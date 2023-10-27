By Euronews Green и Reuters, AP

Из-за сильной засухи уровень воды в притоках Амазонки упал до рекордной отметки. На поверхности оказались камни с древними рисунками с тысячилетней историей.

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Сильная засуха в Бразилии стала причиной резкого снижения уровня воды в реках. На обмелевших участках были обнаружены рисунки, сделанные примерно 2 тыс. лет назад.

Это открытие вызывает неоднозначные чувства у учёных. Подобно предсказывающим беду голодным камням, найденным по всей Европе прошлым летом, с выгравированной фразой "Плачь, если увидишь меня", эти реликвии не были бы видны, если бы не разрушительная засуха.

Изменение климата и Эль-Ниньо привели к тому, что уровень воды в Амазонке на севере Бразилии упал до рекордно низкой отметки. Некоторые населённые пункты лишились доступа к питьевой воде, погибли многочисленные обитатели крупнейшей на планете реки.

Скалистый участок, где были обнаружены рисунки с лицами человека, называется Понту-дас-Лажес. Он находится на северном берегу Амазонки, недалеко от места слияния рек Рио-Негро и Солимойнс, рядом с городом Манаус.

Археолог Хайме де Сантана Оливейра указывает на наскальный рисунок, обнаруженный в Манаусе. SUAMY BEYDOUN/REUTERS

Некоторые из гравировок, на которых изображены животные, были замечены ещё в 2010 году. В году нынешнем засуха была особенно сильной: с июля уровень воды в реке Рио-Негро снизился на 15 метров, обнажив огромные пространства скал и песка.

На прошлой неделе уровень воды в реке Негро в порту Манауса упал до 13,5 м - это рекорд с момента начала официальных записей 121 год назад.

Что мы знаем о скалах Бразилии?

Древние наскальные рисунки на реке Амазонка SUAMY BEYDOUN/REUTERS

По словам археолога Хайме де Сантана Оливейра, в начале недели стало видно больше разнообразных петроглифов, специалисты устанавливают их происхождение.

На одном из участков скалы видны прорези, которые, как предполагается, были сделаны коренными жителями, когда они точили свои стрелы и копья - задолго до прихода европейцев.

"Эти гравюры относятся к доисторическому или доколониальному периоду. Мы не можем датировать их точно, но, основываясь на некоторых свидетельствах, мы сделали вывод, что их возраст составляет примерно 1-2 тыс. лет", - сказал Оливейра.

"На этот раз мы нашли не просто резьбу, а человеческое лицо, высеченное в скале", - добавил Оливейра из Национального института исторического и художественного наследия (IPHAN).

На берегу самой полноводной реки мира люди стоят в очереди за водой

Жители Карейру-да-Варзеа штата Амазонас получают гуманитарную помощь. Edmar Barros/AP

Жители штата Амазонас, которых испытывает на прочность сильная засуха, остро нуждаются в помощи.

Власти пытаются доставить продовольствие и воду в тысячи изолированных населённых пунктов, расположенных на огромной территории в бездорожье, где лодки - единственное средство передвижения.

В 59 из 62 муниципалитетов Амазонаса введено чрезвычайное положение. В пострадавшей зоне проживают 633 тыс. человек.

Воду и продукты в Карейру да Варзеа привозят на барже. Людям приходится преодолевать большие расстояния по обнажившимся руслам рек, песчаным насыпям и грязи. Преодолевшим трудный путь выдают 20 литров воды и продуктовый набор. Его хватит на несколько дней. Правда, нужно ещё суметь донести до дома такой груз под палящим солнцем.