Кампания за сохранение Антарктики

Белый континент быстро нагревается

Антарктида, континент, практически не затронутый деятельность человека, и окружающий его океан играют важнейшую роль в формировании климата Земли. Они поглощают до двух четвертей избыточного тепла и почти треть углекислого газа, поглощаемого мировым океаном.

Но этот сказочный край находится под угрозой. Изменение климата может нанести непоправимый ущерб разнообразию обитателей Южного океана. Об угрозе предупреждают ученые: за последние 30 с небольшим лет средняя температура в Антарктиде поднялась на 1,8°C — в три раза больше, чем в среднем по планете.

В 2019 г. морское биоразнообразие изучала антарктическая экспедиция Belgica121, целью которой было установить критерии выживания местных видов животных и растений в условиях глобального потепления. Экспедицию, собравшую более 2 тысяч органических и минеральных проб, возглавлял Брюно Дани, профессор гидробиологии в Брюссельском свободном университете. По его словам, все известные учёные, проработавшие в Антарктиде десятки лет, говорят о заметных изменениях, как на суше, так и в море. Например во фьордах Антарктического полуострова постепенно тают льды, переставая быть частью экосистемы.

Изучение изменений в биологическом разнообразии, вызванных глобальным потеплением, поможет ученым установить дальнейшую траекторию эволюции экосистем. В тех случаях, когда эмпирические данные нельзя собрать из-за труднодоступности территории, используются статистические модели. На основании этих исследований будут приниматься международные решения по сохранению биоразнообразия Южного океана.

1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Courtesy: Sea Legacy 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/

Морские охраняемые районы

Кроме изменения климата богатой экосистеме Антарктики угрожает чрезмерный морской промысел. Его главный объект — криль, небольшие ракообразные, на которых покоится вся пищевая цепочка Южного океана.

С целью регулирования промысла ещё в 1982 г. была создана Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики — АНТКОМ. В её задачу входит создание морских охраняемых районов (МОР). Но сделать это можно только при условии консенсуса всех стран-членов.

В настоящее время согласованы два охраняемых района: море Росса и шельф к югу от Южных Оркнейских островов. Страны ЕС предлагают создать новые МОР у восточного побережья Антарктиды и в море Уэдделла. Аргентина и Чили предлагают создать МОР у Антарктического полуострова и у Южно-Антильского хребта. Эти районы составляют почти 1% площади мирового океана.

План, предложенный Евросоюзом, также поддерживают США, Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Норвегия и Великобритания. С другой стороны, Китай и Россия отвергают это предложение, предположительно из-за промысловых интересов в указанных водах.

“Эти охраняемые районы помогут сохранить природу в неизменном, нетронутом человеком виде, — уверен Виргиниюс Синкевичус, еврокомиссар по охране окружающей среды. — Природе там не нужна дополнительная активность, дополнительное давление, добыча ресурсов, рыболовство и всё то, что может дальше усилить эти процессы. Нам, наверное, нужно больше делать для того, чтобы убедить Россию, а также Китай и их коллег, что для них это тоже приоритетно. И, как уже сказал, мы готовы этим заниматься”.

По мнению Женевьевы Понс, генерального директора аналитического центра Europe – Jacques Delors, Китай должен воспользоваться случаем, возглавив усилия по сохранению биоразнообразия Южного океана:

"Мы знаем, что в сентябре 2020 г. на Генеральной Ассамблее ООН президент Китая Си Цзиньпин взял обязательство сделать Китай углеродной нейтральным к 2060 г. Поэтому с его стороны было бы непоследовательно позволить разрушить то, что, возможно, является крупнейшим существующим уловителем углерода. А русские одними из первых подписали Договор об Антарктике в декабре 1959 г. Это произошло в разгар Холодной войны. Поэтому этот континент предназначен для мира и науки”.

Международная кампания

Во всемирной кампании за сохранение экосистемы Антарктики важную роль играют неправительственные организации. В Европе и Америке запущено несколько инициатив для достижения консенсуса перед новой сессией АНТКОМ, намеченной на октябрь. Активную роль играет международная организация Sea Legacy. Кристина Миттермайер, со-основательница организации, считает, что другие страны должны не нападать на Россию и Китай, а призывать их поддержать новые МОР. Все неравнодушные люди могут поддержать кампанию в пользу создания новых МОР на интернет-платформе OnlyOne.

Создание охраняемых морских районов само по себе не решит проблему изменения климата, но оно может помочь экосиситемам успешно приспособиться к глобальному потеплению. Многие ученые и политики призывают к тому, чтобы сделать охраняемыми по меньшей мере 30% мирового океана к 2030 г. Это обеспечило здоровье нашей планете на долгие годы вперёд.