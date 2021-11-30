Как спасти европейского угря?

Невероятное путешествие

С приходом зимы волны Атлантического океана прибивают к берегу Бискайского залив мальков европейского угря, вылупившихся из икры в Саргассовом море. Тело молодых угрей прозрачно, поэтому их называют «стеклянными». Мы встретились с Эндрю Керром, который возглавляет организацию SEG (Sustainable Eel Group), занимающуюся защитой этого исчезающего вида рыбы.

«Каждый год сюда прибывает свыше миллиарда стеклянных угрей, проделав невероятное путешествие, — рассказывает Эндрю Керр. — Мальки образуют листовидную массу, которая дрейфует по поверхности океана. Течение относит её к берегам Европы, где мальки поднимаются вверх по рекам. Набрав вес и прожив здесь от 10 до 20 лет, угри отправляются в обратный путь — через Азорские острова в Саргассово море».

Но на одном из этапов этого жизненного цикла случилось что-то, из-за чего популяция европейского угря за несколько десятилетий сократилась на 90%.

Рыбоводческие хозяйства

Давайте проследим за угрём. Рыбаки вылавливают некоторое количество мальков с тем, чтобы потом выпустить большую их часть в пресноводные водоёмы Европы. Часть улова передают для дальнейшего выращивания рыбоводческим хозяйствам. В таких хозяйствах производятся три четверти угрей, потребляемых в Европе. Остальных вылавливают в дикой природе.

Жером Гурручага — владелец одного из таких хозяйств. Стеклянные угри здесь становятся сначала зелёными, а затем серебристыми. Эта рыба считается деликатесом и пользуется высоким спросом на рынке. За соблюдением стандартов устойчивого разведения угрей следит организация SEG. С помощью новейших технологий на ферме Гурручага были выращены 5 миллионов угрей. «Мы используем замкнутый цикл очистки воды, — поясняет Жером. — Он позволяет нам обходиться без антибиотиков и пестицидов».

В Нидерландах блюда из угря — часть национальной кухни. На коптильне Paling производит 200 тонн копченного угря в год. Параллельно она финансирует масштабные проекты по восстановлению популяции этой рыбы. Рыбоводческие хозяйства Европы беспокоятся за судьбу угря, поэтому выделяют средства на научные исследования и охранные мероприятия.

«Если мы не будем заботиться о природе, мы потеряем работу, — уверен директор коптильни Алекс Кулевейн. — Мы потеряем нашу культуру, наши традиции приготовления угря. Поэтому важно, чтобы предприятиям, зависящим от природы, хватило ума понять, что природные запасы не безграничны и о них надо заботиться».

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Вид на грани исчезновения

Впервые кризис дал о себе знать в 1980-е гг., когда количество стеклянных угрей начало резко сокращаться. Нидерландский биолог Виллем Деккер был первым, кто пришел к выводу, что популяция угрей сокращается по всей Европе на протяжении десятилетий:

«Я помню, что, когда в детстве я ходил на ночную рыбалку, в море было полным-полно угрей. Сейчас такого больше нет. Мы точно не знаем причину этого. Исчезновение мест обитания, загрязнение внутренних вод, рыболовство. Привнесённый паразит. А может быть изменение климата в океане. Возможно, сразу всё вместе. Но на самом деле мы не знаем».

Ко всему прочему, тонны ценного стеклянного угря контрабандисты отправляет в Азию, в рефрижераторных контейнерах или в багаже. После того как Европол уничтожил несколько преступных групп в Испании и других странах, объем контрабанды мальков угря снизился до 50 тонн в год. Но это всё равно в два или три раза больше объёма легальных продаж угря в Европе.

Звучат призывы к полному запрету ловли угря. Но Эндрю Керр считает, что это только увеличит масштабы браконьерства. Долгосрочные меры, предусмотренные законами ЕС, могут принести больше результатов:

«С 1980 по 2010 г. популяция сокращалась на 15% в год. Новые правила были введены в 2007 г. и в 2010 г. сокращение прекратилось. Уже 11 лет популяция не сокращается и даже немного растёт. То есть один этап пройден. Но регулировать рыбную ловлю недостаточно. Нужно также изменить отношение к пресноводным водоёмам».

Барьеры на пути миграции угря

Такие реки как Фремюр в северной Франции жизненно важны для миграций угря из моря и обратно. За годы эволюции угри научились преодолевать естественные препятствия. Но сейчас на их пути появилось слишком много плотин и водосливов. К тому же эти барьеры замедляют скорость течения, увеличивая загрязнение воды, что также наносит вред угрям.

«В Европе 1,2 млн плотин, — объясняет профессор экологии моря Эрик Фёнтен, работающий на морской биологической станции в Динаре. — То есть одна плотина на каждые 400 м русла. Всё это негативно сказывается на видах, которым нужно мигрировать и жить в реках, чье течение не нарушено и представляет собой речной континуум от истока до устья».

Специальные ловушки помогают ученым измерять популяцию угрей. Многолетние наблюдения на Фремюре показывают, что число этих рыб снова уменьшается. Возможно, из-за плотин. Правила ЕС предписывают меры по облегчению миграции рыб. Но плотины имеют важное экономическое значение, в частности для производства электроэнергии или забора пресной воды. Плотины могут быть оборудованы проходами для рыб. Но это помогает только отчасти.

Ученые предлагают более радикальные решения. Например, открытие барьеров в разгар миграции.

«Несмотря на предпринятые здесь меры по сооружению проходов для угрей, — рассказывает инициатор проекта FISH-PASSФабьян Шаррье, — их популяция всё-таки снижается. То есть меры были необходимы, но не достаточны».

Гидроэлектростанции — важный источник возобновляемой энергии, но их турбины калечат и убивают взрослых угрей, направляющихся в океан на нерест.

В Нидерландах реализуется проект «Угри важнее плотин». Такие рыбаки как Франс Комен с сыном отлавливает идущих на нерест угрей, чтобы выпустить их по другою сторону плотины, откуда открывается свободный выход в море:

«Эти угри росли здесь лет, может быть, 15 или 30. Неправильно с моральной точки зрения дать им покалечиться на ГЭС».

За эту деятельность рыбакам платит нидерландский фонд, созданный гидроэлектростанциями и предприятиями, которые занимаются выловом, разведением или торговлей угрем. По данным фонда, с 2013 г. объем выловленных и выпущенных угрей увеличился в шесть раз. Так что, возможно, работа была не напрасной и поголовье угрей постепенно увеличивается.

Хотя всё это обнадёживает, европейский угорь по-прежнему находится на грани исчезновения. Учитывая долгую продолжительность жизни особей этого вида, на восстановление его популяции понадобятся десятилетия.

«В Европе сейчас принят „Зелёный курс“, который включает социальные, экономические и экологические аспекты. Нам нужен „Зелёный курс“ для угря, угрёвый курс. Только так его численность восстановится», — уверен глава Sustainable Eel Group Эндрю Керр.