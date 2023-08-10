От древней "пиццы" до домашнего святилища со змеями: что ещё недавно обнаружили в Помпеях?

В доме в Помпеях среди прочего обнаружили фреску с изображением круглой лепёшки с фруктовой начинкой. Может быть, итальянцам пора прекратить критиковать гавайскую пиццу?

Серия изысканных фресок, украшавших жилище состоятельного горожанина, останки ещё 3 жертв извержения Везувия, огромная печь, место отправления культа, а также сгоревшая кровать – уникальные находки археологов, сделанные этим летом, позволяют узнать больше о жизни в Помпеях.

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Настоящей сенсацией среди учёных стали обнаруженные фрески, на одной из которой изображено очень знакомое итальянское блюдо на металическом подносе. Интригующее сходство древней лепёшки с современной пиццей или фокаччей, вероятно, добавит аргументов тем итальянцам, которые настаивают на "автохтонном" происхождении кухни Апеннин. Правда, специалисты призывают не спешить с выводами.

Секрет древней "пиццы"

Натюрморт 2000-летней давности, найденный в ходе недавних раскопок в зоне Regio IX. Pompeii Archaeological Park

Округлая форма, бортики, щедрый топпинг – Помпеи находятся в нескольких километрах от Неаполя, родины пиццы, но всё же ключевые ингредиенты для приготовления культового блюда – помидоры и моцарелла – не были доступны в Европе во время написания фрески около 2 тыс. лет назад.

Эксперты полагают, что на самом деле на ней изображена лепёшка, покрытая фруктами, в том числе гранатом и финиками, и приправленная специями. Может быть, итальянцы напрасно так критикуют гавайскую пиццу?

В нескольких метрах от фрески располагается хорошо сохранившаяся печь, достаточно большая, чтобы выпекать 100 буханок хлеба в день.

На сегодняшний день в Помпеях обнаружено около 50 пекарен, но эксперты полагают, что эта печь, скорее всего, использовалась оптовиком, богатым коммерсантом, который развозил хлеб по всему городу, включая многочисленные заведения быстрого питания.

"Этот дом чем-то напоминает виллы с росписью на стенах, в которых проживали представители высшего класса, но всё же в доме есть и печь, а патриции не занималась ручным трудом", – поясняет Габриэль Цухтригель, директор археологического музея Помпеи.

Отголоски трагедии

Всего в нескольких метрах от печи были найдены три скелета с раздробленными костями.

В Помпеях обнаружили новые скелеты. AP Photo/ Pompeii Archaeological Park

Анализ показал, что они принадлежат двум женщинам и ребёнку 3-4 лет. Вероятно, они укрывались в одной из комнат в надежде спастись от последствий извержения вулкана, но на них обрушилась крыша.

"Кости были очень сильно повреждены обрушившимися конструкциями с верхних этажей здания, – говорит Цухтригель. – Нужно понимать, что, когда начался дождь из пепла и пемзы, естественной реакцией людей было найти хоть какое-нибудь укрытие".

О страшных днях октября 79 г. н.э. свидетельствует и артефакт, найденный в другой части дома, где, судя по всему, располагалась спальня.

Кровать превратилась в обугленную массу. Понять, что это именно кровать, можно только по очертаниям, оставленным на полу и стене.

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Святилище со змеями

В Древнем Риме змея была символом процветания и добрых предзнаменований. AP Photo

В другом помещении археологи обнаружили ларарий или место поклонения домашним богам – ларам, пенатам. Великолепное святилище украшено двумя рельефными змеями. В Древнем Риме змеи олицетворяли связь с предками и были символами процветания и добрых предзнаменований.

Раскопки велись в секторе археологического парка, который в последний раз исследовался лишь в конце XIX века.

"Мы не ставим перед собой задачу раскопать весь город, это было бы очень безответственно. Раскопки – это в некотором роде тоже форма разрушения, – считает Цухтригель. – Возможно, в будущем технологии позволят извлечь из найденного ещё больше информации, поэтому мы должны оставить что-то для будущих поколений".