваивают программирование и участвуют в состязаниях по робототехнике - например, в недавнем конкурсе в Братиславе.

Медали за роботов

В старый центр Братиславы весна в этом году принесла больше, чем сезонное обновление - настоящий праздник инноваций. В комплексе "Аурелиум" собрались больше сотни юных изобретателей.

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Соревнования организованы в рамках трансграничного европейского проекта Robocoop, с ним робототехника интегрирована в обучающие программы Словакии и Австрии. Задача - стимулировать ребят на более эффективное и творческое освоение точных наук и информатики.

Команда Константина Линдофер из Австрии показывает изобретение, удостоенное награды. Небольшой робот-манипулятор умеет захватывать, поворачивать и перемещать предметы. "Он работает, как рука, - рассказывает Константин. - Я узнал много нового о программировании, например, эти искусственные "руки" поднимаются без каких-либо шестеренок, это подъемные рычаги. Нам было очень интересно найти такое решение", - рассказал Константин.

Для внедрения робототехники в максимальное количество образовательных программ двух стран проект Robocoop располагает бюджетом в миллион евро. 85% финансируются за счет Европейской политики сплочения. В мероприятиях по линии Robocoop уже приняли участие более 3 тысяч учеников и педагогов. Цель - выйти на охват четырехтысячной аудитории

Задел на будущее

На слет в Братиславе своих учеников 10-14 лет привез из Вены учитель информатики Максимиллиан Вёсс. Под его руководством дети изучают робототехнику два часа в неделю во внеклассное время. По мнению педагога, предмет должен стать универсальным.

"Я считаю, что программирование следует включить в нашу официальную учебную программу и преподавать во всех без исключения школах. Так дети смогут начать знакомство с этой сферой в раннем возрасте. Важно, чтобы они научились программировать, в будущем для хорошей работы это пригодится", - считает Вёсс.

На конкурсе в Братиславе дети и подростки прослушали лекции о кибербезопасности и защите данных. Цель - дать ребятам доступ в новую и перспективную область знаний, рассказывает координатор Robocoop Вильфрид Лепушиц.

"Проект предполагает много направлений: это машиностроение, программирование, изучение профлитературы, подготовка докладов для нашей конференции, проведение презентаций. Так что коммуникативные навыки тоже задействованы! Наши ребята получают знания в самых разных областях", - уточняет он.