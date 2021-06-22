Инновация чистой воды: как работает мультитрофная аквакультура

Ана Эстер Ортис Мальдонадо занимается спасением морских анемонов.

Популяция этих хрупких беспозвоночных, которых добывают на морском дне как законные рыболовы, так и браконьеры, сокращается. Анемоны стали жертвами собственного успеха в традиционной местной гастрономии.

Исследователи из iMare Natural, дочерней компании Университета Гранады, пытаются выращивать анемонов в контролируемой системе аквакультуры для последующего их выпуска на морское дно, в надежде восстановить естественные популяции.

Ана, менеджер пилотной аквафермы, показала нам, как она имитирует функционирование естественных экосистем, чтобы минимизировать отходы, потребление воды и энергии. Многие надеются, что этот подход, известный как интегрированная мульти-трофическая аквакультура (IMTA), может в обозримом будущем снизить риск многих экологических проблем, связанных с традиционными методами рыбоводства.

Ана Эстер Ортис Мальдонадо, менеджер завода аквакультуры, iMare Natural:

— Это старая рыбная ферма - мы используем ее возможности для реализации проекта ORTIMAR. Речь идет о воспроизведении в неволе морских анемонов – этот вид в большом количестве добывают у берегов Гранады, недалеко от Малаги - и возвращении их в естественную среду.

Морские анемоны euronews

Здесь у нас цикличная система. Мы закачиваем морскую воду, и анемоны живут вместе с другими организмами, что имеет очищающий эффект. Эти организмы принадлежат к разным трофическим уровням, поэтому одни из них извлекают выгоду из органических отходов других, чтобы поддерживать полностью чистый и экологически устойчивый цикл.

Наша основная цель - анемоны, но можно также добавить травоядные виды, которые будут есть водоросли, растущие на стенках и дне аквариума. Например, у нас есть морские ежи и улитки. Также здесь присутствуют организмы-фильтраторы - мидии, способные отфильтровывать растворенные органические вещества в этом замкнутом цикле и отфильтровывать микроводоросли, растущие в этой богатой питательными веществами системе.

И, наконец, у нас есть детритофаги - крабы и морские огурцы - которые способны поедать твердые органические вещества, которые оседают на дне аквариума, а также лишние органические вещества, не попадающие в организм анемона. Это замыкает цикл, в котором вода остается чистой, поэтому мы можем сэкономить немного энергии на закачке морской воды.