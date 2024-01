"Золотой глобус": самые яркие образы с красной дорожки

Для звёздных модников и модниц премия Голливудской ассоциации иностранной прессы – это очередная возможность привлечь к себе внимание роскошными нарядами.

РЕКЛАМА

Церемония вручения премии "Золотой глобус" – это не только чествование талантов в кино- и телеиндустрии, но и подиум, на котором знаменитости демонстрируют свои лучшие наряды.

Кто из голливудских звёзд не только сорвал аплодисменты, но и отличился с точки зрения моды – смелой, а порой смешной?

Gucci Green для королевы Тей

Тейлор Свифт на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, Беверли-Хиллз, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Одна из наших претенденток на звание "Люди года 2023", Тейлор Свифт, ошеломила публику мерцающим кислотно-зелёным платьем Gucci.

Певица, номинированная на премию в категории "Лучшие кинематографические и кассовые достижения" за концерт Taylor Swift: The Eras Tour, появилась на красной дорожке без своего друга, футболиста НФЛ Трэвиса Келса, который выступал на поле SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, расположенного всего в двух шагах от церемонии.

Юноша с жемчужной серёжкой

Колман Доминго на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Звезда фильмов "Растин" и "Цвет пурпурный" Колман Доминго выбрал тёмный образ с кардиганом от нового креативного директора Louis Vuitton Фарелла Уильямса.

В качестве аксессуаров он использовал брошь с жемчугом и красными драгоценными камнями, а также жемчужную серьгу.

Доминго боролся за победу в номинации "Лучшая мужская роль в кино", но уступил Киллиану Мерфи из "Оппенгеймера".

Страсти по Хюллер

Сандра Хюллер на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

В образ Сандры Хюллер мы в редакции Euronews Culture влюбились по уши.

Звезда "Анатомии падения", номинированная на премию за лучшую женскую роль в драматическом фильме, выбрала для вечера в Беверли-Хиллз платье от Louis Vuitton цвета морской волны.

Лиф платья был облегающим, на тонких бретелях, а юбка с нежными складками переходила в шлейф.

Как и Тейлор Свифт, Хюллер также вошла в рейтинг Euronews Culture "Люди года 2023".

Барби: суперзвезда в реальной жизни

Марго Робби на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Марго Робби выглядела потрясающе, как и всегда.

Австралийская актриса и продюсер блокбастера "Барби", получившего множество номинаций, была одета в розовое платье от Armani с блёстками и розовым тюлевым боа.

Как и в случае с пресс-туром, её образ отсылал к нарядам куклы Барби – на этот раз он повторял культовую модель Superstar 1977 года.

Шик шоколадного магната

Тимоте Шаламе на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Лицо поколения, модник и молниеносно набирающий очки во всём, к чему он прикасается, Тимоте Шаламе, звезда нового фильма о Вилли Вонке, надел сверкающий чёрный пиджак с ослепительным узором, черные брюки skinny и чёрную рубашку с низкими пуговицами. Дизайнер образа – Celine Homme.

Шаламе был номинирован в категории "Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии", но в итоге награда досталась Полу Джаматти из картины "Оставленные".

Гладстоун выглядит гламурно

Лили Глэдстоун и Леонардо Ди Каприо на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус", 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Лили Глэдстоун, получившая награду за лучшую женскую роль в фильме "Убийцы цветочной луны", блистала не только на сцене, но и на красной дорожке!

В потрясающем белом платье от Valentino, дополненном драматичной чёрной шалью и бриллиантовым ожерельем-чокером на шее, Гладстоун дополнила образ серьгами, созданными членом индейского народа блэкфут.

РЕКЛАМА

Золотые ноты Дуа Липы

Дуа Липа на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Credit: AP Photo

Дуа Липа, ставшая сенсацией чартов, была не только одной из ведущих церемонии, она проходила в категории "Лучшая оригинальная песня". Британка появилась на мероприятии в чёрном бархатном платье Schiaparelli, сшитом на заказ, украшенном последовательностью золотых "косточек" на лифе и пышной юбкой-бюстом.

Её образ дополняло ожерелье Tiffany & Co. 1962 года.

Блеск и падение Паскаля

Педро Паскаль на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Педро Паскаль из сериала "Одни из нас" (The Last of Us) превратил неожиданную травму в модную победу на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус"!

Актёр появился на публике в облегающей водолазке от Bottega Veneta, украшенной узелками из белой пряжи и элегантных чёрных брюках. Свой аутфит он соединил с бандажем-повязкой. Паскаль рассказал журналистам, что сломал руку не на съёмках, а просто "упал".

Кто бы мог подумать, что падение может быть таким сексуальным?

РЕКЛАМА

Фанфарон из Солтберна

Барри Кеоган на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Барри Кеоган, звезда сериала " Солтберн", предстал на красной дорожке в потрясающем ансамбле Louis Vuitton.

31-летний актёр, номинированный на премию за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, был одет в творение Louis Vuitton из коллекции весна-лето 2024 года – красный шерстяной вечерний пиджак с мотивом шахматной доски, дополненный красными брюками и белой рубашкой с закругленным воротником, украшенной перламутровыми пуговицами.

Аксессуары также были на высоте: шикарная золотая цепочка на поясе, жемчужное ожерелье и серьги Tiffany & Co.

Снова в школу с Билли

Билли Айлиш на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Credit: AP Photo

Исполнительница песни What Was I Made For? Билли Айлиш с ярко-красными и чёрными волосами явилась в образе школьной учительницей в белой блузке, коричневой юбке и чёрном пиджаке оверсайз, не забыв про очки.

Её образ создал Вилли Чаварриа.

РЕКЛАМА

Цветочная фантазия Флоренс

Флоренс Пью на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Флоренс Пью не перестает создавать выдающиеся образы для красной дорожки.

Облаченная в прозрачное красное платье от Valentino, усыпанное нежными розами, звезда "Оппенгеймера" превратила Беверли-Хилтон в сад.

Эдебири носит Prada

Айо Эдебири на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хилтон, 7 января 2024 года. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Пью была в красном не одна.

Айо Эдебири, которая позже была признана лучшей актрисой второго плана в музыкальном или комедийном сериале за роль в "Медведе", вскружила всем голову в великолепном красном ансамбле Prada.