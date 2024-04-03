Загляните в прошлое Туркменистана: империи, погребённые города и руины Шёлкового пути

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Расположенный на перекрёстке древних цивилизаций, Туркменистан формирует основу для эпической биографической картины мировой истории.

Туркменистан, расположенный в Центральной Азии на восточном побережье Каспийского моря, словно кинематографическая страна плоской и раскидистой пустыни, привносящая стабильность в неспокойный в иных условиях регион.

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В 1991 году страна вышла из состава Советского Союза и получила независимость, после чего оказалась в длительном периоде изоляции. Но ей удалось вновь стать уникальным туристическим направлением, имеющим историческое и культурное значение.

Давайте отправимся в путешествие по древнему Шёлковому пути, чтобы последовать по песчаным следам, оставленным тысячелетия назад международными торговцами, путешественниками и армиями, а также чтобы исследовать множество хорошо сохранившихся объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оазисы Шёлкового пути

Великий шёлковый путь представляет собой знаменитую систему торговых маршрутов протяжённостью 6,4 тысячи километров, соединявшую Восток и Запад со второго века до нашей эры до середины пятнадцатого века нашей эры.

Помимо того, что Шёлковый путь способствовал трансконтинентальному экономическому, политическому и культурному обмену, именно благодаря ему зародились многие мировые идеи, включая религии, технологии и сельскохозяйственные знания.

Расположенные на важнейших перекрёстках Шёлкового пути, древние города Туркменистана — Ниса, Мерв и Кёнеургенч — рассказывают увлекательную историю слияния мировых историй. Исторические пункты отдыха для торговцев и путешественников, перемещавшихся между Европой, Азией и Ближним Востоком, эти города сформировали богатую архитектуру, культуру и обычаи, которые до сих пор оказывают влияние на регион.

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Благодаря своему стратегическому значению для мировой торговли, древние города Туркменистана часто становились местом ожесточённых сражений между противоборствующими сторонами. Среди держав, претендовавших на эти города, — Персидская, Римская и Монгольская империи, а также различные мусульманские династии.

За пределами ключевых городов вы откроете для себя ряд древних поселений, расположенных в Анау, недалеко от Ашхабада. Эта обширная территория позволяет проследить раннюю историю Туркменистана благодаря таким артефактам, как керамика и орудия труда, указывающим на высокий уровень развития цивилизации. Также в Анау находятся остатки парфянской крепости, датируемой третьим веком до нашей эры. Здесь же расположена отреставрированная мечеть шейха Джемалиддина, датируемая пятнадцатым веком нашей эры, украшенная уникально инкрустированной мозаикой.

Среди других значимых мест на Шёлковом пути — западный город Дехистан с его искусно вырезанными посвящениями сельджукским правителям и местами стоянки караван-сараев, а также укреплённый город Абиверд, расположенный между Ашхабадом и Мары. Этот некогда неприступный центр ремёсел и торговли славился своим оживлённым рынком с впечатляющей мечетью, датируемой пятнадцатым веком, расположенной прямо в центре.

Ниса, Туркменистан ©

Ниса

Расположенная недалеко от современной столицы Ашхабада и опирающаяся на горный хребет Копетдаг, Ниса — достойная первая остановка в любом туре по древним городам Туркменистана.

Одна из ранних столиц Парфянской империи в третьем веке до нашей эры, Ниса была важным коммуникационным и торговым центром вплоть до третьего века нашей эры, а также сыграла решающую роль в замедлении экспансии Римской империи в регионе.

Обширная коллекция археологических артефактов города наглядно демонстрирует исторический обмен между культурами Центральной Азии и Средиземноморья на протяжении веков. Обязательно посетите Национальный музей Туркменистана, где представлены артефакты тысячелетней давности, в том числе гравированные рога для питья из слоновой кости по туркменскому обычаю, драгоценные металлы, мраморные статуи и многое другое.

Древний Мерв

Расположенный недалеко от современного города Мары и насчитывающий около 4 тысяч лет, древний город Мерв на Шёлковом пути очаровывает всех, кто его посещает, своими историями о культурном обмене и древними войсками.

Когда-то Мерв был резиденцией Персидской империи, а затем перешёл под власть арабов и исламского халифата в девятом веке. Зенит могущества Мерва пришёлся на период правления Великой сельджукской империи в одиннадцатом и двенадцатом веках.

Под властью сельджукского султаната Мерв прославился как город знаний и культуры, особенно науки и литературы, и вырос до более чем полумиллионного населения, прежде чем подвергся изнурительному завоеванию монгольской армией.

Печально известная осада Мерва, которую возглавил сын Чингисхана, считается одним из самых кровавых захватов города в истории человечества, в результате которого погибло около семиста тысяч человек, включая беженцев из других осаждённых городов.

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Среди сохранившихся зданий — мавзолей султана Санджара и крепость Кыз-кала, которые являются архитектурными шедеврами эпохи сельджуков и охраняются ЮНЕСКО в качестве Всемирного культурного наследия.

Кёнеургенч, Туркменистан ©

Кёнеургенч

На севере Туркменистана на берегах реки Амударьи расположен третий древний город. Это Кёнеургенч, где было обнаружено множество прекрасно сохранившихся археологических артефактов из древнего города Гургандж.

Хотя строения, найденные на холме Кырк-молла, свидетельствуют о персидских поселениях с третьего века до нашей эры, сегодня большая часть видимой истории Кёнеургенча относится к периоду с десятого по четырнадцатый век, когда город был важным торговым центром и столицей древнего государства и исторического региона Хорезм.

Во времена правления империи Хорезмшахов и последующих династий город процветал и привёл к строительству различных впечатляющих памятников. Среди них — минарет Кутлуг-Тимура, датируемый одиннадцатым веком, мавзолей Тюрабек-ханым и величественные ворота караван-сарая, которые с тринадцатого века впускали в город усталых купцов.

Посетить множество известных мечетей, крепостей и мавзолеев, сохранившихся в Кёнеургенче, — значит стать свидетелем впечатляющего мастерства, которое впоследствии повлияло на архитектурные стили Ирана, Афганистана и империи Великих Моголов в Индии шестнадцатого века.

Сохранение мировой истории

Туркменистан стремится к сохранению объектов национального, исторического и культурного наследия, включая их охрану и изучение. Помимо защиты исторических городов Кёнеургенча, Нисы и Древнего Мерва, это обязательство страны подчёркивает более широкие усилия по сохранению основных достопримечательностей Туркменистана и сохранению культурного наследия страны.

«Благодаря документальному наследию мы можем проследить эволюцию мысли, открытий и достижений человеческого общества». Чинар Рустемова, исполнительный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО пояснила: «По сути, речь идёт о наследии прошлого для нынешнего и будущего мирового сообщества».

Чтобы поддержать эти усилия, путешественников призывают к ответственному туризму во время посещения заповедных мест Туркменистана. Уважая наше общее мировое наследие, мы по-прежнему можем воочию наблюдать за захватывающим дух великолепием древних чудес Центральной Азии.