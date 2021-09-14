Кампания за сохранение Антарктики

Белый континент быстро нагревается
Антарктида, континент, практически не затронутый деятельность человека, и окружающий его океан играют важнейшую роль в формировании климата Земли. Они поглощают до двух четвертей избыточного тепла и почти треть углекислого газа, поглощаемого мировым океаном.
Но этот сказочный край находится под угрозой. Изменение климата может нанести непоправимый ущерб разнообразию обитателей Южного океана. Об угрозе предупреждают ученые: за последние 30 с небольшим лет средняя температура в Антарктиде поднялась на 1,8°C — в три раза больше, чем в среднем по планете.
В 2019 г. морское биоразнообразие изучала антарктическая экспедиция Belgica121, целью которой было установить критерии выживания местных видов животных и растений в условиях глобального потепления. Экспедицию, собравшую более 2 тысяч органических и минеральных проб, возглавлял Брюно Дани, профессор гидробиологии в Брюссельском свободном университете. По его словам, все известные учёные, проработавшие в Антарктиде десятки лет, говорят о заметных изменениях, как на суше, так и в море. Например во фьордах Антарктического полуострова постепенно тают льды, переставая быть частью экосистемы.
Изучение изменений в биологическом разнообразии, вызванных глобальным потеплением, поможет ученым установить дальнейшую траекторию эволюции экосистем. В тех случаях, когда эмпирические данные нельзя собрать из-за труднодоступности территории, используются статистические модели. На основании этих исследований будут приниматься международные решения по сохранению биоразнообразия Южного океана.
Морские охраняемые районы
Кроме изменения климата богатой экосистеме Антарктики угрожает чрезмерный морской промысел. Его главный объект — криль, небольшие ракообразные, на которых покоится вся пищевая цепочка Южного океана.
С целью регулирования промысла ещё в 1982 г. была создана Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики — АНТКОМ. В её задачу входит создание морских охраняемых районов (МОР). Но сделать это можно только при условии консенсуса всех стран-членов.
В настоящее время согласованы два охраняемых района: море Росса и шельф к югу от Южных Оркнейских островов. Страны ЕС предлагают создать новые МОР у восточного побережья Антарктиды и в море Уэдделла. Аргентина и Чили предлагают создать МОР у Антарктического полуострова и у Южно-Антильского хребта. Эти районы составляют почти 1% площади мирового океана.
План, предложенный Евросоюзом, также поддерживают США, Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Норвегия и Великобритания. С другой стороны, Китай и Россия отвергают это предложение, предположительно из-за промысловых интересов в указанных водах.
“Эти охраняемые районы помогут сохранить природу в неизменном, нетронутом человеком виде, — уверен Виргиниюс Синкевичус, еврокомиссар по охране окружающей среды. — Природе там не нужна дополнительная активность, дополнительное давление, добыча ресурсов, рыболовство и всё то, что может дальше усилить эти процессы. Нам, наверное, нужно больше делать для того, чтобы убедить Россию, а также Китай и их коллег, что для них это тоже приоритетно. И, как уже сказал, мы готовы этим заниматься”.
По мнению Женевьевы Понс, генерального директора аналитического центра Europe – Jacques Delors, Китай должен воспользоваться случаем, возглавив усилия по сохранению биоразнообразия Южного океана:
"Мы знаем, что в сентябре 2020 г. на Генеральной Ассамблее ООН президент Китая Си Цзиньпин взял обязательство сделать Китай углеродной нейтральным к 2060 г. Поэтому с его стороны было бы непоследовательно позволить разрушить то, что, возможно, является крупнейшим существующим уловителем углерода. А русские одними из первых подписали Договор об Антарктике в декабре 1959 г. Это произошло в разгар Холодной войны. Поэтому этот континент предназначен для мира и науки”.
Международная кампания
Во всемирной кампании за сохранение экосистемы Антарктики важную роль играют неправительственные организации. В Европе и Америке запущено несколько инициатив для достижения консенсуса перед новой сессией АНТКОМ, намеченной на октябрь. Активную роль играет международная организация Sea Legacy. Кристина Миттермайер, со-основательница организации, считает, что другие страны должны не нападать на Россию и Китай, а призывать их поддержать новые МОР. Все неравнодушные люди могут поддержать кампанию в пользу создания новых МОР на интернет-платформе OnlyOne.
Создание охраняемых морских районов само по себе не решит проблему изменения климата, но оно может помочь экосиситемам успешно приспособиться к глобальному потеплению. Многие ученые и политики призывают к тому, чтобы сделать охраняемыми по меньшей мере 30% мирового океана к 2030 г. Это обеспечило здоровье нашей планете на долгие годы вперёд.