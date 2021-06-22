Многим видам морских животных угрожают чрезмерный вылов, загрязнение морей и изменения климата. Поможет ли аквакультура поправить здоровье наших морей? Как поддержать исчезающие виды, выращивая их на земле?

Беспозвоночный деликатес

У побережья Андалусии с её жарким солнечным климатом обитает местный вид актинии — "anemonia sulcata".

Он играет важную роль в прибрежной экосистеме. А местная кухня Андалусии давно открыла гастрономические достоинства морских анемонов — под названием "ortiguillas" их можно встретить в меню многих заведений.

Шеф гранадского ресторана "Мария де ла О" Чечу Гонсалес пригласил нас отведать это традиционное блюдо.

"Мы здесь очень широко используем этот продукт — он универсален, у него глубокий морской вкус, и это открывает широкие кулинарные возможности",- рассказывает Чечу.

Готовить анемоны несложно: достаточно обвалять их в муке и опустить на минуту в раскалённое оливковое масло. Корочка становится хрустящей, но внутри анемоны остаются мягкими и сочными.

Солить их не требуется — морская вода уже придала им нужный вкусовой оттенок.

"Те, кто впервые пробует анемоны, удивляются их вкусу и их очень желеобразной текстуре",- говорит Чечу. "Это необычное и очень приятное ощущение!"

Сочетание крема из авокадо, ломтиков фенхеля, солероса и цветков чеснока делает кулинарное творение настоящим деликатесом.

"Изысканно! Просто фантастика!" - Ана Эстер Ортис не скрывает удовольствия, пробуя блюдо. Это она вырастила приготовленные анемоны в европейском научном проекте "Ortimar". Его цель — восстановление сокращающихся популяций этих беспозвоночных.

"На сегодня все анемоны, доступные покупателям на рынках и в ресторанах, вылавливаются прямо из моря. Это уже привело к значительному сокращению их популяций в естественной среде",- рассказывает Ана. "Нужно усовершенствовать механизм управления ресурсами, иначе в скором будущем этот вид окажется под угрозой полного исчезновения".

Умножение делением

Обширные участки средиземноморского побережья Испании покрыты овощными теплицами, но среди них мы находим и другой тип фермерства. Раньше в этих бассейнах выращивали рыбу, но сегодня производство приостановлено.

iMare Natural, дочерняя организация университета Гранады, использует часть инфраструктуры этой рыбной фермы для экспериментального выращивания анемонов.

"Здесь мы их выращиваем, размножаем и создаём для них наилучшие условия, чтобы потом вернуть их в море",- показывает Ана.

Исследователи взяли сотню анемонов из моря и успешно вырастили из них пятьсот особей методом бесполого размножения. Анемоны очень требовательны к температуре и составу воды. Учёные воссоздали для них условия, близкие к естественной среде обитания, решив одну из главных проблем, стоящих перед аквакультурой: загрязняющие отходы.

— Аквакультура хронически борется с проблемой отходов,- замечает автор и ведущий документальной серии "Океан" Денис Локтев. - Как вы с этим справляетесь в вашей закрытой системе?

— Мы создали небольшую морскую экосистему, в которой одни виды перерабатывают отходы других, и таким образом система остаётся чистой. Это сокращает углеродный след, уменьшает потребность в морской воде и экономит энергию,- объясняет Ана.

Выиграть от такого подхода может и растениеводство: мы видим гидропонную плантацию солероса, "морской спаржи", которая прекрасно растёт на солёной воде из бассейна с морскими животными и микроводорослями.

Исследователи говорят, что такое решение подойдёт как для домашнего сада, так и для огромных угодий — в том числе в странах, страдающих от нехватки пресной воды.

"Это растение через корневую систему извлекает из воды питательные вещества, очищая её от излишков азота. И очищенная вода возвращается по трубам в бассейн",- показывает Марта Дельгадо Эррера.

Такая интегрированная мультитрофная аквакультура позволяет выращивать рыбу и прочие морепродукты с минимальным воздействием на окружающую среду. Это одно из перспективных направлений развития европейского рыбоводства: обновлённая стратегия ЕС для этого сектора делает особый акцент на экологичности и инновациях.

Из бассейна - в море

Выращенные анемоны исследователи переселяют обратно в море, рядом с популярными пляжами Альмуньекара.

"Это место отлично подходит по своим условиям",- объясняет Ана. "Много света, обширное мелководье, каменистые участки дна..."

Мы погружаемся в тёплую прибрежную воду. Многие подводные скалы здесь усеяны анемонами, то есть условия для их жизни вполне подходящие. Но совсем рядом Ана и Марта находят голые камни. Именно на таких участках они и размещают новые искусственные колонии.

Ана показывает: "Мы переносим анемонов прямо на цементных дисках, на которых они росли в бассейне. Вместе с дисками мы размещаем их под камнями, присыпаем песком, чтобы они дальше сами продолжали колонизировать участок. Та же технология, по которой мы выращиваем анемонов, может использоваться и с другими видами беспозвоночных — морскими ежами, морскими звёздами, морскими огурцами и губками — которые также находят применение в биомедицине и биотехнологиях".

Анемоны побеждают рак?

В университете Гранады группа физиологов под руководством профессора Амалии Перес сравнивает образцы тканей анемонов, выращенных в различных условиях. По словам исследователей, животные, растущие в полноценой мини-экосистеме, испытывают меньше стресса, чем в обычной одновидовой аквакультуре.

"В мультитрофной аквакультуре разные виды взаимодействуют друг с другом",- говорит Амалия Перес. "Это благоприятно отражается на животных, так как напоминает естественные условия. Конечно, не на сто процентов, но цель — сделать условия как можно ближе к природным".

Дальнейшее изучение анемонов может открыть дверь к исцелению рака и других болезней: опыты биомедиков под руководством Лауры Кабесы показали, что экстракт определённых компонентов этих беспозвоночных останавливает in vitro рост раковых опухолей.

"Мы оцениваем, насколько эффективно этот экстракт убивает клетки опухолей. Мы работаем конкретно с раком кишечника, но не исключено, что эффект будет отмечаться и с другими опухолями",- говорит Лаура Кабеса.

Полноценное восстановление популяций анемонов у испанского побережья потребует решительных мер, включая борьбу с их чрезмерным и нелегальным выловом. А новые методы чистой аквакультуры, усилия учёных и активистов помогут сохранить и возродить богатое разнообразие подводной жизни у наших берегов.