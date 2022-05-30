Франция: в русле Сены умерла косатка

Косатку, заплывшую в устье Сены, обнаружили мёртвой в понедельник утром.

Млекопитающее впервые заметили в акватории реки 16 мая. По сообщению специалистов, ослабшее животное могло страдать от мукормикоза, его тело было покрыто язвами. Косатка была дезориентирована и не реагировала на звуковые сигналы спасателей.

Накануне власти департамента Приморская Сена в Нормандии заявили о своём намерении усыпить тяжело больное животное,но косатка умерла своей смертью.

Экологи надеются, что вскрытие поможет установить точные причины гибели морского хищника

Теперь её тело буксиром доставят на берег для проведения вскрытия.

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