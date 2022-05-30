Франция: в русле Сены умерла косатка

Франция: в русле Сены умерла косаткаКомментарии
Euronews
Авторское право Косатка заплыла в русло Сены-
Косатку, заплывшую в устье Сены, обнаружили мёртвой в понедельник утром.
Млекопитающее впервые заметили в акватории реки 16 мая. По сообщению специалистов, ослабшее животное могло страдать от мукормикоза, его тело было покрыто язвами. Косатка была дезориентирована и не реагировала на звуковые сигналы спасателей.
Накануне власти департамента Приморская Сена в Нормандии заявили о своём намерении усыпить тяжело больное животное,но косатка умерла своей смертью.
Теперь её тело буксиром доставят на берег для проведения вскрытия.
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