Главный фильм 2023 года катком прошелся по "Золотому глобусу", победив почти во всех основных номинациях.

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Блокбастер-байопик Кристофера Нолана "Оппенгеймер" ожидаемо стал зведой 81-го "Золотого глобуса", получив пять наград , включая "Лучший драматический фильм, а черная комедия Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" обошла "Барби" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".

"Оппенгеймер" и "Барби" стали главными кассовыми хитами прошлого года и даже ввели в оборот броский неологизм "Барбенгеймер". Однако при раздаче наград фильм-байопик Нолана оставил комедию Греты Гервиг далеко позади.

"Оппенгеймер", рассказывающий о жизни прославленного американского физика Роберта Оппенгеймера и создании Манхэттенского проекта, получил "Глобусы" в категории "Лучший фильм" (драма), лучший режиссер (Нолан), лучший драматический актер (Киллиан Мерфи), лучший актер второго плана (Роберт Дауни-младший) и лучший саундтрек (Людвиг Йоранссон).

Фильм "Бедные-несчастные", получивший в прошлом году главную награду Венецианского кинофестиваля, помимо победы в категории "Лучшая комедия или мюзикл" взял также "Золотой глобус" в номинации лучшая актриса - здесь выбор жюри пал на Эмму Стоун, сыгравшую роль Беллы, женщины викторианской эпохи, переживающей сюрреалистическую жизнь и сексуальное пробуждение.

Лили Глэдстоун стала лучшей драматической актрисой за роль индианки Молли Бёркхарт в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Глэдстоун, которая начала свою речь на языке своего родного племени, народа пикани, стала первой представительницей коренного населения США, победившей в этой номинации.

"Это историческая победа, - сказала Глэдстоун. - Она принадлежит не только мне".

This image released by Apple TV+ shows, from left, JaNae Collins, Lily Gladstone, and Cara Jade Myers in a scene from "Killers of the Flower Moon." Melinda Sue Gordon/Apple TV+ via AP

Премия "Глобус" проводится уже в 81-й раз, но в ее истории наступил новый этап. После нескольких бурных лет и множества скандалов Голливудская ассоциация иностранной прессы была распущена, и теперь "Глобусы" будут проводятся на новом телеканале (CBS), чтобы вновь занять место третьего по значимости шоу года после "Оскара" и "Грэмми".

Журналисты "Золотых глобусов", спасибо вам за то, что вы изменили свою игру, а значит, и свое название", - сказал Дауни в своей речи.

Привет, Барби

Фильм "Барби", собравший в прокате более 1,4 миллиарда долларов и получивший большего всего номинаций - 8, победил лишь в двух из них: за песню Billie Eilish "What Was I Made For?" и за "кинематографические и кассовые достижения".

Марго Робби, главная звезда и продюсер фильма "Барби", приняла награду в розовом платье, созданном по образцу Барби-суперзвезды 1977 года.

Image released by CBS shows co-director Greta Gerwig, left, and actor Margot Robbie accepting the awards for the film "Barbie" during the 81st Annual Golden Globe Awards Sonja Flemming/CBS via AP

"Мы хотели бы посвятить эту награду каждому человеку на планете, который нарядился и пошел в самое великое место на Земле - кинотеатры", - сказала Робби.

"Барби" и "Оппенгеймер" противостояли друг другу в категории "Лучший сценарий". Но в итоге победу здесь одержали Жюстин Трие и Артур Харари за сценарий к французской судебной драме "Анатомия падения". Позже фильм Трие также получил награду за лучший международный фильм.

Хотя "Глобусы" не имеют прямой связи с церемонией вручения премий "Оскар", они могут повлиять на итоги главной кинопремии года. В четверг начинается голосование за номинантов на "Оскар", и фильмы-"Барбенгеймер" остаются в числе фаворитов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: "НАСЛЕДНИКИ" И "МЕДВЕДЬ"

Сериалы "Наследники" и "Медведь" возглавили список победителей у телепроектов.

Финальный сезон "Наследников" победил в номинации "Лучший драматический сериал". Для него это третья победа в данной номинации, и он побил рекорд, установленный "Безумцами" и "Секретными материалами". Три звезды сериала HBO также стали победителями в своих номинациях: Мэтт Макфадьен, Сара Снук и Киран Калкин.

Сериал Hulu "Медведь" также получил три награды, в том числе за "Лучший комедийный сериал". Джереми Аллен Уайт получил свой второй "Глобус", а Айо Эдебири - первый.