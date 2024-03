Снимите это немедленно: эти вещи должны быть запрещены в мире моды

By David Mouriquand

Пока Северная Корея подвергает цензуре пару джинсов, команда Euronews Culture спрашивает себя: Что бы мы хотели вычеркнуть из моды?

Когда вы смотрите на 74-летнего британского садовода Алана Титчмарша, ведущего добродушное садоводческое шоу Love Your Garden на канале ITV, цензура, вероятно, не первое, что приходит вам на ум.

Тем не менее, это не помешало государственному телевидению Северной Кореи подвергнуть цензуре эпизод 2010 года садоводческой программы BBC Alan Titchmarsh's Garden Secrets ("Садовые секреты Алана Титчмарша") (которая, если подумать, звучит немного фривольно).

Причина? Его джинсы.

Они "размыли" брюки ведущего Титчмарша, поскольку джинсы считаются символом западного империализма в закрытой стране - и поэтому запрещены.

Отведите глаза! Северная Корея подвергла цензуре пару джинсов в программе BBC «Секреты сада Алана Титчмарша". KCTV

По данным сеульского издания NK News, правила Северной Кореи, запрещающие джинсы, действуют с 1990-х годов. Тогдашний лидер Ким Чен Ир объявил джинсовые брюки символом западного, в частности американского, империализма, которому не место в социалистическом государстве, стремящемся пресечь западную культуру.

Неизвестно, каким образом режим приобрел права на показ шоу Garden Secrets, но теперь джинсовые брюки ведущего-садовода под запретом.

Это заставило нас задуматься о модных вещах, которые раздражают наши тонкие чувства и которые мы хотели бы запретить в жизни.

Вот наш выбор цензуры - с головы до ног:

Мини-рыбацкие шапочки

Мини-шапочки - НА ВЫХОД Canva

Что это? Шапка-бини "мини-рыбак".

Популярна среди? У разных натуралов, которые утверждают, что являются "креативными директорами" в аморфных компаниях, а сами втайне живут на состояние своих родителей.

Почему она должна попасть под цензуру? Эти шапки цепляются за головы мужчин с той же хрупкостью, с какой они сами держатся за свои многочисленные отношения перед неизбежным уходом. Не хотите полностью посвятить себя человеку/карьере/эстетике/субкультуре/модному аксессуару? Тогда у нас есть для вас головной убор. Этот аксессуар не убережет ваши волосы от намокания, и его не снимешь в помещении. Ее единственное видимое предназначение - прикрывать лысину владельца с такой точностью, которая только сильнее подчеркнет спартанскую кожу головы, когда ее, наконец, нехотя снимут. Есть и еще одна цель - определить для всех, кто находится за периметром, что владелец - человек, настолько захваченный "альтернативной" эстетикой Instagram, что он отказался от любого своего индивидуального творчества. Ирония заключается в том, что эти мини-бини чаще всего носят творческие натуры. JW

Футболки с алкогольной тематикой

Футболки с алкогольной тематикой - НА ВЫХОД Amazon

Что это? Футболки со слоганами, которые делают употребление алкоголя чертой характера.

Популярны среди? У белых мамочек среднего класса, которые любят мебель из мятого бархата и делятся в Facebook мемами вроде: "Пить ответственно - значит... Не пролить!".

Почему их следует запретить? Послушайте, никого не волнует, пьете ли вы алкоголь. Нет ничего милого или причудливого в том, чтобы выработать зависимость от какого-либо вещества, чтобы справиться с очередным днем на этой адской планете. Так что, и я говорю это как друг, может быть, хватит уже позориться слоганами с алкогольной тематикой? Просекко не заставило тебя сделать это, "wine not" даже не имеет смысла, и, может быть, мы "be-gin to have fun", когда ты получишь помощь для лечения своей пагубной зависимости от плохих каламбуров о выпивке. Или просто от выпивки. Или, подождите, вы пытаетесь нам что-то сказать? AB

Джинсы с одной огромной дырой в стиле "гранж".

Джинсы "гранж" с одной дыркой - НА ВЫХОД Carmar - Rebicoo - Instagram

Что это? Джинсовая ткань, которая, кажется, была растерзана тигром, стремящимся устроить унылый фестиваль идиотизма.

Популярны среди? Предположительно, у "дёрганных" молодых людей, пытающихся прославиться в Instagram, - обычно это женщины, которые изо всех сил стараются выглядеть бунтарками или принимают образ ленивой бродяги, как они считают. Они не зажигают в стиле гранж - и Курт Кобейн умер почти 30 лет назад не из-за этой ерунды.

Почему это должно быть цензурировано? Есть несколько тенденций в одежде для ног, от которых мне хочется выколоть себе глаза. Это берлинский хипстерский крой брюк, который выставляет напоказ носки и делает людей похожими на малышей-переростков... Или эти брюки-парашюты, которые так и кричат: "О да, я увлекся восточным мистицизмом с тех пор, как у меня произошел прорыв, столь огромный и духовно полезный"... Примите то, что вам идет, и все такое, но есть один особый модный промах, который заставляет меня смеяться еще больше. Вы их знаете - джинсы с одной огромной дыркой на каждой штанине, которые выглядят так, будто кто-то произвел полное вскрытие пары Levi's и бросил в них фартук мясника перед зашиванием. Эти джинсы - или отсутствие таковых - дело рук дизайнеров, которые были бы более полезны в коме. Дело не в том, что дырки в стиле "love-the-rip-hate-the-Sweet-Home-Alabamacore" противоречат самому назначению брюк или обнажают слишком много плоти - дело в том, что подвороты уныло спадают с ног, обнажая карманы, а также в том, что на вас могло бы быть а) ничего или б) пара облегающих шорт, и вы бы не выглядели так глупо. Но суть моей неприязни в том, что этот конкретный "модный табу" берет стиль, который я люблю (гранж), и удешевляет его, преувеличивая до невозможности. Этот образ дает дурную славу любимым рваным и дистрессовым джинсам (которые все еще чертовски хорошо выглядят). Кроме того, они вызывают желание присоединиться к хору ужасных шуток "Ты заплатил меньше за меньшее количество ткани?". А это никому не нужно. Тем не менее, таким образом вы не бунтуете против системы и не чтите 90-е - вы просто показываете, что вы такой же модный, как сыр Babybel. DM

Угги

Угги - НА ВЫХОД Canva

Что это? Неубиваемые на первый взгляд сапоги UGG.

Популярны среди? У всех в начале 2000-х - а теперь у нового поколения жертв.

Почему их нужно запрещать? Я бы хотел объявить официальный запрет на ношение сапог UGG в качестве модного заявления. Да, я хочу, чтобы эти шерстяные мерзости, которые необъяснимым образом пробились обратно в мейнстрим, были уничтожены. Их время пришло и ушло. Отвратительные тапочки огромных размеров достигли пика популярности в начале 2000-х годов и стали неотъемлемой частью гардероба таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон и Кейт Мосс. Но, как и свойственно цикличности моды, вскоре они канули в Лету. Но, к сожалению, в последние год-два они вновь появились... Теперь, когда бы я ни вышел из дома, куда бы я ни повернулся, я сталкиваюсь с людьми, шаркающими по улицам в этически сомнительных "шузах" из овчины, не обращая внимания на модные преступления, которые они совершают. Хотя я понимаю, насколько привлекательны эти уютные сапожки, если носить их дома, но демонстрировать их на публике, особенно в паре с джинсами, - просто неприемлемо. А те, кто носит эти пушистые чудовища, похоже, забыли об их первоначальном предназначении. Созданные в конце 70-х годов прошлого века для серферов, чтобы они могли в них ходить после волн, угги были предназначены для функциональности, а не для моды. И тем не менее, мы здесь. И что самое ужасное? Даже моя девушка поддалась их пушистому очарованию. Если и есть повод пересмотреть наши отношения, то это они... TF

Итак, по сути, мы, сотрудники Euronews Culture, испытали бы коллективный кошмар, если бы столкнулись с этим человеком (и не только потому, что у него отсутствуют голова и руки):

Keep away! Euronews Culture

А вы?