Находка, сделанная археологами недалеко от Помпеев, раскрывает суровую реальность жизни людей из низших слоев общества в римский период

На одной из древнеримских вилл в окрестностях Помпеев обнаружена небольшая спальня, которая, судя по всему, использовалась рабами почти 2000 лет назад.

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Комната находилась на территории виллы Чивита Джулиана, расположенной примерно в 600 м к северу от стен разрушенного города.

Внутри комнаты находились две кровати, причем матрас был только на одной. Кроме того, в комнате было два небольших шкафа, множество урн и керамических емкостей, в которых были найдены останки двух мышей и одной крысы.

"Эти детали еще раз подчеркивают, в каких тяжелых условиях и антисанитарии жили низшие слои общества в то время", - говорится в сообщении Министерства культуры.

Примечательно, что никаких признаков решеток, замков или цепей, сковывающих обитателей комнаты, обнаружено не было.

Керамическая урна, обнаруженная в жилище рабов близ Помпеев AFP

Реконструкция предметов интерьера была проведена с помощью уникальной техники литья, которая применяется только в окрестностях Помпеев.

В результате извержения 79 г. н.э. предметы были окутаны пирокластической пылью и впоследствии превратились в твердую почву. По мере разложения органических веществ в земле образовывались пустые пространства - отпечатки, которые при заполнении гипсом раскрывали свои первоначальные формы.

"Возможность изготовления слепков, т.е. заполнения гипсом пустот, оставшихся в цинерите слоя пепла от извержения Везувия, позволила получить почти фотографию комнаты, в которой, скорее всего, жили слуги, рабы", - объясняет Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеев.

Раскопки на вилле Чивита Джулиана проводились в 1907-1908 годах.

Последующие работы были проведены в 2017 году, после того как правоохранительным органам стало известно о несанкционированных раскопках и мародерстве на этом участке.

Посмотрите видеоролик выше, чтобы поближе познакомиться с древним кварталом рабов.