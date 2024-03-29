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Водные бои и криминальное чтиво: интересные европейские пасхальные традиции

Пасха - это не только кролики, шоколад и песнопение
Пасха - это не только кролики, шоколад и песнопение Авторское право Credit: Canva Images/AP/Flickr
By Elise Morton
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Пасха - это не только зайчики, шоколад и песнопение: эти европейские традиции наполняют праздник легендами, соревнованиями и даже криминальной драмой.

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В некоторых странах этот праздник даже важнее Рождества.

Пасха - главное событие христианского календаря. От торжественных процессий и водных боев до телевизионных марафонов - Европа является родиной уникальных пасхальных традиций, некоторые из которых духовные, а некоторые... не очень.

Если вы задаетесь вопросом, как проникнуться пасхальным духом, вдохновитесь путешествием по континенту вместе с Euronews Culture.

Посмотрите на проработанные до мелочей парады Страстной недели в Испании

Кающиеся в капюшонах из братства «Ла Орасьон ан эль Уэрто» собираются в церкви Сан-Лоренцо перед тем, как присоединиться к процессии Страстной недели в Сеговии, Испания
Кающиеся в капюшонах из братства «Ла Орасьон ан эль Уэрто» собираются в церкви Сан-Лоренцо перед тем, как присоединиться к процессии Страстной недели в Сеговии, ИспанияCredit: Francisco Seco/AP

Поторопитесь, в Испании празднования уже начались - мероприятия Семана Санта (Страстной недели) проходят всю последнюю неделю Великого поста. Наряду с такими угощениями, как французские тосты torrijas и торт mona de Pascua, парады являются основным сезонным блюдом. Католические религиозные братства - узнаваемые по характерным плащам и капюшонам - устраивают покаянные шествия по улицам многих испанских городов, а пасо (скульптурные инсталляции) изображают сцены из библейской пасхальной истории. Севилья славится самыми сложными процессиями в Испании, но Мадрид, Самора, Вальядолид и Гранада также являются обязательными для посещения для тех, кто хочет увидеть Семану Санту.

Почувствуйте тишину колоколов во Франции

Церковная колокольня, Сен-Тропе, Франция
Церковная колокольня, Сен-Тропе, ФранцияCredit: Flicker Images

Забудьте про Пасхального кролика - во Франции именно "летающие колокола" (cloches volantes) приносят взволнованным детям пасхальные угощения.

Церковные колокола перестают звонить на Пасху в знак уважения к смерти Иисуса, потому что - так гласит история - они улетают в Рим, чтобы их благословил Папа Римский, а затем славно возвращаются, полностью нагруженные пасхальными яйцами. Возвращаясь на свои шпили, колокола сбрасывают свою щедрость в сады семей, готовые к "охоте" за пасхальными яйцами.

Предпочитаете соленые яйца? Отправляйтесь в город Бессьер на юго-западе Франции, где в пасхальный понедельник тысячи людей собираются, чтобы отведать омлет из 15 000 яиц.

Участвуйте в пасхальном водном бою в Польше

Мальчики обливают девочку водой, следуя польской традиции «мокрого пасхального понедельника», в Виламовице, Польша, понедельник, 17 апреля 2017 года.
Мальчики обливают девочку водой, следуя польской традиции «мокрого пасхального понедельника», в Виламовице, Польша, понедельник, 17 апреля 2017 года.Credit: Jarek Praszkiewicz/AP

Ничто так не говорит о Пасхе, как стрельба из водяного пистолета по соседям. По крайней мере, так считают в Польше, где в Пасхальный понедельник Śmigus-Dyngus, также известный как lany poniedziałek (Мокрый понедельник), превращается в полномасштабную национальную водную битву.

Считается, что эта традиция восходит к XIV веку, когда мальчики в сельских деревнях обливали девушек ведрами воды в знак симпатии (как бы сомнительно ни казались их методы). В наши дни, однако, никто не застрахован: гуляя по улицам польских городов, будьте готовы к падению снайперских водяных шаров сверху, нападениям школьников с водяными пистолетами и даже со шлангами трудолюбивых пожарных.

Подобные водные традиции можно встретить по всей Центральной и Восточной Европе, но в Польше праздник выходит на новый уровень.

Попробуйте свои силы в катании яиц в Великобритании

Традиция катания яиц в Престоне, 2010 год.
Традиция катания яиц в Престоне, 2010 год.Credit: Flickr Images

Зачем просто любоваться искусно украшенным яйцом, если можно скатить его с горки? Привнесите в свою Пасху здоровую дозу соперничества блаодаря многовековому британскому обычаю, в котором энтузиасты (традиционно дети, но зачем позволять только им веселиться?) соревнуются в том, кто дальше всех прокатит свое яйцо, не разбив его.

Катание яиц, которое символизирует отвалившийся камень у входа в гробницу Иисуса, также известно как "pace-egging", происходящее от староанглийского слова "Pasch", которое, в свою очередь, происходит от иврита, означающего "Пасха" (Pesach).

Одно из самых известных мероприятий по катанию яиц обычно проходит в пасхальный понедельник в престонском парке Авенхэм, и этот год не стал исключением.

Следите за эпитафией в Греции

Греческие солдаты несут Эпитафию во время шествия Страстной пятницы возле Афинского православного собора в пятницу, 30 апреля 2021 года.
Греческие солдаты несут Эпитафию во время шествия Страстной пятницы возле Афинского православного собора в пятницу, 30 апреля 2021 года.Credit: Petros Giannakouris/AP

Поскольку восточные православные церкви используют отличный от католического и протестантского календарь для определения дня Пасхи, Греция (наряду с другими странами, например, Болгарией) в этом году будет праздновать Пасху 5 мая.

Мрачная процессия Эпитафиос - воссоздание гробницы Христа, часто украшенное цветами, - является обязательным пунктом Страстной пятницы, после чего необходимо встать на полуночную мессу, которая открывает Пасхальное воскресенье. Среди других обязательных пунктов - приготовление разноцветных крашеных яиц, а также жареная баранина и цуреки (сладкий пасхальный хлеб).

Насладитесь взрывной традицией во Флоренции, Италия

Повозка, набитая фейерверками, зажигается по традиции, известной как Скоппио дель Карро, во Флоренции, 2010 г.
Повозка, набитая фейерверками, зажигается по традиции, известной как Скоппио дель Карро, во Флоренции, 2010 г.Credit: Flickr Images

Посетители Флоренции обычно включают в свои списки Давида Микеланджело и Понте Веккьо, но на Пасху можно увидеть и другое, более необычное зрелище: Скоппио дель Карро.

Означающее "взрыв повозки", Скоппио дель Карро - зрелище не для слабонервных. Оно берет свое начало в Первом крестовом походе, когда флорентиец Паццино де Пацци - по крайней мере, согласно легенде - стал первым человеком, преодолевшим стены Иерусалима, и привез во Флоренцию каменные осколки от Гроба Господня, которые были использованы для разжигания пасхального костра, перевозимого по Флоренции в повозке, чтобы принести благословение городу.

Сегодня в Пасхальное воскресенье в центре событий - огромная старинная колесница, начиненная фейерверками, которая выезжает на площадь Дуомо и поджигается ракетой в форме голубя, называемой "коломбина".

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Используемая сегодня колесница "бринделлоне" датируется XVII веком и была спроектирована архитектором и сценографом Бернардо Буонталенти.

Посмотрите криминальную драму в Норвегии

Каждый год увлечение Норвегии «пасхальными преступлениями» привлекает внимание и занимает свое место в нашем списке необычных праздничных традиций по всей Европе.
Каждый год увлечение Норвегии «пасхальными преступлениями» привлекает внимание и занимает свое место в нашем списке необычных праздничных традиций по всей Европе.Credit: Canva images

Вы уже слышали о сканди-нуаре, но как насчет того, чтобы добавить его в свои пасхальные праздники?

Во время пасхальных праздников многие норвежцы уезжают в горные и сельские домики, а страна на время пятидневных каникул практически затихает. И тогда появляется любимая пасхальная традиция: Påskekrim, или "пасхальное преступление".

Поскольку на большей части территории Норвегии погода все еще прохладная, люди часто ложатся на несколько дней с романами о тайных убийствах или перед телевизором. В расписании телепередач в любое время есть криминальные шоу, а книжные магазины предлагают специальные акции на криминальные романы. Празднично, да?

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