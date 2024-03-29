By Elise Morton

Пасха - это не только зайчики, шоколад и песнопение: эти европейские традиции наполняют праздник легендами, соревнованиями и даже криминальной драмой.

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В некоторых странах этот праздник даже важнее Рождества.

Пасха - главное событие христианского календаря. От торжественных процессий и водных боев до телевизионных марафонов - Европа является родиной уникальных пасхальных традиций, некоторые из которых духовные, а некоторые... не очень.

Если вы задаетесь вопросом, как проникнуться пасхальным духом, вдохновитесь путешествием по континенту вместе с Euronews Culture.

Посмотрите на проработанные до мелочей парады Страстной недели в Испании

Кающиеся в капюшонах из братства «Ла Орасьон ан эль Уэрто» собираются в церкви Сан-Лоренцо перед тем, как присоединиться к процессии Страстной недели в Сеговии, Испания Credit: Francisco Seco/AP

Поторопитесь, в Испании празднования уже начались - мероприятия Семана Санта (Страстной недели) проходят всю последнюю неделю Великого поста. Наряду с такими угощениями, как французские тосты torrijas и торт mona de Pascua, парады являются основным сезонным блюдом. Католические религиозные братства - узнаваемые по характерным плащам и капюшонам - устраивают покаянные шествия по улицам многих испанских городов, а пасо (скульптурные инсталляции) изображают сцены из библейской пасхальной истории. Севилья славится самыми сложными процессиями в Испании, но Мадрид, Самора, Вальядолид и Гранада также являются обязательными для посещения для тех, кто хочет увидеть Семану Санту.

Почувствуйте тишину колоколов во Франции

Церковная колокольня, Сен-Тропе, Франция Credit: Flicker Images

Забудьте про Пасхального кролика - во Франции именно "летающие колокола" (cloches volantes) приносят взволнованным детям пасхальные угощения.

Церковные колокола перестают звонить на Пасху в знак уважения к смерти Иисуса, потому что - так гласит история - они улетают в Рим, чтобы их благословил Папа Римский, а затем славно возвращаются, полностью нагруженные пасхальными яйцами. Возвращаясь на свои шпили, колокола сбрасывают свою щедрость в сады семей, готовые к "охоте" за пасхальными яйцами.

Предпочитаете соленые яйца? Отправляйтесь в город Бессьер на юго-западе Франции, где в пасхальный понедельник тысячи людей собираются, чтобы отведать омлет из 15 000 яиц.

Участвуйте в пасхальном водном бою в Польше

Мальчики обливают девочку водой, следуя польской традиции «мокрого пасхального понедельника», в Виламовице, Польша, понедельник, 17 апреля 2017 года. Credit: Jarek Praszkiewicz/AP

Ничто так не говорит о Пасхе, как стрельба из водяного пистолета по соседям. По крайней мере, так считают в Польше, где в Пасхальный понедельник Śmigus-Dyngus, также известный как lany poniedziałek (Мокрый понедельник), превращается в полномасштабную национальную водную битву.

Считается, что эта традиция восходит к XIV веку, когда мальчики в сельских деревнях обливали девушек ведрами воды в знак симпатии (как бы сомнительно ни казались их методы). В наши дни, однако, никто не застрахован: гуляя по улицам польских городов, будьте готовы к падению снайперских водяных шаров сверху, нападениям школьников с водяными пистолетами и даже со шлангами трудолюбивых пожарных.

Подобные водные традиции можно встретить по всей Центральной и Восточной Европе, но в Польше праздник выходит на новый уровень.

Попробуйте свои силы в катании яиц в Великобритании

Традиция катания яиц в Престоне, 2010 год. Credit: Flickr Images

Зачем просто любоваться искусно украшенным яйцом, если можно скатить его с горки? Привнесите в свою Пасху здоровую дозу соперничества блаодаря многовековому британскому обычаю, в котором энтузиасты (традиционно дети, но зачем позволять только им веселиться?) соревнуются в том, кто дальше всех прокатит свое яйцо, не разбив его.

Катание яиц, которое символизирует отвалившийся камень у входа в гробницу Иисуса, также известно как "pace-egging", происходящее от староанглийского слова "Pasch", которое, в свою очередь, происходит от иврита, означающего "Пасха" (Pesach).

Одно из самых известных мероприятий по катанию яиц обычно проходит в пасхальный понедельник в престонском парке Авенхэм, и этот год не стал исключением.

Следите за эпитафией в Греции

Греческие солдаты несут Эпитафию во время шествия Страстной пятницы возле Афинского православного собора в пятницу, 30 апреля 2021 года. Credit: Petros Giannakouris/AP

Поскольку восточные православные церкви используют отличный от католического и протестантского календарь для определения дня Пасхи, Греция (наряду с другими странами, например, Болгарией) в этом году будет праздновать Пасху 5 мая.

Мрачная процессия Эпитафиос - воссоздание гробницы Христа, часто украшенное цветами, - является обязательным пунктом Страстной пятницы, после чего необходимо встать на полуночную мессу, которая открывает Пасхальное воскресенье. Среди других обязательных пунктов - приготовление разноцветных крашеных яиц, а также жареная баранина и цуреки (сладкий пасхальный хлеб).

Насладитесь взрывной традицией во Флоренции, Италия

Повозка, набитая фейерверками, зажигается по традиции, известной как Скоппио дель Карро, во Флоренции, 2010 г. Credit: Flickr Images

Посетители Флоренции обычно включают в свои списки Давида Микеланджело и Понте Веккьо, но на Пасху можно увидеть и другое, более необычное зрелище: Скоппио дель Карро.

Означающее "взрыв повозки", Скоппио дель Карро - зрелище не для слабонервных. Оно берет свое начало в Первом крестовом походе, когда флорентиец Паццино де Пацци - по крайней мере, согласно легенде - стал первым человеком, преодолевшим стены Иерусалима, и привез во Флоренцию каменные осколки от Гроба Господня, которые были использованы для разжигания пасхального костра, перевозимого по Флоренции в повозке, чтобы принести благословение городу.

Сегодня в Пасхальное воскресенье в центре событий - огромная старинная колесница, начиненная фейерверками, которая выезжает на площадь Дуомо и поджигается ракетой в форме голубя, называемой "коломбина".

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Используемая сегодня колесница "бринделлоне" датируется XVII веком и была спроектирована архитектором и сценографом Бернардо Буонталенти.

Посмотрите криминальную драму в Норвегии

Каждый год увлечение Норвегии «пасхальными преступлениями» привлекает внимание и занимает свое место в нашем списке необычных праздничных традиций по всей Европе. Credit: Canva images

Вы уже слышали о сканди-нуаре, но как насчет того, чтобы добавить его в свои пасхальные праздники?

Во время пасхальных праздников многие норвежцы уезжают в горные и сельские домики, а страна на время пятидневных каникул практически затихает. И тогда появляется любимая пасхальная традиция: Påskekrim, или "пасхальное преступление".

Поскольку на большей части территории Норвегии погода все еще прохладная, люди часто ложатся на несколько дней с романами о тайных убийствах или перед телевизором. В расписании телепередач в любое время есть криминальные шоу, а книжные магазины предлагают специальные акции на криминальные романы. Празднично, да?