EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

При раскопках в Помпеях обнаружили пекарню, на которой использовался рабский труд

Пекарня была изолирована от внешнего мира, и единственный выход из нее вел в главный зал дома.
Пекарня была изолирована от внешнего мира, и единственный выход из нее вел в главный зал дома. Авторское право Credit: Pompeii archaeological park
By Theo Farrant
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Эта находка служит подтверждением жутких рассказов писателя Апулея (II век н. э.) о том, что в древнеримском городе на мельницах и пекарнях изнурительному труду подвергались порабощённые мужчины, женщины, а также животные.

РЕКЛАМА

Археологи обнаружили в античном городе Помпеи пекарню-тюрьму, в которой содержались и трудились порабощённые рабочие.

В ходе раскопок был найден дом. Одно из его помещений было отведено для производства хлеба. Это тесная комната с расположенными очень высоко маленькими окнами и решётками на них.  

Также были найдены останки трёх человек, которые, вероятно, погибли при извержения Везувия в 79 году н. э., полностью разрушившего город.

Обнаруженная в Помпеях пекарня-тюрьма. Вид сверху.
Обнаруженная в Помпеях пекарня-тюрьма. Вид сверху.Credit: Pompeii archaeological park

Помещение, как известно, было изолировано, имело только один выход, ведущий в атриум дома.

"Другими словами, это пространство, в котором мы должны представить себе подневольных людей, чью свободу передвижения владелец считал необходимым ограничить", - отмечает Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи в статье, опубликованной в специализированном журнале.

Он добавляет: "Это самая шокирующая сторона древнего рабства, лишённая доверительных отношений и обещаний освобождения, где всё было сведено к грубому насилию. Это подтверждается тем, что на малочисленных окнах имелись решётки".

На полу в прилегающей к конюшне зоне для помола имеется резьба в виде полукруглых углублений. Возможно, это было сделано для координации ослов, которые ходили по кругу, крутя жернова, как то описывал в своих трудах древнегреческий поэт Апулей (II век н. э.).

Представление о мрачной повседневности горожан дополнит предстоящая выставка "Другие Помпеи: Обычная жизнь в тени Везувия", которая откроется 15 декабря в "Палестра Гранде".

Выставка проливает свет на те главы истории города, которые часто упускаются из виду, - о порабощённых жителях, составлявших большинство населения, и вносивших значительный вклад в экономику, культуру и социальную структуру римской цивилизации.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Умер актёр Райан О'Нил, звезда "Истории любви"

43-я годовщина смерти Джона Леннона: непреходящее наследие легендарного музыканта The Beatles

Премия Европейской киноакадемии: кто победит в номинации "Лучший фильм" в этом году?

Помпеи Археология открытие Рабство